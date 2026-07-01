Trực tiếp Pháp vs Thụy Điển 0-0 (H1) Mbappe bỏ lỡ khó tin

report Ưu thế của Pháp

Tính đến nay, hai đội tuyển đã gặp nhau tổng cộng 23 lần trên mọi đấu trường. Trong đó, Pháp đang là đội chiếm ưu thế rõ rệt với 12 chiến thắng, hai đội hòa nhau 5 lần và Thụy Điển có 6 lần giành phần thắng.

Ở 5 lần chạm trán gần đây nhất, "Gà trống Gaulois" thể hiện sự áp đảo khi giành tới 4 chiến thắng. Thất bại duy nhất của Pháp trước đại diện Bắc Âu trong chuỗi trận này đã diễn ra từ tháng 6 năm 2017 (Thụy Điển thắng 2-1 tại vòng loại World Cup).