Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp Thể Công Viettel vs Hà Nội FC 0-0 (H1): Không vào!!! Văn Chuẩn cứu thua CLB Hà Nội

Đặng Lai
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kyle Colonna trong pha tham gia tấn công đã có pha đánh đầu ngược rất nhạy cảm nhưng Văn Chuẩn kịp bay người cản phá cứu thua cho CLB Hà Nội.

report Thể Công Viettel lại tạo sóng gió trước khung thành Hà Nội FC

4': Kyle Colonna trong pha tham gia tấn công đã có pha đánh đầu ngược rất nhạy cảm. Rất tiếc cho Thể Công Viettel khi Văn Chuẩn đã đẩy bóng xuất thần.

ezgif-7b00b96894a13711.gif
report Quá tiếc cho Thể Công Viettel

2': Ngay những phút đầu, Thể Công Viettel đã đe dọa đối phương. Văn Khang lẻn xuống cánh trái rồi đánh đầu trả ngược cho Lucao. Tiếc rằng trung vệ Hà Nội FC đã can thiệp kịp thời ngay trước khung thành.

foul Trận đấu bắt đầu
report 2 đội đã sẵn sàng cho trận đấu
642818629-920798017368312-2867759646213175906-n.jpg
643451637-1350318060470601-3808185997994291277-n.jpg
643461610-1350318053803935-6656882993844960810-n.jpg
645448964-1350318110470596-1331851850054046009-n.jpg
report 2 bên đều thiếu những trụ cột vì án treo giò

Viettel không thể có 2 tiền vệ năng động và Nata và Văn Tú, trong khi đó Hà Nội FC thiếu công thần Hùng Dũng vì tấm thẻ đỏ anh vừa nhận sau tình huống đạp bóng thô bạo với đối thủ.

report Đội hình thi đấu của Viettel và Hà Nội FC
644489297-1346832654141824-804330292815045951-n.jpg
viettel-3-3623.jpg

Sau trận thắng 3-1 của Công an Hà Nội trước Hoàng Anh Gia Lai vào tối 28/2, Viettel càng chịu sức ép lớn. Họ biết rằng dù mùa giải mới bắt đầu cho chặng lượt về nhưng đội bóng này sẽ phải tăng tốc. Vì khoảng cách giữa Viettel với vị trí dẫn đầu của Công an Hà Nội đã lên tới 10 điểm.

Trong bối cảnh đội bóng ngành công an đã bị loại khỏi đấu trường cúp, chỉ còn lại mặt trận LPBank V.League 1 để phấn đấu, có thể nói họ sẽ tập trung toàn lực cho nhiệm vụ bảo vệ ngôi đầu. Và như vậy, nhiệm vụ dành cho Viettel sẽ càng nặng nề.

Trước mắt, họ sẽ phải tìm kiếm 3 điểm khi đại chiến với Hà Nội FC vào tối nay. Hai đội đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng phải lần lượt xếp thứ 3 và thứ 4. Cả 2 vẫn là những thế lực hàng đầu của bóng đá Việt Nam nhưng họ dường như đang đuối so với Ninh Bình FC và Công an Hà Nội.

ha-noi-1.jpg

Viettel đá đại chiến tốt nhưng lại mất điểm lãng xẹt trước các CLB trong nhóm cuối như HAGL và SLNA. Trong khi đó Hà Nội FC vẫn chưa thực sự mang tới cảm giác an tâm.

Dù biết rằng đội bóng thủ đô đang trở lại mạnh mẽ với những kết quả tốt trong thời gian qua, nhưng vẫn còn đó chút lo lắng cho khi họ đang phòng ngự khá thất thường.

Ở những trận đấu vừa qua, người hâm mộ vẫn cảm giác còn chút gì đó mong manh trong cách vận hành của đội bóng. Họ thắng Becamex TPHCM chật vật, thua trước Ninh Bình FC rồi trắng tay khi gặp Hà Tĩnh. Hà Nội FC cũng không thắng lần nào ở 4 màn so tài gần nhất với Thể Công Viettel, gồm 3 thất bại. Sợ rằng ở Hàng Đẫy, kịch bản ấy sẽ tái hiện.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Đặng Lai
Tiểu Phùng
#LPBank V.League 1 #V.League #Viettel #Hà Nội FC #Viettel vs Hà Nội #trực tiếp Viettel vs Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục