Trực tiếp Nam Phi vs Canada 0-0 (H1): Không vào!!! Nam Phi lỡ cơ hội

report Lần đầu tiên của cả hai

Cả Nam Phi và Canada đều lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại trực tiếp của World Cup.

Trước đây tại World Cup 2002, từng có hai đội lần đầu vào vòng knock-out đối đầu nhau, và một trong hai là đội đồng chủ nhà. Năm ấy Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại chủ nhà Nhật Bản với tỷ số 1-0.