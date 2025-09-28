Trực tiếp Thép Xanh Nam Định vs CAHN 0-1(H2): Hiệp 2 bắt đầu, Nam Định thay ngay 3 cầu thủ

Phút 46: Hiệp hai trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và CAHN bắt đầu. Bên phía chủ nhà, Percy Tau, Kevin Phạm Ba và Văn Công vào sân. Văn Đạt, Caio Cesar và Hồng Duy là những người rời sân.
Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách CAHN. Hai đội đều khởi đầu chặt chẽ trước khi bung sức ở nửa sau hiệp một, và Quang Hải cùng các đồng đội đã thành công trong việc tạo nên sự khác biệt với pha lập công của Leo Artur.
Phút 45: Leo Artur cho thấy nhãn quan sắc bén khi tung ra đường chuyền chéo xuống phía sau hàng phòng ngự Thép Xanh Nam Định. Alan thoát xuống nhưng dứt điểm hơi vội, phung phí một cơ hội tốt.
Phút 42: Mauk làm mất bóng và Brenner có cơ hội thoát xuống, tâng bóng qua đầu Filip Nguyễn. Tuy nhiên Lê Phạm Thành Long đã bọc lót, phá bóng giải nguy.
Phút 37: Leo Artur tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng vào lưới Thép Xanh Nam Định. Pha lập công này là sự kết hợp tuyệt vời của bộ ba tấn công bên phía CAHN. Quang Hải chuyền bóng, Alan làm tường và Leo Artur dứt điểm chìm vào góc trái Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho CAHN.
Phút 35: Leo Artur đá phạt cho CAHN. Bóng treo trước cầu môn nhưng trung vệ Lucas đã đánh đầu phá bóng ra đường biên ngang. Ở quả đá phạt góc sau đó, Thép Xanh Nam Định cũng dễ dàng hóa giải.
Phút 29: Brenner cố gắng thoát xuống nhưng lại trượt chân. Trời mưa lớn đang khiến cầu thủ hai đội gặp khó khăn.
Phút 28: A Mít, người vào thay Lý Công Hoàng Anh, phải nhận thẻ vàng. Đây là thẻ phạt thứ hai của đội chủ nhà, sau Văn Vĩ phút 24.
Phút 23: Quang Hải sử dụng kỹ thuật vượt qua một cầu thủ áo trắng và chuyền vào bên trong cho Leo Artur, người tung ra cú sút không quá khó và Nguyên Mạnh đã bắt gọn.
Ngay sau đó đến lượt cầu thủ Thép Xanh Nam Định có cơ hội dứt điểm, nhưng cú sút của Văn Vũ đi vọt xà.
Phút 20: Lý Công Hoàng Anh tỏ ra rất đau đớn sau tình huống va chạm với Trần Đình Trọng, và được đội ngũ y tế đưa ra ngoài bằng cáng. A Mít là người vào thay thế.
Phút 16: CAHN được hưởng quả đá phạt từ bên cánh phải của họ. Quang Hải là người treo bóng vào trước cầu môn nhưng hậu vệ Thép Xanh Nam Định dễ dàng phá ra.
Phút 13: Đường chuyền chéo sân của Lâm Ti Phông mang tới cơ hội cho Thép Xanh Nam Định. Sau đó là đường chuyền của Văn Đạt cho đồng đội thoát xuống, căng ngang vào trong. Đáng tiếc không có cú dứt điểm nào được tung ra. Caio Cesar là người đón bóng hai và tiếp tục thực hiện cú sút, nhưng đã bị chặn lại.
Phút 11: Quảng Hải thực hiện đường chuyền dài xuống bên phải để Alan băng lên. Tuy nhiên Văn Tới đã kịp thời can thiệp. Ngoại binh của của CAHN nằm sân nhưng trọng tài không cho rằng anh bị phạm lỗi.
Phút 8: Trận đấu đang diễn ra căng thẳng ở khu vực giữa sân, với nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt. Đó là lý do cả hai đội chưa thể tiến sâu vào khu vực 1/3 sân đối phương.
Phút 4: Những phút đầu, CAHN cố gắng tấn công bên cánh trái với kỹ thuật của Đình Bắc. Tuy nhiên các nỗ lực của cầu thủ 21 tuổi đều bị hậu vệ Thép Xanh Nam Định ngăn chặn.
Phút 1: Trận cầu tâm điểm của vòng 5 LPBank V.League 2025/26 giữa Thép Xanh Nam Định và CAHN chính thức bắt đầu sau hồi còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Viết Duẩn.
Đội chủ sân Thiên Trường giao bóng.
Việc phải chơi ở nhiều mặt trận với áp lực phải thắng đang ảnh hưởng tới Thép Xanh Nam Định. Cách đây ít ngày, đội quân của HLV Vũ Hồng Việt chật vật để giữ lại 3 điểm trước Svay Rieng trong trận mở màn ASEAN Clubs Championship 2025/26.
Trước đó, họ nhận thất bại nặng nề 0-3 ở chuyến làm khách tới Ninh Bình Arena của tân binh LPBank V.League 2025/26 Ninh Bình FC. Đó là trận đấu mà các học trò của HLV Vũ Hồng Việt không có câu trả lời cho chiến thuật thực dụng và hiệu quả của đối thủ cùng tỉnh, dẫn đến việc tụt lại phía sau trong cuộc đua vô địch.
Với 7 điểm sau 5 trận, họ đang đứng thứ 7, kém 5 so với Ninh Bình FC và 3 so với CAHN, hai đội mới chơi 4 trận.
So với Thép Xanh Nam Định, CAHN đang xử lý khá tốt lịch thi đấu dày đặc. Một ngày sau trận ra quân của đội bóng thành Nam, thầy trò HLV Mano Polking có chiến thắng tối thiểu trước Cebu. Trước đó, họ cũng có màn trình diễn ấn tượng ở Trung Quốc mà nếu không có các sai lầm nơi khung gỗ, lẽ ra đã giành chiến thắng trước đối thủ mạnh Beijing Guoan.
Trở lại mặt trận V.League, CAHN đang muốn kéo dài mạch bất bại cũng như khẳng định vị thế, tham vọng bằng kết quả tốt trên sân Thiên Trường. Nhìn lại lịch sử đối đầu giữa hai đội, nhiều khả năng đây sẽ làm trận đấu tưng bừng bàn thắng. Và với kinh nghiệm của Polking, đội bóng ngành Công an có thể tận dụng bối cảnh Thép Xanh Nam Định chưa đạt phong độ cao để giành chiến thắng.
