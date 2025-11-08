Trực tiếp PVF-CAND vs Thể Công Viettel: Trận đấu hoãn đến 19h vì lý do bất ngờ

TPO - Trận đấu giữa PVF-CAND và Thể Công Viettel sẽ hoãn tới 19h do đội khách gặp sự cố trên đường di chuyển.

report Trận đấu lùi lại một tiếng Fanpage của CLB Bóng đá PVF-CAND thông báo trận đấu lùi lại một tiếng vì đội khách Thể Công Viettel gặp sự cố tắc đường khi di chuyển tới sân. Như vậy, trận thư hùng giữa PVF-CAND và Thể Công diễn ra lúc 19h00. report Cục diện BXH V.League trước vòng 11 PVF-CAND và Thể Công Viettel đang đứng ở 2 thế cực. Đội chủ nhà. PVF-CAND đang xếp bét bảng với 7 điểm và hiệu số thấp hơn các đối thủ. Trong khi đó, Thể Công đang đua vô địch. report Đội hình xuất phát Thể Công Viettel report Đội hình xuất phát PVF-CAND

Trên BXH V.League 2025/26 sau vòng 10, Thể Công đang đứng thứ 3 với 18 điểm. Thầy trò HLV Velizar Popov bước vào mùa giải mới với nhiều biến động, không cần ồn ào nhưng từng vòng đấu trôi qua với họ là bước tiến khá chắc chắn. Lúc này, Thể Công chỉ kém Ninh Bình 6 điểm ở vị trí dẫn đầu và chơi ít hơn đối thủ một trận.

Với PVF-CAND, vẫn là câu chuyện làm cách nào để thoát khỏi nhóm trụ hạng. Thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh đang xếp thứ 10, song có cùng 7 điểm với 4 đội còn lại. Ngay ở trận ra quân V.League mùa này, PVF-CAND thắng SLNA. Nhưng kể từ cú chạy đà ấn tượng ấy, tân binh của V.League vẫn mòn mỏi tìm kiếm thêm chiến thắng.

Trận đấu trên sân của PVF-CAND sẽ là cuộc đấu trí cân não giữa 2 HLV Thạch Bảo Khanh và Popov. Với triết lý của 2 HLV, cuộc thư hùng này khó diễn ra theo thế trận hấp dẫn và có nhiều bàn thắng. PVF-CAND là chủ nhà, song sự khác biệt lực lượng không cho phép họ chơi chủ động tấn công. Còn với Thể Công, vẫn là sự thực dụng quen thuộc, ưu tiên đảm bảo không thủng lưới.

Mục tiêu của Thể Công chắc chắn là 3 điểm trọn vẹn. Đối đầu PVF-CAND là cơ hội quá tốt để đội bóng màu áo lính giành trọn vẹn điểm số để tiếp tục cuộc đua vô địch. Còn với PVF-CAND, nỗ lực để giữ lại ít nhất một điểm trên sân nhà vẫn là mục tiêu thiết thực hơn. Tất nhiên, PVF-CAND có thể nhìn lại cách mà Thể Công để thua HAGL để tìm ra những tia hy vọng để khiến đối thủ ôm hận ở thánh địa của mình.

Trận đấu này, 2 CLB có lực lượng mạnh nhất.