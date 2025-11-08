Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Trực tiếp PVF-CAND vs Thể Công Viettel: Trận đấu hoãn đến 19h vì lý do bất ngờ

Hương Ly - Tiểu Phùng
TPO - Trận đấu giữa PVF-CAND và Thể Công Viettel sẽ hoãn tới 19h do đội khách gặp sự cố trên đường di chuyển.

PVF-CAND nếm mùi khắc nghiệt V.League

Thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh đã có khởi đầu như mơ bằng trận thắng SLNA ngay vòng đầu. Kể từ đó, tân binh V.League đi qua chặng đường đầy gian khổ và từ từ rơi xuống vị trí bét bảng. 3 trận gần nhất, PVF-CAND thua Hà Nội, CAHN và Ninh Bình. Lần lượt chạm trán những CLB "máu mặt" ở V.League, PVF-CAND ngay lập tức lộ vấn đề về đẳng cấp khi đặt lên bàn cân với các CLB mạnh nhất giải đấu.

Trận đấu lùi lại một tiếng

Fanpage của CLB Bóng đá PVF-CAND thông báo trận đấu lùi lại một tiếng vì đội khách Thể Công Viettel gặp sự cố tắc đường khi di chuyển tới sân. Như vậy, trận thư hùng giữa PVF-CAND và Thể Công diễn ra lúc 19h00.

Cục diện BXH V.League trước vòng 11

PVF-CAND và Thể Công Viettel đang đứng ở 2 thế cực. Đội chủ nhà. PVF-CAND đang xếp bét bảng với 7 điểm và hiệu số thấp hơn các đối thủ. Trong khi đó, Thể Công đang đua vô địch.

Đội hình xuất phát Thể Công Viettel
Đội hình xuất phát PVF-CAND
Trên BXH V.League 2025/26 sau vòng 10, Thể Công đang đứng thứ 3 với 18 điểm. Thầy trò HLV Velizar Popov bước vào mùa giải mới với nhiều biến động, không cần ồn ào nhưng từng vòng đấu trôi qua với họ là bước tiến khá chắc chắn. Lúc này, Thể Công chỉ kém Ninh Bình 6 điểm ở vị trí dẫn đầu và chơi ít hơn đối thủ một trận.

Với PVF-CAND, vẫn là câu chuyện làm cách nào để thoát khỏi nhóm trụ hạng. Thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh đang xếp thứ 10, song có cùng 7 điểm với 4 đội còn lại. Ngay ở trận ra quân V.League mùa này, PVF-CAND thắng SLNA. Nhưng kể từ cú chạy đà ấn tượng ấy, tân binh của V.League vẫn mòn mỏi tìm kiếm thêm chiến thắng.

Trận đấu trên sân của PVF-CAND sẽ là cuộc đấu trí cân não giữa 2 HLV Thạch Bảo Khanh và Popov. Với triết lý của 2 HLV, cuộc thư hùng này khó diễn ra theo thế trận hấp dẫn và có nhiều bàn thắng. PVF-CAND là chủ nhà, song sự khác biệt lực lượng không cho phép họ chơi chủ động tấn công. Còn với Thể Công, vẫn là sự thực dụng quen thuộc, ưu tiên đảm bảo không thủng lưới.

Mục tiêu của Thể Công chắc chắn là 3 điểm trọn vẹn. Đối đầu PVF-CAND là cơ hội quá tốt để đội bóng màu áo lính giành trọn vẹn điểm số để tiếp tục cuộc đua vô địch. Còn với PVF-CAND, nỗ lực để giữ lại ít nhất một điểm trên sân nhà vẫn là mục tiêu thiết thực hơn. Tất nhiên, PVF-CAND có thể nhìn lại cách mà Thể Công để thua HAGL để tìm ra những tia hy vọng để khiến đối thủ ôm hận ở thánh địa của mình.

Trận đấu này, 2 CLB có lực lượng mạnh nhất.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Hương Ly - Tiểu Phùng
