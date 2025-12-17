Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Trực tiếp Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines 0-0 (hiệp phụ 2): Chưa có bàn thắng

A Phi
Hoàng Nguyên
Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong hiệp phụ thứ nhất, các cô gái Việt Nam chơi chắc chắn, quyết liệt nhằm ngăn chặn sức mạnh càn lướt của đối thủ và cả hai đội cùng giữ sạch mành lưới.

Xem trực tiếp chung kết bóng đá nữ SEA Games 33: Việt Nam vs Philippines
report Tuyển nữ Philippines ép sân

110': Tuyển nữ Philippines đang ép sân ở những phút vừa qua với một loạt đường tạt bổng hướng về khung thành của Kim Thanh. Tuy nhiên, các hậu vệ áo đỏ vẫn đứng vững.

foul Hết hiệp phụ 1, hai đội đổi sân đá hiệp phụ 2
report Hai đội sa sút thể lực

105': Cầu thủ hai đội đang sa sút thể lực trông thấy. Điều này khiến chất lượng chuyên môn xuống thấp.

yellow Huỳnh Như nhận thẻ vàng

99': Tiền đạo Huỳnh Như nhận thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài.

report Trận đấu diễn ra căng thẳng

95': Những phút đầu hiệp phụ, hai đội đều đá rất rát. Trận đấu trở nên rất nóng.

start Hiệp phụ 1 bắt đầu
foul Hết hiệp 2: Nữ Việt Nam 0-0 Nữ Philippines

Sai lầm của trọng tài biên người Lào, Chanthavong Phutsavan khiến nữ Việt Nam mất oan bàn thắng và bị nữ Philippines cầm hòa 0-0 ở chung kết SEA Games 33. Hai đội sẽ phải đá thêm hiệp phụ để phân thắng thua.

trong-ta.jpg
Trọng tài Chanthavong Phutsavan. Ảnh: Hữu Phạm
substitution Ngọc Minh Chuyên vào sân

90+3': Minh Chuyên vào sân thay Vạn Sự.

time Hiệp 2 chỉ có 4 phút bù giờ
yellow Bích Thùy và Davies nhận thẻ vàng

90': Thủ môn Philippines, Davies phản ứng quá mức với Bích Thùy, khiến trọng tài phải can thiệp. Cuối cùng, cả hai phải nhận thẻ vàng.

report Chỉ còn 5 phút chính thức

85': Trận đấu chỉ còn 5 phút chính thức, nhưng nữ Việt Nam chưa thể xuyên thủng mành lưới Philippines. Tỷ số vẫn đang là 0-0.

report KHÔNG VÀO! Bích Thùy chưa thể ghi bàn

80': Từ cánh trái, Trần Thị Thu tạt bóng chính xác cho Bích Thùy đánh đầu dứt điểm. Tuy nhiên, pha đánh đầu không đủ lực để đánh bại thủ môn Philippines.

substitution Huỳnh Như vào sân

78': HLV Mai Đức Chung quyết định tung Huỳnh Như vào sân thay Hải Yến. Hiện tại, Huỳnh Như đã có 13 bàn thắng trong các lần tham dự SEA Games.

photo Tuyển nữ Việt Nam rơi vào bế tắc

Sau giai đoạn đầu hiệp 2 gia tăng sức ép không thành công, tuyển nữ Việt Nam đang dần rơi vào bế tắc và bị Philippines tấn công ngược. Ảnh: M.D

z7337570128203-0c195f07a2f403edcfba87d2a8d287cc.jpg
z7337570138118-643874f5d6cdafad5366444a6e4e7885.jpg
z7337570143530-51b1962452e6b6773c2e7578e39a841e.jpg
z7337570148741-edccde1afaeac01640090323f7eedfe5.jpg
z7337570155066-3434f111ea2bf755978f0b64442cd480.jpg
z7337570161325-03b6753981573b6392219376d935e166.jpg
z7337570168269-c1b0a1cab49efa205341e253a16a5f53.jpg
z7337570173405-5aa7be5442e35de2be1997730aeab5aa.jpg
z7337570122034-e65feb340bfdc3bc330432f4a30bf562.jpg
z7337570115919-55d736566424527b30b4c694b31ea56f.jpg
report Tuyển nữ Việt Nam đang tăng tốc

65': Trong những phút đầu hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam đang tăng tốc gia tăng sức ép với Philippines. Đây là chiến thuật hợp lý của HLV Mai Đức Chung, bởi lẽ để trận đấu kéo dài sang hiệp phụ, Philippines sẽ có lợi thế về thể lực.

report Bích Thùy sút phạt nguy hiểm

58': Từ vị trí đá phạt lệch trái, Bích Thùy đá phạt đưa bóng đi sát đất hướng về khung thành Philippines. Vạn Sự băng vào cắt mặt nhưng không thể chạm bóng dứt điểm, rất đáng tiếc cho tuyển nữ Việt Nam.

report Vạn Sự sút xa không thành công

49': Giành được bóng trước vòng cấm địa Philippines, Vạn Sự quyết định sút ngay. Tuy nhiên, cú sút của cô không chính xác.

start Hiệp 2 bắt đầu
report Hết hiệp 1: Nữ Việt Nam 0-0 Nữ Philippines

Giống như trận đấu ở vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam chơi hay hơn nhưng chưa ghi được bàn thắng trước nữ Philippines. Tuy nhiên, sai lầm khó hiểu của trọng tài đã khiến nữ Việt Nam mất oan bàn thắng của Vạn Sự.

hiep-1.jpg
Ảnh: M.D
report Trọng tài liên tiếp bỏ qua lỗi của Philippines

40': Trọng tài chính liên tục bỏ qua lỗi của tuyển nữ Philippines khiến cầu thủ Việt Nam có phần ức chế. HLV Mai Đức Chung phản ứng quyết liệt bên ngoài đường biên.

pham-loi.jpg
photo Bích Thùy bất lực với quyết định của trọng tài

Bích Thùy và các đồng đội đã ăn mừng, trọng tài chính đã chỉ tay lên chấm giao bóng, nhưng cuối cùng bà đổi ý vì trọng tài biên phất cờ việt vị. Ảnh: M.D

an-mung.jpg
an-mung-2.jpg
an-mung-3.jpg
video Cận cảnh bàn thắng bị từ chối khó hiểu của tuyển nữ Việt Nam
report KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! Trọng tài hủy bàn thắng của Việt Nam

30': Từ đường tạt của Vạn Sự, Bích Thùy băng xuống đánh đầu cắt mặt tung lưới tuyển nữ Philippines. Tuy nhiên, trọng tài biên lại căng cờ rất khó hiểu. Pha quay chậm cho thấy Bích Thùy cũng như Vạn Sự không hề việt vị. SEA Games 33 không có VAR, nên các cầu thủ không thể thay đổi quyết định của trọng tài.

viet-vi.jpg
photo Trận đấu đang diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao

Tuyển nữ Philippines xứng đáng là đối thủ lớn nhất của tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 33. Họ đang chơi phòng ngự phản công rất hay, với nhiều tình huống nguy hiểm. Ở hướng ngược lại, đội bóng áo đỏ cũng chứng tỏ đẳng cấp hàng đầu khi chủ động cầm bóng tấn công không ngừng. Ảnh: Hữu Phạm

z7337287582536-a7207b6bbf9e34c72acb15f5ffe9c11b.jpg
z7337287590109-ea884994f1205e6403d225f60d205ed4.jpg
z7337287597229-772804a33764912ae7874234e6e6f6cf.jpg
z7337287602644-54e892e6d0c193b55f6867316479ff8f.jpg
z7337287607948-79e04cf29e2cbd722d52ca62f6dd7d0a.jpg
z7337287616705-50644e8fc66a4a7b8c3873398639d817.jpg
report KHÔNG VÀO! Cù Thị Huỳnh Như suýt lập công

21': Thanh Nhã một lần nữa ghi dấu ấn với pha đi bóng thông minh bên cánh trái và căng vào chính xác. Lần này, Cù Thị Huỳnh Như là người có cơ hội dứt điểm, nhưng cô sút vọt xà ngang Philippines trong gang tấc.

thanh-nha.jpg
Thanh Nhã đang chơi rất hay. Ảnh: N.T
huynh-nhu.jpg
Huỳnh Như trượt chân khi dứt điểm. Ảnh: Hữu Phạm
report Chưa có cơ hội rõ ràng cho hai đội

17': Trận đấu đang diễn ra rất chặt chẽ dù hai đội đều chơi bóng với tốc độ cao. Đến thời điểm này, chưa có cơ hội ghi bàn rõ ràng nào xuất hiện.

report Vạn Sự không thể dứt điểm

11': Tuyển nữ Việt Nam phản công nhanh, bóng được đưa sang cho Thanh Nhã tạt vào cho Vạn Sự, nhưng tiền đạo này không thể chạm bóng dứt điểm.

report Thanh Nhã tăng tốc ấn tượng

Từ cáh trái, Thanh Nhã tăng tốc ấn tượng, vượt qua hậu vệ áo trắng và tạt vào trong, tạo ra tình huống hỗn loạn trong vòng cấm nữ Philippines. Ảnh: M.D

nu-viet-nam-3.jpg
report Thế trận giằng co

3': Tuyển nữ Philippines cho thấy họ không phải là "tay mơ" khi thi đấu sòng phẳng với nữ Việt Nam ở những phút đầu. Tốc độ trận đấu đang được đẩy lên rất cao. Ảnh: M.D

nu-viet-nam-2.jpg
nu-viet-nam-2835.jpg
start Trận đấu bắt đầu

Tuyển nữ Philippines giao bóng trước.

report Hai đội tuyển ra sân cử hành quốc ca

Hai đội tuyển đã bước ra sân thực hiện các nghi lễ quan trọng trước khi thi đấu, bao gồm hát quốc ca và chào cờ.

photo Tuyển nữ Việt Nam hoàn thành khởi động

Các cầu thủ nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận chung kết với tuyển nữ Philippines. Ảnh: Hữu Phạm

z7337152836069-8b0b530b94d86b8e3d6ef25cf518f34e.jpg
z7337152836051-a0bb6a054c92dea8c3386afb9c8dc740.jpg
z7337152836049-ee84a4a63c96e043c59297fe818355a3.jpg
report HLV Mai Đức Chung trầm tư trước trận đấu lớn

HLV Mai Đức Chung đã thua tuyển nữ Philippines 3 trận liên tiếp. Vì vậy, ông tỏ ra khá trầm tư khi quan sát các học trò khởi động. Ảnh: N.T

z7337091472268-1e02c85de4604feb9a5d5f366f7267aa.jpg
z7337091472277-e1bb666d135ea16b8191465d09b5bed9.jpg
photo Tuyển nữ Việt Nam ra sân khởi động

Các cô gái áo đỏ tỏ ra rất tập trung. Tất cả đều quyết tâm mang về tấm HCV bóng đá nữ thứ 5 liên tiếp cho thể thao Việt Nam. Ảnh: N.T

z7337092819188-786b0c0d42da4dac995dba94b899b398.jpg
z7337092819200-bc0ad2b10790af05846010997963be08.jpg
z7337092819201-573aa5c0f4bfec814ecb5350592f79c2.jpg
z7337092819202-0e296cc2763b21d1a968be29482d94c3.jpg
z7337092819215-8e7f7bb0074efc0d1fb93e603e6e6eee.jpg
z7337092819217-499af1c5824e4ecf5275e20a88910b73.jpg
z7337092819218-4f603180f22b4d9893fb84a4a5e6552a.jpg
video Xem trực tiếp chung kết bóng đá nữ SEA Games 33: Việt Nam vs Philippines
photo CĐV Việt Nam nhuộm đỏ một góc khán đài

Chỉ có khoảng vài trăm CĐV Việt Nam đến sân Chonburi Stadium cổ vũ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Tuy nhiên, họ cũng đủ nhuộm đỏ một góc khán đài và tỏ ra cực kỳ cuồng nhiệt. Ảnh: Hữu Phạm

z7337007281079-e16a81c5d9d89c770c2ea37c419b9e13.jpg
z7337007285822-4c0dee26d24177b54cd7e922a4f930d8.jpg
z7337007291333-6acd69240a90dfa9c6c10d5b8c6ba57b.jpg
z7337007295720-32fc643184e22437ebe25fedbce0465f.jpg
z7337007301867-d5dbecb2c04c22115ec2e69a436f74f6.jpg
z7337007308274-5960c38e0eba69acde679e42bf4fc045.jpg
z7337007313818-803e7c916e010de45a6f77019828d87f.jpg
z7337007321442-bd864501457b2a2c987dee8f48371ffa.jpg
z7337007335482-b97f450f8601c85632be9e4f9b063ef4.jpg
report Các cô gái ĐT nữ Việt Nam bước ra Chonburi Stadium
1000041249.jpg
Ảnh: Thanh Hải
photo Các cầu thủ nữ Philippines đến sân từ rất sớm

Tuyển nữ Philippines quyết tâm giành HCV, phá thế thống trị của tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games. Ảnh: Hữu Phạm

z7336957110197-13a34a7495b6752321b7b05c0d381c49.jpg
z7336957104256-fb7c94e4ef633e728e8770935f97bb92.jpg
z7336957099950-7f4d929dc3dd97c15c108d3d703519c6.jpg
z7336957092996-bc63284459f66f54895f8fd69b1c9162.jpg
z7336957084579-66452957f4d9706e59e6c5eee64028b2.jpg
report Danh sách đăng ký của hai đội
1000041241.jpg
report CĐV Việt Nam tuy không nhiều nhưng đủ để khuấy động bầu không khí
1000041240.jpg
Ảnh: Thanh Hải
report Quang cảnh Chonburi Stadium
1000041239.jpg
Ảnh: Thanh Hải
report HLV Mai Đức Chung một lần nữa đưa tuyển nữ tới chung kết SEA Games 33
1000041237.jpg
Ảnh: Thanh Hải
report Trận tranh huy chương Đồng kết thúc

Với chiến thắng 2-0 trước Indonesia, ĐT nữ Thái Lan giành huy chương Đồng.

1000041233.jpg
report Cộng đồng người Việt tại Chonburi rất yêu đội tuyển

Cộng đồng người Việt tại Chonburi không phải rất đông, nhưng đoàn kết và yêu đội tuyển. Tất cả đang rất háo hức chờ đón tấm huy chương Vàng của ĐT nữ Việt Nam.

1000041228.jpg
Ảnh: Thanh Hải
report "Đây là cơ hội hiếm có, và tôi không muốn bỏ lỡ giây phút nào"

Anh Nguyễn Văn Thông, người Hà Tĩnh, hiện đang làm việc tại Chonburi, rất háo hức với SEA Games 33. Không chỉ tới Chonburi Stadium để cổ vũ ĐT nữ, anh còn đi xe lên Bangkok để xem các trận bóng đá nam. Như anh chia sẻ, "đây là cơ hội hiếm có, và tôi không muốn bỏ lỡ giây phút nào".

1000041221.jpg
Ảnh: Thanh Hải
report Nhóm CĐV Việt Nam đến sớm để đón chào các nữ tuyển thủ
1000041220.jpg
Ảnh: Thanh Hải
report Các cô gái ĐT nữ Việt Nam đã có mặt tại Chonburi Stadium
1000041219.jpg
Ảnh: Thanh Hải
nu-viet-nam.jpg
Tuyển nữ Việt Nam thắng dễ nữ Indonesia ở bán kết. Ảnh: Thanh Hải

Tuyển nữ Việt Nam đang giữ kỷ lục 8 lần giành HCV SEA Games, trong đó bao gồm chiến thắng ở 4 kỳ đại hội liên tiếp gần nhất có môn bóng đá nữ. Tuy nhiên, thế “thống trị” đó đối mặt với thử thách lớn mang tên Philippines.

Đây là lần thứ 2 tuyển nữ Việt Nam gặp nữ Philippines tại SEA Games 33. Trận đầu tiên diễn ra ở vòng bảng, đội bóng của HLV Mai Đức Chung thua 0-1 đúng vào phút 90+4. Cho dù thi đấu tốt hơn trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng tuyển nữ Việt Nam không thể tận dụng thời cơ ghi bàn và phải trả giá đắt.

Trong những năm gần đây, tuyển nữ Philippines phát triển mạnh mẽ nhờ dàn cầu thủ “Phi kiều” trở về từ châu Âu và Bắc Mỹ. Đỉnh cao của họ là chức vô địch Đông Nam Á năm 2022. Cùng năm, họ vào đến bán kết giải châu Á và sau đó, giành vé dự World Cup nữ 2023.

Đối mặt với tuyển nữ Việt Nam, nữ Philippines không còn lép vế như trước. Thậm chí, họ đang vượt trội với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp từ năm 2022 đến nay. Chính vì vậy, có thể nói Philippines là thử thách cực đại với thầy trò HLV Mai Đức Chung trong hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games năm nay.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

A Phi
Hoàng Nguyên
Thanh Hải
#Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines #nhận định Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines #trực tiếp Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines #đội hình Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines #phong độ Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines #trực tiếp bóng đá

