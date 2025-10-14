Trực tiếp Nepal vs Việt Nam 0-1 (H1): Vào!!! Nepal phản lưới nhà

report ĐT Nepal đặt mục tiêu có điểm

HLV Matt Ross chia sẻ trước trận đấu: "Trên danh nghĩa đây là trận sân nhà của chúng tôi. Tôi hy vọng các cầu thủ ra sân với trạng thái tốt nhất, sau đó tạo ra nhiều rắc rối cho ĐT Việt Nam.

Chúng tôi cũng sở trường đá trời mưa, bởi thường chơi dưới điều kiện thời tiết ẩm ướt ở Nepal. Ngoài ra tình huống cố định là chìa khóa dẫn tới bàn thắng. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức mình, tin vào bản thân, tin vào tập thể và cần thêm một chút may mắn để có kết quả tốt.

Tôi tự tin Nepal sẽ có điểm".