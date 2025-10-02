Trực tiếp Ninh Bình vs Thể Công Viettel 0-0 (H1): Văn Lâm mắc sai lầm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trực tiếp Ninh Bình vs Thể Công Viettel, vòng 6 LPBank V.League 1-2025/26 lúc 18h00 hôm nay. Ninh Bình tiếp tục gặp thử thách lớn trong việc bảo vệ vị trí dẫn đầu.

injury Quốc Việt chấn thương

19': Quốc Việt bị đau sau pha tiếp đất bằng vai. Anh cần các bác sĩ chăm sóc.

report Thế trận cân bằng

15': Sau những phút đầu dồn ép, Ninh Bình không còn duy trì được thế trận.

report KHÔNG VÀO! Văn Lâm mắc sai lầm

9': Thủ môn Đặng Văn Lâm và các hậu vệ Ninh Bình phối hợp mạo hiểm trong vòng cấm đội nhà và làm mất bóng. Tuy nhiên, Nata băng lên sút bóng vọt xà ngang trong gang tấc.

report KHÔNG VÀO! Colonna không thể dứt điểm

8': Từ đường chuyền dài của đồng đội, Colonna ập vào dứt điểm ở cột gần của Ninh Bình nhưng anh không thể chạm bóng.

report Ninh Bình dồn lên tấn công

4': Với lợi thế sân nhà, Ninh Bình FC đang chơi đầy tự tin và dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

start Trận đấu bắt đầu
report Hoàng Đức lần đầu đối mặt đội bóng cũ

Mùa giải trước, Hoàng Đức gây tranh cãi khi rời Thể Công Viettel chuyển xuống hạng Nhất thi đấu cho Ninh Bình. Tuy nhiên, tiền vệ này đã đúng khi tuyên bố anh chỉ mất 1 năm ở hạng dưới, trước khi cùng đội bóng mới nuôi tham vọng vô địch V-League.

ninh-binh-2.jpg
report Đội hình xuất phát
doi-hinh.jpg
ninh-binh-vs-the-cong.jpg

Nhận định bóng đá Ninh Bình vs Thể Công Viettel

Sau 5 vòng đấu, Ninh Bình đang tạo nên hiện tượng lớn của V-League 2025 khi dẫn đầu bảng với chuỗi bất bại ấn tượng (4 thắng, 1 hòa). Tân binh của giải không chỉ cho thấy sự tự tin, mà còn mang đến lối chơi giàu sức sống, khiến nhiều đối thủ phải bất ngờ.

Với dàn nội binh chất lượng cao cùng các ngoại binh giàu kinh nghiệm, Ninh Bình chứng minh họ sẵn sàng thách thức ngôi vương ngay ở mùa giải đầu tiên trở lại V-League. Tuy nhiên, trận hòa 2-2 trên sân Hải Phòng ở vòng đấu trước cho thấy mọi chuyện sẽ không dễ dàng cho Ninh Bình.

Trong khi đó, Thể Công Viettel cũng chẳng kém cạnh. Đội bóng áo lính duy trì thành tích bất bại (3 thắng, 2 hòa), xếp ngay phía sau với chỉ 2 điểm ít hơn. Chuyến làm khách trên sân Ninh Bình vì thế mang ý nghĩa then chốt: nếu thắng, Viettel sẽ vượt qua đối thủ và tạo đà cho cuộc đua vô địch.

Không khí trên sân Ninh Bình chắc chắn sẽ rất nóng bỏng khi thầy trò HLV Gerard Albaladejo muốn chứng minh mình đủ sức đứng vững trước một ông lớn như Thể Công Viettel. Màn so tài giữa Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến với đội bóng cũ cũng được giới mộ điệu đặc biệt quan tâm chú ý.

Xem trực tiếp Ninh Bình vs Thể Công Viettel trên kênh nào, ở đâu?

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

A Phi
Tiểu Phùng
