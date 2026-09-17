Trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Nhật Bản 0-6 (H2): Nhật Bản gia tăng cách biệt

tatic Đội hình ĐT nữ Việt Nam

Trong trận đấu gặp ĐT nữ Nhật Bản, HLV Hoàng Văn Phúc đã có những xáo trộn trong đội hình ĐT nữ Việt Nam. Ở hàng hậu vệ, Hoàng Thị Loan thi đấu ngay từ đầu thay cho Trần Diễm My.

Trên hàng công, cơ hội được trao cho tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương và tiền đạo Vũ Thị Hoa. Sự năng động và trẻ trung của cả hai được kỳ vọng sẽ đem đến làn gió mới cho khối đội hình ĐT nữ Việt Nam.