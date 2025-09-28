Trực tiếp Thép Xanh Nam Định vs CAHN 0-1(H2): Hiệp 2 bắt đầu, Nam Định thay ngay 3 cầu thủ

report Trận đấu đang hấp dẫn hơn

Phút 23: Quang Hải sử dụng kỹ thuật vượt qua một cầu thủ áo trắng và chuyền vào bên trong cho Leo Artur, người tung ra cú sút không quá khó và Nguyên Mạnh đã bắt gọn.

Ngay sau đó đến lượt cầu thủ Thép Xanh Nam Định có cơ hội dứt điểm, nhưng cú sút của Văn Vũ đi vọt xà.