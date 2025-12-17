Trực tiếp Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines 0-0 (hiệp phụ 2): Chưa có bàn thắng

TPO - Trong hiệp phụ thứ nhất, các cô gái Việt Nam chơi chắc chắn, quyết liệt nhằm ngăn chặn sức mạnh càn lướt của đối thủ và cả hai đội cùng giữ sạch mành lưới.

Xem trực tiếp chung kết bóng đá nữ SEA Games 33: Việt Nam vs Philippines report Tuyển nữ Philippines ép sân 110': Tuyển nữ Philippines đang ép sân ở những phút vừa qua với một loạt đường tạt bổng hướng về khung thành của Kim Thanh. Tuy nhiên, các hậu vệ áo đỏ vẫn đứng vững. foul Hết hiệp phụ 1, hai đội đổi sân đá hiệp phụ 2 report Hai đội sa sút thể lực 105': Cầu thủ hai đội đang sa sút thể lực trông thấy. Điều này khiến chất lượng chuyên môn xuống thấp. yellow Huỳnh Như nhận thẻ vàng 99': Tiền đạo Huỳnh Như nhận thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài. report Trận đấu diễn ra căng thẳng 95': Những phút đầu hiệp phụ, hai đội đều đá rất rát. Trận đấu trở nên rất nóng. start Hiệp phụ 1 bắt đầu foul Hết hiệp 2: Nữ Việt Nam 0-0 Nữ Philippines Sai lầm của trọng tài biên người Lào, Chanthavong Phutsavan khiến nữ Việt Nam mất oan bàn thắng và bị nữ Philippines cầm hòa 0-0 ở chung kết SEA Games 33. Hai đội sẽ phải đá thêm hiệp phụ để phân thắng thua. Trọng tài Chanthavong Phutsavan. Ảnh: Hữu Phạm substitution Ngọc Minh Chuyên vào sân 90+3': Minh Chuyên vào sân thay Vạn Sự. time Hiệp 2 chỉ có 4 phút bù giờ yellow Bích Thùy và Davies nhận thẻ vàng 90': Thủ môn Philippines, Davies phản ứng quá mức với Bích Thùy, khiến trọng tài phải can thiệp. Cuối cùng, cả hai phải nhận thẻ vàng. report Chỉ còn 5 phút chính thức 85': Trận đấu chỉ còn 5 phút chính thức, nhưng nữ Việt Nam chưa thể xuyên thủng mành lưới Philippines. Tỷ số vẫn đang là 0-0. report KHÔNG VÀO! Bích Thùy chưa thể ghi bàn 80': Từ cánh trái, Trần Thị Thu tạt bóng chính xác cho Bích Thùy đánh đầu dứt điểm. Tuy nhiên, pha đánh đầu không đủ lực để đánh bại thủ môn Philippines. substitution Huỳnh Như vào sân 78': HLV Mai Đức Chung quyết định tung Huỳnh Như vào sân thay Hải Yến. Hiện tại, Huỳnh Như đã có 13 bàn thắng trong các lần tham dự SEA Games. photo Tuyển nữ Việt Nam rơi vào bế tắc Sau giai đoạn đầu hiệp 2 gia tăng sức ép không thành công, tuyển nữ Việt Nam đang dần rơi vào bế tắc và bị Philippines tấn công ngược. Ảnh: M.D report Tuyển nữ Việt Nam đang tăng tốc 65': Trong những phút đầu hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam đang tăng tốc gia tăng sức ép với Philippines. Đây là chiến thuật hợp lý của HLV Mai Đức Chung, bởi lẽ để trận đấu kéo dài sang hiệp phụ, Philippines sẽ có lợi thế về thể lực. report Bích Thùy sút phạt nguy hiểm 58': Từ vị trí đá phạt lệch trái, Bích Thùy đá phạt đưa bóng đi sát đất hướng về khung thành Philippines. Vạn Sự băng vào cắt mặt nhưng không thể chạm bóng dứt điểm, rất đáng tiếc cho tuyển nữ Việt Nam. report Vạn Sự sút xa không thành công 49': Giành được bóng trước vòng cấm địa Philippines, Vạn Sự quyết định sút ngay. Tuy nhiên, cú sút của cô không chính xác. start Hiệp 2 bắt đầu report Hết hiệp 1: Nữ Việt Nam 0-0 Nữ Philippines Giống như trận đấu ở vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam chơi hay hơn nhưng chưa ghi được bàn thắng trước nữ Philippines. Tuy nhiên, sai lầm khó hiểu của trọng tài đã khiến nữ Việt Nam mất oan bàn thắng của Vạn Sự. Ảnh: M.D report Trọng tài liên tiếp bỏ qua lỗi của Philippines 40': Trọng tài chính liên tục bỏ qua lỗi của tuyển nữ Philippines khiến cầu thủ Việt Nam có phần ức chế. HLV Mai Đức Chung phản ứng quyết liệt bên ngoài đường biên. photo Bích Thùy bất lực với quyết định của trọng tài Bích Thùy và các đồng đội đã ăn mừng, trọng tài chính đã chỉ tay lên chấm giao bóng, nhưng cuối cùng bà đổi ý vì trọng tài biên phất cờ việt vị. Ảnh: M.D video Cận cảnh bàn thắng bị từ chối khó hiểu của tuyển nữ Việt Nam report KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! Trọng tài hủy bàn thắng của Việt Nam 30': Từ đường tạt của Vạn Sự, Bích Thùy băng xuống đánh đầu cắt mặt tung lưới tuyển nữ Philippines. Tuy nhiên, trọng tài biên lại căng cờ rất khó hiểu. Pha quay chậm cho thấy Bích Thùy cũng như Vạn Sự không hề việt vị. SEA Games 33 không có VAR, nên các cầu thủ không thể thay đổi quyết định của trọng tài. photo Trận đấu đang diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao Tuyển nữ Philippines xứng đáng là đối thủ lớn nhất của tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 33. Họ đang chơi phòng ngự phản công rất hay, với nhiều tình huống nguy hiểm. Ở hướng ngược lại, đội bóng áo đỏ cũng chứng tỏ đẳng cấp hàng đầu khi chủ động cầm bóng tấn công không ngừng. Ảnh: Hữu Phạm report KHÔNG VÀO! Cù Thị Huỳnh Như suýt lập công 21': Thanh Nhã một lần nữa ghi dấu ấn với pha đi bóng thông minh bên cánh trái và căng vào chính xác. Lần này, Cù Thị Huỳnh Như là người có cơ hội dứt điểm, nhưng cô sút vọt xà ngang Philippines trong gang tấc. Thanh Nhã đang chơi rất hay. Ảnh: N.T Huỳnh Như trượt chân khi dứt điểm. Ảnh: Hữu Phạm report Chưa có cơ hội rõ ràng cho hai đội 17': Trận đấu đang diễn ra rất chặt chẽ dù hai đội đều chơi bóng với tốc độ cao. Đến thời điểm này, chưa có cơ hội ghi bàn rõ ràng nào xuất hiện. report Vạn Sự không thể dứt điểm 11': Tuyển nữ Việt Nam phản công nhanh, bóng được đưa sang cho Thanh Nhã tạt vào cho Vạn Sự, nhưng tiền đạo này không thể chạm bóng dứt điểm. report Thanh Nhã tăng tốc ấn tượng Từ cáh trái, Thanh Nhã tăng tốc ấn tượng, vượt qua hậu vệ áo trắng và tạt vào trong, tạo ra tình huống hỗn loạn trong vòng cấm nữ Philippines. Ảnh: M.D report Thế trận giằng co 3': Tuyển nữ Philippines cho thấy họ không phải là "tay mơ" khi thi đấu sòng phẳng với nữ Việt Nam ở những phút đầu. Tốc độ trận đấu đang được đẩy lên rất cao. Ảnh: M.D start Trận đấu bắt đầu Tuyển nữ Philippines giao bóng trước. report Hai đội tuyển ra sân cử hành quốc ca Hai đội tuyển đã bước ra sân thực hiện các nghi lễ quan trọng trước khi thi đấu, bao gồm hát quốc ca và chào cờ. photo Tuyển nữ Việt Nam hoàn thành khởi động Các cầu thủ nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận chung kết với tuyển nữ Philippines. Ảnh: Hữu Phạm report HLV Mai Đức Chung trầm tư trước trận đấu lớn HLV Mai Đức Chung đã thua tuyển nữ Philippines 3 trận liên tiếp. Vì vậy, ông tỏ ra khá trầm tư khi quan sát các học trò khởi động. Ảnh: N.T photo Tuyển nữ Việt Nam ra sân khởi động Các cô gái áo đỏ tỏ ra rất tập trung. Tất cả đều quyết tâm mang về tấm HCV bóng đá nữ thứ 5 liên tiếp cho thể thao Việt Nam. Ảnh: N.T video Xem trực tiếp chung kết bóng đá nữ SEA Games 33: Việt Nam vs Philippines photo CĐV Việt Nam nhuộm đỏ một góc khán đài Chỉ có khoảng vài trăm CĐV Việt Nam đến sân Chonburi Stadium cổ vũ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Tuy nhiên, họ cũng đủ nhuộm đỏ một góc khán đài và tỏ ra cực kỳ cuồng nhiệt. Ảnh: Hữu Phạm report Các cô gái ĐT nữ Việt Nam bước ra Chonburi Stadium Ảnh: Thanh Hải photo Các cầu thủ nữ Philippines đến sân từ rất sớm Tuyển nữ Philippines quyết tâm giành HCV, phá thế thống trị của tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games. Ảnh: Hữu Phạm report Danh sách đăng ký của hai đội report CĐV Việt Nam tuy không nhiều nhưng đủ để khuấy động bầu không khí Ảnh: Thanh Hải report Quang cảnh Chonburi Stadium Ảnh: Thanh Hải report HLV Mai Đức Chung một lần nữa đưa tuyển nữ tới chung kết SEA Games 33 Ảnh: Thanh Hải report Trận tranh huy chương Đồng kết thúc Với chiến thắng 2-0 trước Indonesia, ĐT nữ Thái Lan giành huy chương Đồng. report Cộng đồng người Việt tại Chonburi rất yêu đội tuyển Cộng đồng người Việt tại Chonburi không phải rất đông, nhưng đoàn kết và yêu đội tuyển. Tất cả đang rất háo hức chờ đón tấm huy chương Vàng của ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: Thanh Hải report "Đây là cơ hội hiếm có, và tôi không muốn bỏ lỡ giây phút nào" Anh Nguyễn Văn Thông, người Hà Tĩnh, hiện đang làm việc tại Chonburi, rất háo hức với SEA Games 33. Không chỉ tới Chonburi Stadium để cổ vũ ĐT nữ, anh còn đi xe lên Bangkok để xem các trận bóng đá nam. Như anh chia sẻ, "đây là cơ hội hiếm có, và tôi không muốn bỏ lỡ giây phút nào". Ảnh: Thanh Hải report Nhóm CĐV Việt Nam đến sớm để đón chào các nữ tuyển thủ Ảnh: Thanh Hải report Các cô gái ĐT nữ Việt Nam đã có mặt tại Chonburi Stadium Ảnh: Thanh Hải

Tuyển nữ Việt Nam thắng dễ nữ Indonesia ở bán kết. Ảnh: Thanh Hải

Tuyển nữ Việt Nam đang giữ kỷ lục 8 lần giành HCV SEA Games, trong đó bao gồm chiến thắng ở 4 kỳ đại hội liên tiếp gần nhất có môn bóng đá nữ. Tuy nhiên, thế “thống trị” đó đối mặt với thử thách lớn mang tên Philippines.

Đây là lần thứ 2 tuyển nữ Việt Nam gặp nữ Philippines tại SEA Games 33. Trận đầu tiên diễn ra ở vòng bảng, đội bóng của HLV Mai Đức Chung thua 0-1 đúng vào phút 90+4. Cho dù thi đấu tốt hơn trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng tuyển nữ Việt Nam không thể tận dụng thời cơ ghi bàn và phải trả giá đắt.

Trong những năm gần đây, tuyển nữ Philippines phát triển mạnh mẽ nhờ dàn cầu thủ “Phi kiều” trở về từ châu Âu và Bắc Mỹ. Đỉnh cao của họ là chức vô địch Đông Nam Á năm 2022. Cùng năm, họ vào đến bán kết giải châu Á và sau đó, giành vé dự World Cup nữ 2023.

Đối mặt với tuyển nữ Việt Nam, nữ Philippines không còn lép vế như trước. Thậm chí, họ đang vượt trội với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp từ năm 2022 đến nay. Chính vì vậy, có thể nói Philippines là thử thách cực đại với thầy trò HLV Mai Đức Chung trong hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games năm nay.