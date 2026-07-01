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Trực tiếp Pháp vs Thụy Điển 0-0 (H1) Mbappe bỏ lỡ khó tin

Đặng Lai
Hoàng Nguyên

TPO - Kylian Mbappe di chuyển vào vòng cấm. Anh nhận được đường chuyền tuyệt vời và dứt điểm cận thành, nhưng bóng đập vào cột dọc bên trái. Mbappe đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất từ đầu trận của Pháp.

report Bóng tiếp tục tìm tới cột dọc

35': Bóng tìm đến Olise ở tư thế khó, song ngôi sao này vẫn biết cách thể hiện đẳng cấp với pha ngả người móc bóng ở trình độ cao. Bóng tìm đến cột dọc bật ra. Dembele đá bồi nhưng bóng lại đi lên trời. Đây là cú đá thứ 9, pha dứt điểm nguy hiểm thứ 4 của Pháp từ đầu trận, gồm 2 lần bóng đập cột dọc.

report Bóng đập cột dọc, Mbappe bỏ lỡ khó tin

32': Kylian Mbappe di chuyển vào vòng cấm. Anh nhận được đường chuyền tuyệt vời và dứt điểm cận thành, nhưng bóng đập vào cột dọc bên trái. Mbappe đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất từ đầu trận của Pháp.

report Pháp đang biến hóa khôn lường

30': Mbappe không áp sát mà lại đóng vai trò kiến tạo. Anh chọc khe cực hay để Rabiot xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút chìm. Rất vất vả thì thủ môn Thụy Điển mới cứ được bóng.

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var Mbappe bị từ chối bàn thắng

20': Kylian Mbappe băng xuống với tốc độ vũ bão. Anh sửa lòng gọn gàng đưa bóng vào lưới, nhưng anh bị bắt việt vị. Niềm vui của người Pháp bị gián đoạn khi trọng tài ra hiệu từ chối bàn thắng sau khi xem xét VAR.

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report Không vào

19': Barcola đi bóng uyển chuyển, dũng mãnh. Anh tiến sát vòng 5m50 rồi tung ra cú sút căng. Bóng đi vọt xà. Dù không thành công nhưng đây có thể là lời gợi ý cho các phương án tiếp cận cầu môn của Les Bleus.

report Mbappe sút xa

16': Kylian Mbappe giúp Pháp tạo thống kê đẹp với 2 cú đá trúng mục tiêu trong 2 phút. Nhưng điều đó chỉ lột tả sự khó khăn của Pháp vì họ không áp sát vòng cấm được ở lúc này.

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report Digne thử vận may

15': Sau khi bóng bật ra ở rìa vòng cấm, Digne tung ra cú đá táo bạo. Bóng đi hiểm, hướng vào góc xa nhưng lực sút nhẹ nên không làm khó thủ môn.

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report Thụy Điển đang gây sức ép tốt

9': Isak, Elanga với tốc độ xé gió đang gây ra khó khăn cho Pháp. Các pha phản công của Thụy Điển thường trực mối nguy khiến Pháp khó chơi với tốc độ cao.

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report Cơ hội tốt bị Thụy Điển bỏ phí

3': Gyokeres xoay trở rất tốt, chuyền ra cho Isak trong tư thế thoáng. Tiếc rằng Isak lại tung ra cú đá quá nhẹ khiến Maignan dễ dàng ôm gọn.

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foul Trận đấu bắt đầu
report NHM Pháp đang trông chờ vào một chiến thắng ấn tượng nữa cho đội nhà
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report Đội hình ra sân của 2 đội

Pháp bất ngờ sử dụng Barcola chứ không phải Doue bên cánh trái. Có lẽ trong hiệp 2 họ sẽ tung chân sút được coi là "Neymar phiên bản mới" vào sân. Ở các vị trí khác, 2 đội gần như giữ nguyên những gương mặt quen thuộc.

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report Sự chênh lệch về phong độ hiện tại là rất lớn

Pháp bước vào vòng knock-out với thành tích toàn thắng cả 3 trận, ghi tới 10 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Ngược lại, Thụy Điển chỉ đi tiếp với tư cách là một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất (thắng 1, hòa 1, thua 1).

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report Lần đầu tiên tại một kỳ World Cup

Trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày 1/7/2026 (giờ Việt Nam) tại vòng 1/16 sắp tới sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Pháp và Thụy Điển đọ sức trực tiếp tại một Vòng chung kết World Cup. Trước đó, hai đội chủ yếu đụng độ ở các giải đấu vòng loại, giao hữu hoặc UEFA Nations League.

report Ưu thế của Pháp

Tính đến nay, hai đội tuyển đã gặp nhau tổng cộng 23 lần trên mọi đấu trường. Trong đó, Pháp đang là đội chiếm ưu thế rõ rệt với 12 chiến thắng, hai đội hòa nhau 5 lần và Thụy Điển có 6 lần giành phần thắng.

Ở 5 lần chạm trán gần đây nhất, "Gà trống Gaulois" thể hiện sự áp đảo khi giành tới 4 chiến thắng. Thất bại duy nhất của Pháp trước đại diện Bắc Âu trong chuỗi trận này đã diễn ra từ tháng 6 năm 2017 (Thụy Điển thắng 2-1 tại vòng loại World Cup).

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Sau vòng bảng, Pháp có thể nói là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất trong số các đội bóng hàng đầu. Họ tiến vào vòng tiếp theo mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự thực sự nào. Thời gian khó khăn nhất của Pháp có chăng là 45 phút đầu trong trận gặp Senegal. Nhưng quãng thời gian có phần chệch choạc ấy chỉ giúp Didier Deschamps tìm ra lời giải để kích hoạt đội hình tấn công mạnh mẽ của mình.

Ông đưa Michael Olise vào vị trí tiền vệ tấn công. Quyết định này đã mang lại lợi ích cho tất cả. Kể từ đó đến hết vòng bảng, Pháp luôn vận hành với công thức này. Và nhờ đó, Kylian Mbappe đã tìm lại cảm giác tốt nhất trên vị trí trung phong. Anh ghi được 4 bàn thắng và 2 pha kiến ​​tạo, trong khi Ousmane Dembele cũng bừng sáng với 4 bàn thắng và 1 pha kiến ​​tạo, bao gồm cả cú hat-trick vào lưới Na Uy (4-1). Sự vượt trội của thầy trò Didier Deschamps được thể hiện qua hiệu số bàn thắng bại tốt nhất giải đấu (+8).

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Không giống như các đối thủ đến từ Scandinavia, Pháp đã rất nghiêm túc trong trận đấu tranh vị trí dẫn đầu bảng với Na Uy. Họ tung ra đội hình gần như mạnh nhất, dẫn đến một chiến thắng vang dội. Chỉ vài vị trí được nghỉ ngơi và điều đó giúp đội bóng áo lam vẫn duy trì được sự ổn định trong hệ thống vận hành.

Trong khi đó, Thụy Điển khá thất thường. Có lẽ họ chỉ thoải mái khi triển khai tấn công áp đặt. Còn nếu để thủng lưới bàn đầu tiên, tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Hàng phòng ngự Thụy Điển quá dễ bị tổn thương. Họ thường xuyên bị khai thác khi đối phương tìm được khoảng trống.

Vấn đề là trước Pháp, rất khó có khả năng Thụy Điển áp đặt thế trận. Nếu không có biến cố lớn xảy ra, NHM có thể chứng kiến ​​một trận thua thảm hại với Isak và đồng đội, tương tự như trận gặp Hà Lan.

Đặng Lai
Hoàng Nguyên
#Pháp #Thụy Điển #World Cup 2026 #bóng đá #vòng knock-out #Trực tiếp Pháp vs Thụy Điển #Mbappe #Isak #Pháp vs Thụy Điển

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