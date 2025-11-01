Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Trực tiếp Ninh Bình FC vs Becamex TPHCM (18h00 ngày 1/11): Bảo vệ ngôi đầu

Đặng Lai - Tiểu Phùng
TPO - Trong nỗ lực bảo bảo vệ vị trí dẫn đầu LPBank V.League 1, Ninh Bình sẽ tiếp đón một trong những đội bóng thất thường nhất ở mùa giải này, Becamex TPHCM.

ninh-binh.jpg

Ninh Bình đang cho thấy họ là thế lực đáng gờm nhất Việt Nam. 32 trận đấu kéo dài từ mùa giải trước tới nay, đội bóng này chưa biết thua là gì. Đến những thế lực như Hà Nội FC, Nam Định cũng đều khuất phục trước Ninh Bình. Điều đó cho thấy những gì họ có được không phải là may mắn mà đó là hệ quả của một hệ thống vận hành hiệu quả, ăn khớp giữa dàn cầu thủ nội địa chất lượng và các cầu thủ ngoại có đẳng cấp cao.

Ninh Bình đã đối diện với nhiều khoảnh khắc khó khăn nhưng ở mọi thời điểm, họ đều có những ngôi sao thay nhau lên tiếng. Khi người này sa sút phong độ, người kia lập tức trở thành điểm tựa của toàn đội. Tất cả những yếu tố hội tụ mang tới thành công cho đội bóng cố đô, biến họ từ lính mới trở thành thế lực khó có thể ngăn cản.

Tuy nhiên, Ninh Bình đang chịu sức ép từ sự vươn lên của Công an Hà Nội. Chiến thắng 2-0 ở trận đấu sớm giúp đội bóng ngành công an san bằng cách biệt với Ninh Bình. Cả 2 đều có cùng số trận là 8. Do vậy mà chỉ có thắng Becamex TPHCM vào tối nay thì Ninh Bình mới có thể “kê cao gối ngủ” sau vòng 9.

566240044-1490032282625504-2862976571462194684-n.jpg
Ninh Bình đang thể hiện phong độ đáng sợ

Cơ hội giành chiến thắng của họ là rất rõ ràng khi Becamex TPHCM đang nổi lên là một trong những đội bóng mong manh nhất giải đấu. Ở trận đấu trước, trong bối cảnh dẫn bàn trước Hà Nội FC và tạo ra thế trận rất tốt thì họ lại bất ngờ mắc những sai lầm phòng thủ, để rồi thua ngược 2-3. Ở những trận đấu trước đó, hàng thủ cũng khiến Becamex TPHCM đau đầu.

Trong bối cảnh thi đấu không hay, lực lượng lại bị bào mòn với những chấn thương của Vĩ Hào, Tấn Tài và mới nhất là Minh Khoa, rất khó để Becamex TPHCM mơ về một kết quả ấn tượng khi làm khách tại cố đô.

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2025/26 tại https://fptplay.vn

Đặng Lai - Tiểu Phùng
