Trực tiếp Thể Công Viettel vs SHB Đà Nẵng 2-1 (H2): Vào!!! Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn

TPO - Xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, bóng được tạt vào vòng cấm và Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn đưa Thể Công Viettel vươn lên dẫn ngược SHB Đà Nẵng 2-1.

goal Viettel vươn lên dẫn 2-1 80': Không lâu sau khi được tung vào sân, Mạnh Dũng đã thể hiện cái duyên của mình với bàn thắng cho đội nhà. Anh đánh đầu cầu âu đầy hiểm hóc, khá giống với bàn thắng tại chung kết SEA Games 31. Như vậy, Viettel đã vươn lên dẫn 2-1 với 2 tình huống đều đến từ 2 cầu thủ vào sân thay người. report Lại là sức ép từ Viettel 73': Trên đà hưng phấn, Viettel tiếp tục tạo ra sức ép. Nata thử vận may với cú đá hiểm nhưng bóng lại chạm mép ngoài cột dọc. goal VÀO, Viettel gỡ hòa 69': Sau nhiều áp lực, cuối cùng Viettel đã gỡ hòa. Bóng được tạt vào từ cánh trái, sau đó Pedro nhả bóng lại vừa tầm để Xuân Tiến tung ra cú đá không thể cản phá. Viettel gỡ hòa 1-1 đầy xứng đáng sau hàng loạt cơ hội được họ tạo ra. report Hàng thủ Đà Nẵng chơi lăn xả 62': Một pha phản công rất sáng nước của Viettel. Bóng được trả ra cho Wesley Nata và NHM chờ một cú đá sấm sét từ tiền vệ này. Tuy nhiên, hàng thủ Đà Nẵng vẫn chơi lăn xả để chặn đứng mối nguy. report Vẫn là Pedro bỏ lỡ 55': Từ một pha lộn xộn trong vòng cấm, Pedro đã chớp thời cơ tung ra cú đá nối. Tuy nhiên Văn Biểu vẫn phản xạ tốt. report Quá khó khăn cho Viettel 51': Các hậu vệ Đà Nẵng đang bọc lót tốt cho nhau, khiến Viettel không thể xuống sâu đến đáy biên. Viettel thường phải tạt từ sớm nên không tạo ra được nguy hiểm. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Trước mắt Thể Công Viettel đang là thất bại đầu tiên ở chiến dịch 2025/26. Đội bóng này chắc chắn phải tăng cường hàng công trong thời gian còn lại. foul Hiệp 1 kết thúc, Thể Công Viettel bị dẫn 0-1 report Thể Công Viettel thoát thua khó tin 45'+6: Makaric đã dẫn bóng từ sân nhà, mở ra khoảng trống cho Henen băng xuống đối mặt Văn Việt. Cú đá đầu tiên không thắng được thủ môn Thể Công Viettel nhưng tiền đạo Đà Nẵng còn nguyên cơ hội khi bóng đang trước khung thành bỏ trống. Nhưng không hiểu vì sao Henen lại sút lên trời ở pha bóng này. report Thể Công Viettel suýt thua bàn thứ 2 45'+3: Minh Quang băng xuống đầy tốc độ bên cánh trái và tạt vào khó chịu. Anh đẩy Henen vào thế thoải mái dứt điểm. Tiếc rằng tiền vệ Đà Nẵng lại chạm bóng hụt, ném đi cơ hội ngon ăn. time Có 8 phút bù giờ 45': Trọng tài bù giờ nhiều cũng vì VAR đã mất khá nhiều thời gian để can thiệp vào trận đấu. report Không vào, quá tiếc cho Thể Công Viettel 40': Hữu Thắng vảy bóng vừa nhịp để Pedro băng xuống đối mặt thủ môn. Tiếc rằng chân sút Thể Công Viettel lại đưa bóng đi ra ngoài. Thể Công Viettel đã ném đi cơ hội tốt nhất từ đầu trận. goal VÀO, Thể Công Viettel bất ngờ nhận bàn thua 37': 2 cầu thủ Thể Công Viettel phá bóng hỏng, tạo cơ hội cho Makaric ghi bàn. Anh nhận bóng trong tư thế thoải mái và tung ra cú dứt điểm dễ dàng đánh bại Văn Việt. report Không có gì xảy ra 35': Trọng tài quyết định đá phạt lên cho Đà Nẵng vì trước khi xảy ra va chạm, Lucao đã rơi vào thế việt vị. Lần thứ 2 liên tiếp Đà Nẵng thoát hiểm. var VAR lại vào cuộc 30': Tiếp tục là bài phất bóng và tiếp tục là nỗi lo cho Đà Nẵng. Lần này, Kim Dong Su đã có pha va chạm trong vòng cấm với Lucao. Trọng tài đang cân nhắc liệu hậu vệ Đà Nẵng có phạm lỗi với tiền đạo Thể Công Viettel hay không! report Thể Công Viettel vẫn gặp khó 23': Thể Công Viettel chơi áp sát thì Đà Nẵng cũng không nhân nhượng. Các cầu thủ áo trắng theo bóng quyết liệt, khiến Thể Công Viettel không có nhiều không gian để phối hợp. Thể Công Viettel đang cầm bóng áp đảo nhưng thực tế là họ chẳng tung ra được pha dứt điểm nào. substitution Không có thẻ đỏ cho Bùi Tiến Dũng 17': Trọng tài xác nhận thủ môn Đà Nẵng đã xử lý hợp lệ ở tình huống lao ra. Nhưng Tiến Dũng vẫn bị đau, không thể tiếp tục thi đấu. Đà Nẵng sẽ thay Văn Biểu vào sân. var VAR vào cuộc 12': Hữu Thắng phất bóng lên đưa Lucao vào thế đối mặt với thủ môn Tiến Dũng. Thủ môn Đà Nẵng đã dũng cảm băng ra cản tình huống nguy hiểm. VAR đang xem xét trong khoảnh khắc cản phá, liệu Tiến Dũng có dùng tay chạm bóng ngoài vòng cấm hay không? report Tiến Anh dứt điểm 6': Thể Công Viettel tạo ra cơ hội rõ ràng đầu tiên. Sau khi thủ môn Bùi Tiến Dũng đấm bóng, Tiến Anh đã có bóng ở góc hẹp. Anh tung ra cú sút căng đưa bóng đi ra ngoài mép lưới. report Thể Công Viettel đang ép sân 5': Với những pha pressing ở 1/3 phần sân đối thủ, Thể Công Viettel đã gây ra áp lực khá lớn ở những phút đầu trận. foul Trận đấu bắt đầu report Văn Khang dự bị trận này Văn Khang và Công Phương dự bị ở trận này. Ngoài ra, HLV Popov cũng cất Xuân Tiến ở ghế dự bị còn trung vệ Bùi Tiến Dũng không thi đấu. Còn lại, Viettel vẫn sử dụng đội hình quen thuộc. report Đội hình ra sân của 2 đội

Ở vòng 7 LPBank V.League 1, trong số các ứng viên đua vô địch chỉ có Ninh Bình giành chiến thắng. Điều đó cũng có nghĩa rằng Thể Công Viettel có thể vượt qua Công an Hà Nội nếu như đánh bại Đà Nẵng ở trận đấu muộn.

Và đây là cơ hội không thể tốt hơn để đội bóng áo lính tiếp tục duy trì vị thế trong cuộc đua với Ninh Bình. Từ đầu mùa giải, Viettel chưa thua trận nào. Họ thi đấu 6 thắng 3. Một tập thể thất thường ở mùa giải trước năm nay đã trở nên chắc chắn và ổn định hơn rất nhiều. Điều đó đến nhờ bàn tay nhào nặn của HLV Velizar Popov.

Từ đầu chiến dịch mùa này, Viettel mới 3 lần phải vào lưới nhặt bóng. Họ sở hữu hệ thống phòng thủ chắc chắn nhất giải đấu. Viettel có những hậu vệ của đội tuyển quốc gia được bổ sung cầu thủ Việt kiều Kyle Colonna. Tất cả đang vận hành một cách trơn tru mang tới sự an tâm cho người hâm mộ đội bóng áo lính.

Trận hòa 1-1 trên sân Ninh Bình ở vòng trước là minh chứng rõ ràng. Dù thi đấu thiếu người, thầy trò HLV Popov vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường để giành lại 1 điểm quý giá. Kết quả ấy không chỉ giúp họ duy trì mạch bất bại mà còn củng cố thêm niềm tin cho giai đoạn tiếp theo.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đang lộ diện là ứng viên cho suất xuống hạng. Đội bóng này mới thắng được đúng 1 trận sau 6 vòng. Họ đang đứng thứ 3 từ dưới lên với thành tích chỉ hơn được 2 đội chưa biết thắng là gì gồm Thanh Hóa và HAGL. Trong hơn 10 năm qua, SHB Đà Nẵng cũng thường xuyên thất bại trước Thể Công Viettel và hôm nay có lẽ không phải ngoại lệ.