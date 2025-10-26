Trực tiếp Siêu kinh điển La Liga 2025/26 Real vs Barca 0-0 (H1): Hình ảnh đầu tiên trước trận đấu

TPO - Real Madrid đang thăng hoa với 11 chiến thắng sau 12 trận, nhưng Barcelona dù gặp khủng hoảng chấn thương vẫn tự tin nối dài chuỗi thắng trước kình địch trong trận Siêu kinh điển đêm nay.

Real có một khởi đầu tương đối hoàn hảo khi giành được 11 chiến thắng trong số 12 trận trên mọi đấu trường, với thất bại duy nhất là trước Atletico Madrid vào cuối tháng 9. Tại La Liga, đội quân của Xabi Alonso đã thắng 8/9 trận, giành được 24 điểm và đứng đầu BXH, hơn đội xếp sau Barca 2 điểm.

Los Blancos cũng có màn chạy đà như ý cho trận El Clasico khi giành chiến thắng 1-0 tại Champions League, với pha lập công duy nhất của Jude Bellingham vào lưới Juventus. Họ còn trở thành đội ghi nhiều bàn thứ hai với 20 bàn, ít hơn 4 bàn so với chính Barca.

Đội bóng xứ Catalan cũng tốt không kém khi đánh bại Olympiacos 6-1 tại Champions League. Thầy trò Hansi Flick còn cho thấy khả năng phục hồi với chiến thắng trước Girona vào cuối tuần trước, đáp trả trận thua Sevilla 1-4 trước FIFA Days tháng 10.

Có nhiều lo ngại cho Barca khi vấn nạn chấn thương hoành hành, cướp đi nhiều lựa chọn của Flick. Tuy nhiên họ đang xoay xở tương đối ổn, với những nhân tố có khả năng quyết định trận đấu như Lamine Yamal, Marcus Rashford. Bên cạnh đó, các vị khách cũng rất tự tin bởi thành tích ấn tượng trong các cuộc đối đầu Real gần đây, khiến mang lại cảm giác Flick luôn biết cách chế ngự đối thủ trong trận El Clasico.

Barca đang hướng tới chiến thắng thứ 5 liên tiếp trước Real trên mọi đấu trường, điều mà họ chỉ làm được dưới thời Pep Guardiola, giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010. Mùa trước, trên hành trình giành cú ăn ba La Liga, Copa del Rey và Supercopa de Espana, đội bóng của Hansi Flick đã giành 4 chiến thắng liên tiếp trước Los Blancos, với tỷ số 4-0 và 4-3 ở La Liga, 3-2 trong hiệp phụ ở trận chung kết Copa del Rey, và 5-2 ở trận chung kết Supercopa.

Trước khi để thua trận sân khách gần nhất tại La Liga trước Sevilla, Barca không thua trận nào trong 15 chuyến làm khách (thắng 11 hòa 4). Ngoài ra, Barca chưa thua 2 trận sân khách liên tiếp kể từ tháng 4/2024.

Có một chi tiết đáng lưu ý, không trận nào trong số 11 trận El Clasico gần nhất (Real thắng 7, Barca thắng 4) tại La Liga kết thúc với tỷ số hòa. Đây là chuỗi trận Siêu kinh điển dài nhất không có trận hòa nào tại kể từ chuỗi 18 trận liên tiếp từ năm 1977 đến năm 1986. Rất có thể mạch trận này sẽ chấm dứt đêm nay.