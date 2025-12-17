Trực tiếp Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines 0-0 (hiệp phụ 2): Chưa có bàn thắng

110': Tuyển nữ Philippines đang ép sân ở những phút vừa qua với một loạt đường tạt bổng hướng về khung thành của Kim Thanh. Tuy nhiên, các hậu vệ áo đỏ vẫn đứng vững.
105': Cầu thủ hai đội đang sa sút thể lực trông thấy. Điều này khiến chất lượng chuyên môn xuống thấp.
99': Tiền đạo Huỳnh Như nhận thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài.
95': Những phút đầu hiệp phụ, hai đội đều đá rất rát. Trận đấu trở nên rất nóng.
Sai lầm của trọng tài biên người Lào, Chanthavong Phutsavan khiến nữ Việt Nam mất oan bàn thắng và bị nữ Philippines cầm hòa 0-0 ở chung kết SEA Games 33. Hai đội sẽ phải đá thêm hiệp phụ để phân thắng thua.
90+3': Minh Chuyên vào sân thay Vạn Sự.
90': Thủ môn Philippines, Davies phản ứng quá mức với Bích Thùy, khiến trọng tài phải can thiệp. Cuối cùng, cả hai phải nhận thẻ vàng.
85': Trận đấu chỉ còn 5 phút chính thức, nhưng nữ Việt Nam chưa thể xuyên thủng mành lưới Philippines. Tỷ số vẫn đang là 0-0.
80': Từ cánh trái, Trần Thị Thu tạt bóng chính xác cho Bích Thùy đánh đầu dứt điểm. Tuy nhiên, pha đánh đầu không đủ lực để đánh bại thủ môn Philippines.
78': HLV Mai Đức Chung quyết định tung Huỳnh Như vào sân thay Hải Yến. Hiện tại, Huỳnh Như đã có 13 bàn thắng trong các lần tham dự SEA Games.
Sau giai đoạn đầu hiệp 2 gia tăng sức ép không thành công, tuyển nữ Việt Nam đang dần rơi vào bế tắc và bị Philippines tấn công ngược. Ảnh: M.D
65': Trong những phút đầu hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam đang tăng tốc gia tăng sức ép với Philippines. Đây là chiến thuật hợp lý của HLV Mai Đức Chung, bởi lẽ để trận đấu kéo dài sang hiệp phụ, Philippines sẽ có lợi thế về thể lực.
58': Từ vị trí đá phạt lệch trái, Bích Thùy đá phạt đưa bóng đi sát đất hướng về khung thành Philippines. Vạn Sự băng vào cắt mặt nhưng không thể chạm bóng dứt điểm, rất đáng tiếc cho tuyển nữ Việt Nam.
49': Giành được bóng trước vòng cấm địa Philippines, Vạn Sự quyết định sút ngay. Tuy nhiên, cú sút của cô không chính xác.
Giống như trận đấu ở vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam chơi hay hơn nhưng chưa ghi được bàn thắng trước nữ Philippines. Tuy nhiên, sai lầm khó hiểu của trọng tài đã khiến nữ Việt Nam mất oan bàn thắng của Vạn Sự.
40': Trọng tài chính liên tục bỏ qua lỗi của tuyển nữ Philippines khiến cầu thủ Việt Nam có phần ức chế. HLV Mai Đức Chung phản ứng quyết liệt bên ngoài đường biên.
Bích Thùy và các đồng đội đã ăn mừng, trọng tài chính đã chỉ tay lên chấm giao bóng, nhưng cuối cùng bà đổi ý vì trọng tài biên phất cờ việt vị. Ảnh: M.D
30': Từ đường tạt của Vạn Sự, Bích Thùy băng xuống đánh đầu cắt mặt tung lưới tuyển nữ Philippines. Tuy nhiên, trọng tài biên lại căng cờ rất khó hiểu. Pha quay chậm cho thấy Bích Thùy cũng như Vạn Sự không hề việt vị. SEA Games 33 không có VAR, nên các cầu thủ không thể thay đổi quyết định của trọng tài.
Tuyển nữ Philippines xứng đáng là đối thủ lớn nhất của tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 33. Họ đang chơi phòng ngự phản công rất hay, với nhiều tình huống nguy hiểm. Ở hướng ngược lại, đội bóng áo đỏ cũng chứng tỏ đẳng cấp hàng đầu khi chủ động cầm bóng tấn công không ngừng. Ảnh: Hữu Phạm
21': Thanh Nhã một lần nữa ghi dấu ấn với pha đi bóng thông minh bên cánh trái và căng vào chính xác. Lần này, Cù Thị Huỳnh Như là người có cơ hội dứt điểm, nhưng cô sút vọt xà ngang Philippines trong gang tấc.
17': Trận đấu đang diễn ra rất chặt chẽ dù hai đội đều chơi bóng với tốc độ cao. Đến thời điểm này, chưa có cơ hội ghi bàn rõ ràng nào xuất hiện.
11': Tuyển nữ Việt Nam phản công nhanh, bóng được đưa sang cho Thanh Nhã tạt vào cho Vạn Sự, nhưng tiền đạo này không thể chạm bóng dứt điểm.
Từ cáh trái, Thanh Nhã tăng tốc ấn tượng, vượt qua hậu vệ áo trắng và tạt vào trong, tạo ra tình huống hỗn loạn trong vòng cấm nữ Philippines. Ảnh: M.D
3': Tuyển nữ Philippines cho thấy họ không phải là "tay mơ" khi thi đấu sòng phẳng với nữ Việt Nam ở những phút đầu. Tốc độ trận đấu đang được đẩy lên rất cao. Ảnh: M.D
Tuyển nữ Philippines giao bóng trước.
Hai đội tuyển đã bước ra sân thực hiện các nghi lễ quan trọng trước khi thi đấu, bao gồm hát quốc ca và chào cờ.
Các cầu thủ nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận chung kết với tuyển nữ Philippines. Ảnh: Hữu Phạm
HLV Mai Đức Chung đã thua tuyển nữ Philippines 3 trận liên tiếp. Vì vậy, ông tỏ ra khá trầm tư khi quan sát các học trò khởi động. Ảnh: N.T
Các cô gái áo đỏ tỏ ra rất tập trung. Tất cả đều quyết tâm mang về tấm HCV bóng đá nữ thứ 5 liên tiếp cho thể thao Việt Nam. Ảnh: N.T
Chỉ có khoảng vài trăm CĐV Việt Nam đến sân Chonburi Stadium cổ vũ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Tuy nhiên, họ cũng đủ nhuộm đỏ một góc khán đài và tỏ ra cực kỳ cuồng nhiệt. Ảnh: Hữu Phạm
Tuyển nữ Philippines quyết tâm giành HCV, phá thế thống trị của tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games. Ảnh: Hữu Phạm
Với chiến thắng 2-0 trước Indonesia, ĐT nữ Thái Lan giành huy chương Đồng.
Cộng đồng người Việt tại Chonburi không phải rất đông, nhưng đoàn kết và yêu đội tuyển. Tất cả đang rất háo hức chờ đón tấm huy chương Vàng của ĐT nữ Việt Nam.
Anh Nguyễn Văn Thông, người Hà Tĩnh, hiện đang làm việc tại Chonburi, rất háo hức với SEA Games 33. Không chỉ tới Chonburi Stadium để cổ vũ ĐT nữ, anh còn đi xe lên Bangkok để xem các trận bóng đá nam. Như anh chia sẻ, "đây là cơ hội hiếm có, và tôi không muốn bỏ lỡ giây phút nào".
Tuyển nữ Việt Nam đang giữ kỷ lục 8 lần giành HCV SEA Games, trong đó bao gồm chiến thắng ở 4 kỳ đại hội liên tiếp gần nhất có môn bóng đá nữ. Tuy nhiên, thế “thống trị” đó đối mặt với thử thách lớn mang tên Philippines.
Đây là lần thứ 2 tuyển nữ Việt Nam gặp nữ Philippines tại SEA Games 33. Trận đầu tiên diễn ra ở vòng bảng, đội bóng của HLV Mai Đức Chung thua 0-1 đúng vào phút 90+4. Cho dù thi đấu tốt hơn trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng tuyển nữ Việt Nam không thể tận dụng thời cơ ghi bàn và phải trả giá đắt.
Trong những năm gần đây, tuyển nữ Philippines phát triển mạnh mẽ nhờ dàn cầu thủ “Phi kiều” trở về từ châu Âu và Bắc Mỹ. Đỉnh cao của họ là chức vô địch Đông Nam Á năm 2022. Cùng năm, họ vào đến bán kết giải châu Á và sau đó, giành vé dự World Cup nữ 2023.
Đối mặt với tuyển nữ Việt Nam, nữ Philippines không còn lép vế như trước. Thậm chí, họ đang vượt trội với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp từ năm 2022 đến nay. Chính vì vậy, có thể nói Philippines là thử thách cực đại với thầy trò HLV Mai Đức Chung trong hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games năm nay.
