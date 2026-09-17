Trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Nhật Bản 0-4 (H2): Hải Yến vào sân

TPO - Bước vào hiệp 2, HLV Hoàng Văn Phúc đã tung tiền đạo Hải Yến vào sân với hy vọng tìm kiếm bàn thắng trong hiệp đấu này.

goal Vào! 51': Kamiya xoay người sút bóng trong vòng cấm ĐT nữ Việt Nam sau tình huống bóng lập bập. Tỷ số được nâng lên 5-0 cho ĐT nữ Nhật Bản. report Nguy hiểm 49': Nishio cướp bóng sau sai lầm của Hoàng Thị Loan. Rất may, pha dứt điểm của cầu thủ mới vào thay người ở góc hẹp đã được thủ thành Kim Thanh bắt gọn. report Hiệp 2 bắt đầu 46': Hiệp hai trận đấu bắt đầu, ĐT nữ Việt Nam kiểm soát bóng ngay từ những phút đầu. substitution Thay người ĐT nữ Việt Nam có hai sự thay đổi người trước hiệp 2 trận đấu. Dương Thị Vân và Phạm Thị Hải Yến vào sân thay cho Trần Thị Thu Xuân và Vũ Thị Hoa. foul Hết hiệp một! ĐT nữ Nhật Bản 4-0 ĐT nữ Việt Nam 45'+2: Hiệp một trận đấu kết thúc, ĐT nữ Nhật Bản tạm dẫn trước với tỉ số 4-0. goal Vào! 45'+2: Hamada bật cao đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vào cột xa khung thành thủ môn ĐT nữ Việt Nam. Thủ môn Kim Thanh bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá bóng thành công. time Bù giờ 45': Hiệp một trận đấu có 2 phút bù giờ! goal Vào! 43': Pha tạt bóng khó chịu của Mizuno bên phía cánh phải đã khiến Huỳnh Như đánh đầu phản lưới. report Dứt điểm 40': Bộ ba Trúc Hương, Vũ Thị Hoa, Ngân Thị Vạn Sự phối hợp đẹp mắt trong vòng cấm ĐT nữ Nhật Bản. Đáng tiếc, hậu vệ đối phương đã nhanh chân phá bóng, ngăn chặn cú dứt điểm của Ngân Thị Vạn Sự. report Không vào! 38': ĐT nữ Nhật Bản dứt điểm bên ngoài vòng cấm. Rất may bóng không đi trúng khung thành thủ môn Kim Thanh. report ĐT nữ Nhật Bản áp đảo hoàn toàn 29': ĐT nữ Nhật Bản thể hiện sức mạnh áp đảo hoàn toàn với 80% thời lượng kiểm soát bóng. report ĐT nữ Việt Nam phản công 24': ĐT nữ Việt Nam có pha phối hợp đẹp mắt trước ĐT nữ Nhật Bản. Tuy nhiên, pha phản công đã bị hậu vệ ĐT nữ Nhật Bản phá bóng hết đường biên dọc. Ném biên cho ĐT nữ Việt Nam. goal Vào! 20': ĐT nữ Nhật Bản có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Pha sút bóng từ ngoài vòng cấm của Shiokoshi ngoài vòng cấm, bóng đi khó chịu khiến Hoàng Thị Loan đưa bóng phản lưới. report Kim Thanh cản phá xuất sắc 18': Thủ môn Kim Thanh có liên tiếp hai pha cản phá bóng thành công trong vòng cấm ĐT nữ Việt Nam. corner Phạt góc cho ĐT nữ Nhật Bản 17': ĐT nữ Nhật Bản liên tiếp dồn ép khung thành ĐT nữ Việt Nam. Thu Thương buộc phải phá bóng chịu một quả phạt góc. goal Vào! 12': ĐT Nhật Bản có bàn thắng mở tỷ số sau pha dứt điểm lạnh lùng của Kamiya ngoài vòng cấm ĐT nữ Việt Nam. report Kim Thanh cản phá 9': Pha mất bóng nguy hiểm ở giữa sân, tiền đoạ nữ Nhật Bản lấy bóng dứt điểm ngoài vòng cấm. Nhưng thủ thành Kim Thanh vẫn đang thi đấu xuất sắc trong khung thành ĐT nữ Việt Nam. report Không vào! 5': Takadada dứt điểm chệch khung thành ĐT nữ Việt Nam sau pha thoát xuống phá bẫy việt vị. start Trận đấu bắt đầu 1': Trận đấu bắt đầu, ĐT nữ Nhật Bản là đội giao bóng trước. tatic Đội hình ĐT nữ Việt Nam Trong trận đấu gặp ĐT nữ Nhật Bản, HLV Hoàng Văn Phúc đã có những xáo trộn trong đội hình ĐT nữ Việt Nam. Ở hàng hậu vệ, Hoàng Thị Loan thi đấu ngay từ đầu thay cho Trần Diễm My. Trên hàng công, cơ hội được trao cho tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương và tiền đạo Vũ Thị Hoa. Sự năng động và trẻ trung của cả hai được kỳ vọng sẽ đem đến làn gió mới cho khối đội hình ĐT nữ Việt Nam.

17h30 ngày 17/9, trên sân Shizuoka Stadium Ecopa, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ bước vào trận đấu gặp Nhật Bản, với mục tiêu thực tế nhất là hạn chế bàn thua và duy trì hy vọng trước lượt trận cuối.

Nhật Bản đã phát đi lời cảnh báo mạnh mẽ bằng màn trình diễn áp đảo trước Thái Lan. Đội chủ nhà ghi 4 bàn trong mỗi hiệp, kiểm soát bóng gần như toàn diện và khiến đối thủ Đông Nam Á không tạo ra cơ hội rõ rệt. Chiến thắng 8-0 giúp Nhật Bản tạm dẫn đầu bảng E với hiệu số +8.

Lực lượng Nhật Bản dự Asiad 20 chủ yếu là những cầu thủ đang thi đấu trong nước. Ngoại lệ đáng chú ý là thủ môn Shu Ohba, người vừa gia nhập Rangers của Scotland. Tuy nhiên, việc không triệu tập đội hình mạnh nhất không làm suy giảm đáng kể sức mạnh của đội.

Nhật Bản vừa vô địch Asian Cup nữ 2026 sau khi đánh bại Australia 1-0, trong khi HLV Michihisa Kano theo đuổi lối chơi giàu năng lượng, pressing và tấn công chủ động.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Trong quá trình chuẩn bị, đội thắng Jiangsu Suning 1-0 nhưng thua Trung Quốc 0-3. Trận ra quân cũng cho thấy những hạn chế trong khâu triển khai bóng khi các học trò HLV Hoàng Văn Phúc liên tục mất bóng trước sức ép của Đài Bắc Trung Hoa. Dù vậy, sự điều chỉnh ở tuyến giữa cùng bàn thắng của Thanh Nhã và cơ hội ở phút bù giờ cho thấy đội vẫn có khả năng tạo ra đột biến.

Theo thống kê trước trận, Việt Nam toàn thua Nhật Bản trong 10 lần đối đầu gần nhất, chỉ ghi 1 bàn và nhận 45 bàn thua. Riêng tại Asiad, ba thất bại gần đây của Việt Nam lần lượt có tỷ số 0-3, 0-7 và 0-7.

Trước đối thủ vượt trội về kỹ thuật và khả năng luân chuyển bóng, nhiều khả năng HLV Hoàng Văn Phúc sẽ sử dụng sơ đồ 5-4-1. Khối đội hình thấp nhưng phải giữ cự ly chặt chẽ, đặc biệt ở khu vực trung lộ, nhằm ngăn Nhật Bản phối hợp nhanh và khai thác khoảng trống trước mặt thủ môn Kim Thanh.

Tuyến giữa sẽ là chìa khóa của trận đấu. Các tiền vệ Việt Nam cần áp sát đồng bộ, buộc đối thủ đưa bóng ra biên, đồng thời hạn chế những đường chuyền xuyên tuyến. Khi giành lại quyền kiểm soát, đội phải nhanh chóng đưa bóng lên cho Thanh Nhã và các mũi tấn công giàu tốc độ.

Có điểm trước Nhật Bản sẽ là bất ngờ lớn. Với Việt Nam, một trận đấu không vỡ trận, hạn chế bàn thua và giữ được lực lượng cho cuộc đối đầu Thái Lan ngày 21/9 cũng có thể xem là kết quả tích cực.