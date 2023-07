Trực tiếp nữ Na Uy vs nữ Philippines 6-0 (H2): Sophia Haug lập hat-trick

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

Phút 82: Vẫn chưa có đột biến nào ở trận đấu giữa New Zealand và Thụy Sỹ (hòa 0-0). Với kết quả hiện tại, Thụy Sỹ cùng Na Uy sẽ đi tiếp. Chủ nhà New Zealand cùng Philippines bị loại.

Phút 45+1: Filipinas có cơ hội phản công nhưng đường chọc khe xuống phía trái lại quá sâu. Hậu vệ Na Uy dễ dàng can thiệp và tình huống qua đi nhanh chóng.

Phút 35: Bàn thắng của Graham Hansen đồng nghĩa với việc, nếu cách biệt 3 bàn giữ vững, Na Uy sẽ đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu giữa Thụy Sỹ và New Zealand.

1 giờ trước

Na UY phải ghi thêm bàn thắng

Phút 14: Nếu tỷ số này giữ nguyên, Na Uy vẫn bị loại nếu Thụy Sỹ và New Zealand hòa nhau. Họ cùng điểm, cùng hiệu số với chủ nhà New Zealand nhưng thua đối đầu. Đó là lý do Na Uy phải ghi thêm nhiều bàn thắng nữa.