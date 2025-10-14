Trực tiếp Nepal vs Việt Nam 0-1 (H1): Vào!!! Nepal phản lưới nhà

Phút 4: Từ quả phạt góc, bóng hướng về cột xa và Hiểu Minh nỗ lực đánh đầu chuyền vào trong, khiến hậu vệ Suman Shrestha lúng túng để bóng chạm chân phản lưới nhà.
Phút 3: Ngay sau đó, Văn Vỹ di chuyển bên cánh trái và nhân bóng, dứt điểm chéo góc. Quá đáng tiếc, bóng đi chệch cầu môn trong gang tấc.
Phút 2: Nepal đẩy cao đội hình và cố gắng giữ bóng. Trong một tình huống hàng thủ Việt Nam dâng cao, cầu thủ áo đỏ có cơ hội thoát xuống đối mặt thủ môn Trung Kiên. Duy Mạnh trượt ngã nhưng vũng nước đã cản bước đối phương, cứu cho cầu môn Việt Nam khỏi tình huống nguy hiểm.
Phút 1: Mưa đã ngớt và trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2027 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nepal chính thức bắt đầu sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mohamed Tarrar người Bahrain.
Nepal là đội giao bóng.
"Chúng tôi thường chơi dưới điều kiện thời tiết ẩm ướt ở Nepal vì đất nước chúng tôi vừa trải qua mùa mưa. Toàn đội mới đối đầu Bangladesh cũng trong điều kiện xấu. Thủ môn chúng tôi thích chơi dưới mưa. Với chúng tôi, đó không phải là điều bất lợi. Mưa càng to sẽ tốt hơn cho chúng tôi. Cầu thủ đã quen với điều đó", HLV Matt Ross.
Do ảnh hưởng mưa lớn trên sân vận động Thống Nhất, trận đấu giữa Nepal và đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại Asian Cup 2027 sẽ lùi tới 20h thay vì 19h30 như kế hoạch ban đầu.
Với 26 bàn đã ghi, nếu có thêm 1 bàn nữa vào hôm nay, Tiến Linh sẽ vươn lên vị trí thứ hai, sánh ngang Lê Huỳnh Đức trong danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Việt Nam.
Trước trận tái đấu Nepal, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết các tuyển thủ U23 đủ năng lực để cạnh tranh suất đá chính và Ban huấn luyện đang lên phương án để trao cơ hội cho họ thể hiện khả năng.
Trong đội hình xuất phát hôm nay, Trung Kiên, Hiểu Minh và Thanh Nhàn là ba cầu thủ thuộc lứa U23 đá chính. Với hai cái tên đầu tiên, đây cũng là trận ra mắt của họ trong màu áo đội tuyển.
HLV Matt Ross chia sẻ trước trận đấu: "Trên danh nghĩa đây là trận sân nhà của chúng tôi. Tôi hy vọng các cầu thủ ra sân với trạng thái tốt nhất, sau đó tạo ra nhiều rắc rối cho ĐT Việt Nam.
Chúng tôi cũng sở trường đá trời mưa, bởi thường chơi dưới điều kiện thời tiết ẩm ướt ở Nepal. Ngoài ra tình huống cố định là chìa khóa dẫn tới bàn thắng. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức mình, tin vào bản thân, tin vào tập thể và cần thêm một chút may mắn để có kết quả tốt.
Tôi tự tin Nepal sẽ có điểm".
"Không ai biết về những khó khăn của chúng tôi, hay việc chúng tôi chẳng có gì", HLV Matt Ross chia sẻ về những khó khăn mà đội tuyển Nepal phải đối mặt, cách họ vượt qua và tìm kiếm niềm vui từ bóng đá.
Cơn mưa đổ xuống TP.HCM không ngăn được tình yêu của người hâm mộ với đội tuyển Việt Nam. Mọi con đường đều hướng về sân Thống Nhất. Trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik chia sẻ, "kể từ khi đến Việt Nam, đây là trận đầu tiên dẫn đội tại sân Thống Nhất". "Chúng tôi và các cầu thủ cố gắng cống hiến một trận đấu hay", ông nói.
ĐT Việt Nam và Nepal đã ba lần chạm trán trước đây, tất cả đều ở Vòng loại Asian Cup. Hai lần đầu vào năm 2003, Nepal thua 0-5 ở trận lượt đi tại Incheon (Hàn Quốc) và thua tiếp 0-2 ở trận lượt về tại Muscat (Oman). Truyền thông Nepal nói rằng đội tuyển của họ nên quên quá khứ để tìm kiếm kết quả tích cực ở hiện tại, nhưng sau đó thầy trò HLV Matt Ross đã nhận thất bại 1-3 trên sân Gò Đậu.
Trong khi chờ đợi phán quyết tích cực từ AFC về việc gian lận của Malaysia, ĐT Việt Nam đã đánh bại Nepal 3-1 vào ngày 9/10 để củng cố vị trí nhì bảng F Vòng loại Asian Cup 2027.
Về mặt kết quả đương nhiên không có gì đáng để phàn nàn, nhưng xét trên khía cạnh chuyên môn, chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik chưa thực sự thuyết phục. Trước một Nepal khá yếu và chỉ cầm bóng 25%, ĐT Việt Nam cũng tung ra 24 pha dứt điểm chỉ thu lại 3 bàn thắng. Ngoài ra, việc để đối thủ chọc thủng lưới cũng là một điểm trừ.
Tại cuộc họp báo chiều 13/10, HLV Kim Sang-sik đã hứa hẹn về một sự cải thiện ở trận tái đấu. Ngoài mục tiêu chiến thắng, ông yêu cầu “các cầu thủ chơi một trận cống hiến, di chuyển tốt, phối hợp ăn ý và dứt điểm chính xác”. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nêu rõ nhiệm vụ “không được thủng lưới, phòng ngự chặt chẽ hơn và ghi nhiều bàn thắng”.
Với quyết tâm cùng nỗ lực cải thiện, đây không phải những mục tiêu quá khó với Những chiến binh Sao vàng ngay cả khi Nepal chơi phòng ngự nhằm kiếm điểm số đầu tiên. Trận trước đội quân của HLV Matt Ross đã lộ ra nhiều hạn chế, từ kinh nghiệm thi đấu, thể lực đến kỷ luật chiến thuật. Họ thường lộ ra nhiều không gian cũng như có xu hướng mắc sai lầm trước áp lực, để nếu khai thác triệt để và tận dụng tốt các cơ hội có được, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ về một chiến thắng đậm.