Trực tiếp Nottingham vs Man City (H2: 1-2): Man City ghi siêu phầm

TPO - Man City đã vượt khó với cú sút găm bóng vào góc chết của Cherki. Trong thế trận khó khăn, đẳng cấp ngôi sao của các vị khách đã lên tiếng.

report Man City đang làm chủ trận đấu 89': Sau khi có bàn thứ 2, Man City đang dồn ép đối thủ. Các pha tấn công vẫn được thực hiện. goal VÀO, 2-1 cho Man City 83': Từ quả phạt góc, bóng được tạt vào vòng cấm và Rayan Cherki tung cú sút bóng sống. Bóng găm vào góc chữ A. Man City có bàn thứ 2. report Man City lại bế tắc 78': Các pha tấn công của Man City lại bế tắc. Họ không thể tạo ra cơ hội nhiều trong khi hàng thủ liên tục phải làm việc vất vả. report KHÔNG VÀO 72': Phil Foden đón đường chuyền xé toang hàng phòng ngự trong vòng cấm. Không cần ngước nhìn, anh tung cú sút về phía bên phải khung thành, nhưng thủ môn John Victor đã có pha cứu thua xuất sắc. report Không được 71': Nico O'Reilly chuyền bóng vào vòng cấm, nhưng John Victor đã phản ứng tốt để cản phá pha tấn công. Đây mới là tình huống đáng nói nhất của các vị khách Man City trong 20 phút qua. report Man xanh lại hú vía 66': Neco Williams khống chế được một đường chuyền đẹp mắt và quyết định sút xa. Quả bóng bay rất khó chịu, hướng về phía góc dưới bên phải, nhưng Gianluigi Donnarumma đã đứng đúng vị trí để dễ dàng cản phá. report Không vào, Man City suýt thua 63': Nicolo Savona thực hiện một đường chuyền bổng vào vòng cấm, Igor Jesus xử lý mềm mại, đón bóng nhẹ nhàng rồi bắt volley, nhưng cú sút của anh lại đi vọt xà ngang. report Haaland lại cản đối thủ 57': Từ một đường triển khai ở trung lộ, Foden tung ra cú đá cực mạnh. Song Haaland lại vô tình cản bóng. Tình huống này phản ánh sự mờ nhạt của ngôi sao Na Uy. goal 1-1, Nottingham gỡ hòa chóng vánh 54': Từ một pha mất bóng, Man City đã bị phản đòn. Omari Hutchinson đón đường chuyền ngang rồi dứt điểm hiểm hóc vào giữa khung thành. Tỷ số 1-1. report Không vào, bóng đập cột dọc 51': Rayan Cherki có pha solo ngoạn mục, anh đi bóng cắt ngang vòng cấm, khéo léo vượt qua các hậu vệ, rồi tung cú sút mạnh mẽ từ cự ly gần về phía bên phải khung thành. Tuy nhiên, thủ môn John Victor đã thể hiện sự nhanh nhẹn tuyệt vời, cản phá bóng chạm cột dọc! goal VÀOOO. Man City mở điểm 48': Man City bất ngờ ghi bàn sau khi họ tận dụng sự mất tập trung của hàng thủ Nottingham. Nhận bóng từ Cherki, Reijnders di chuyển đầy khôn ngoan và tung ra cú sút sệt nhanh như cắt. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Chắc chắn Man City không thể thắng nếu cứ chơi như hiệp 1. Họ sẽ phải thay đổi mình nhiều ở hiệp 2. report Hiệp 1 kết thúc Một hiệp đấu nhạt nhòa. Đội chủ duy trì tốc độ cao nhưng họ không tạo ra nhiều cơ hội. Thậm chí Nottingham mới là đội sở hữu cơ hội tốt nhất nhưng Gibbs-White lại sút ra ngoài. report Bế tắc 42': Bernardo Silva tạt bóng, nhưng bóng đã bị một trong những cầu thủ phòng ngự phá ra ngoài an toàn. Pha bóng này phản ánh sự bế tắc của Man xanh. report Hiệp 1 dễ hòa 0-0 39': Sau thời gian tăng tốc, Man City đã phải lùi về để chặn đứng những pha tấn công của Nottingham. Tuy nhiên, chủ nhà cũng không đủ sắc sảo để khiến Donnarumma gặp khó khăn. report Man City nhận thẻ vàng đầu tiên 33': Ruben Dias có pha phạm lỗi nguy hiểm và nhận thẻ vàng. Tình huống này thể hiện rõ sự bế tắc của các vị khách dù họ kiểm soát bóng tốt hơn. report Lại là cơ hội của Nottingham 26': Một cú sút đáng tiếc của Nicolas Dominguez (Nottingham). Anh tung cú vô lê từ xa nhưng bóng bay thẳng lên khán đài. Thêm một cơ hội từ chủ nhà cho thấy những vấn đề trong phòng thủ của Man xanh. report Trận đấu giằng co 21': Man City cầm bóng 72% nhưng không tạo ra những pha bóng đáng chú ý. Họ đang vấp phải thế trận chặt chẽ của đội chủ nhà. report Man City đang gặp khó 17': Nottingham chơi rất tự tin khiến Man City loay hoay ở tuyến giữa. Nhiều pha bóng, các chân sút Man City thậm chí không thể tiếp cận vòng 16m50. report Không vào, Man City suýt thua 7': Hudson-Odoi đi bóng rất thoải mái rồi tạt vào. Không hậu vệ nào của Man City theo Gibb-White. Rất may là cú đệm lòng của tiền vệ chủ nhà lại đi sát sạt cột dọc. report Man City đang dồn ép đối thủ 5': Các pha lên bóng của Man City được triển khai dồn dập, nhưng họ chưa tiến vào vòng cấm đối thủ. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình ra sân của Nottingham report Đội hình ra sân của Man City Rodri dự bị ở trận này. Đáng chú ý, Man City đặt niềm tin vào Jaden Heskey, con trai cựu danh thủ Emilie Heskey. report Man City và hàng thủ tin cậy Manchester City đang có chuỗi 3 trận liên tiếp giữ sạch lưới trên mọi đấu trường. 6 lần đối đầu gần đây, Nottingham Forest đã thua 4 trong 6 trận gần nhất trước Manchester City. report Nỗi sợ màu xanh Trong 27 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Manchester City bất bại 23 lần. Trong cùng quãng thời gian, Nottingham chỉ thắng 7 trận. Nottingham Forest để thủng lưới trung bình 1,63 bàn mỗi trận trên sân nhà tại Premier League ở giai đoạn này. report Man City thường xuyên thắng hiệp 1 Trong cả 7 trận gần nhất ở mọi đấu trường, Manchester City đều giành chiến thắng cả ở hiệp 1 lẫn cả trận đấu. Điều đó cho thấy sự tập trung tối đa của CLB này.

Kể từ khi Sean Dyche nắm quyền, Nottingham chỉ thua 1 trận trên sân nhà. Nhưng phải thừa nhận vị HLV này vẫn chưa thể xoay chuyển vận mệnh của Nottingham tại Ngoại hạng Anh. Forest vẫn đứng trước nguy cơ xuống hạng. Trận thua trên sân khách gần đây trước Fulham (0-1) đã khiến Nottingham tụt xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Cả hai đội đều kiểm soát bóng ngang nhau tại Craven Cottage và thường xuyên có những pha tấn công qua lại (đội khách tung ra 11 cú sút so với 12 cú sút của đối phương). Tuy nhiên, đáng chú ý là Fulham đã có nhiều cơ hội ghi bàn hơn, đặc biệt là trong hiệp một, với một cú sút trúng cột dọc. Vậy nên, việc Fulham thắng Nottingham là điều rất xứng đáng.

Hôm nay, Nottingham rất có thể sẽ tiếp tục tay trắng. Nên nhớ 5 vòng đấu gần đây, Citizens đạt phong độ cực cao để giữ vị trí thứ hai. Trong giai đoạn này, khoảng cách điểm số giữa họ và Pháo thủ từ 7 giờ chỉ còn 2 điểm. Trong trận đấu mới nhất tại giải Ngoại hạng Anh, đội bóng của Pep Guardiola đã tự tin đánh bại West Ham với tỷ số 3-0 tại sân Etihad.

2 bàn thắng cách biệt được tạo ra trước giờ nghỉ giữa hiệp nhờ các pha lập công của Erling Haaland và Reijnders. Trong hiệp 2, Haaland tiếp tục ghi bàn để ấn định chiến thắng. Sự áp đảo về mặt thống kê của đội chủ nhà cũng rất ấn tượng: 66% kiểm soát bóng so với 34% của đối thủ và 17 cú sút so với 7 của West Ham. Trước một Man City có lối chơi vũ bão như thế, liệu Nottingham có thể thách thức chuỗi trận hoàn hảo của đối phương?