Trực tiếp Nam Phi vs Canada 0-0 (H1): Không vào!!! Nam Phi lỡ cơ hội

Phút 25: Mặc dù Canada tạo ra một số tình huống đá chú ý nhưng Nam Phi cũng không quá lép vế, cầm bóng nhỉnh hơn và nhẫn nại triển khai bóng từ tuyến dưới, tìm kiếm khoảng trống phản công. Thế trận tương đối cân bằng cho đến nay.
Phút 23: Eustaquio thực hiện đường chuyền tốt vào vòng cấm Nam Phi, song trung vệ Cornelius lại không đánh đầu thiếu lực trong tư thế khá thoải mái.
Phút 17: Giống với Millar, Jonathan David cũng xử lý chậm chạp trong vòng cấm để đối thủ ngăn chặn thành công. Ở tình huống đá phạt góc sau đó, bóng lại tìm đến chân anh nhưng cú dứt điểm đi chệch khung thành khá xa.
Phút 14: Một tình huống phản công nhanh của Canada nhưng Liam Millar lại xử lý chậm, tạo cơ hội để Mbokazi can thiệp.
Phút 13: Vì đẩy bóng hơi dài, Oluwaseyi của Canada đã không thể dứt điểm sau khi nhận được đường chuyền đẹp mắt từ Alistair Johnston bên cánh phải.
Phút 10: Quả tạt của Laryea kiếm về pha đá phạt góc cho Canada. Nỗ lực treo bóng đã được thực hiện nhưng không gây ra nguy hiểm cho Nam Phi.
Phút 5: Canada khởi đầu tích cực và chịu khó pressing nhưng cú sút đầu tiên thuộc về Nam Phi sau một tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh, kết thúc bằng cú sút của Mokoena khiến thủ môn Crepeau vất vả cản phá.
Phút 1: Trọng tài Pinheiro đã nổi hồi còi đầu tiên, chính thức bắt đầu trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 giữa Nam Phi và Canada tại SoFi Stadium. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp Morocco hoặc Hà Lan ở vòng 1/8.
Canada là đội giao bóng.
Trước cặp đấu Canada (xếp thứ 32 trên BXH FIFA) và Nam Phi (54), chỉ có 2 cặp đấu trước đây tại World Cup diễn ra giữa hai đội nằm ngoài tốp 30, là Thụy Sĩ (35) và Ukraine (45) năm 2006, Paraguay (31) và Nhật Bản (45) năm 2010. Cả hai trận đều phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu sau khi hòa 0-0.
Cả Nam Phi và Canada đều lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại trực tiếp của World Cup.
Trước đây tại World Cup 2002, từng có hai đội lần đầu vào vòng knock-out đối đầu nhau, và một trong hai là đội đồng chủ nhà. Năm ấy Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại chủ nhà Nhật Bản với tỷ số 1-0.
Nam Phi chỉ có một sự điều chỉnh so với trận trước, khi Teboho Mokoena vào sân thay cho Thalente Mbatha.
Đã có 4 sự thay đổi so với trận trước, khi Moise Bombito thay thế De Fougerolles ở vị trí trung vệ; Liam Millar thay Ali Ahmed ở cánh trái; Stephen Eustáquio thay thế Choiniere ở vị trí tiền vệ trung tâm và, điều bất ngờ nhất, Tani Oluwaseyi được chọn thay vì Cyle Larin ở vị trí tiền đạo.
Trận đấu này sẽ là trận đấu đầu tiên kể từ World Cup 2002 có hai quốc gia lần đầu tiên vượt qua vòng bảng gặp nhau ở vòng loại trực tiếp.
Do chỉ đứng thứ hai bảng B, Canada đã mất lợi thế sân nhà ở vòng 32, buộc phải di chuyển xuống phía nam đến California. Tuy nhiên, Canucks vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tại sân vận động SoFi, khi họ bước vào trận đấu gặp Nam Phi ở vòng 1/16.
Thất bại đáng tiếc trước Thụy Sĩ ở trận cuối vòng bảng không làm lu mờ chiến dịch vòng bảng ấn tượng của Canada, khi họ giành được chiến thắng đầu tiên tại World Cup với kết quả áp đảo 6-0 trước Qatar.
Nam Phi không thể hiện được quá nhiều trong ba trận đấu đầu tiên, chỉ ghi được 2 bàn thắng nhưng vẫn giành được 4 điểm - bằng với Canada. Trong đó, họ làm nên cú sốc khi Thapelo Maseko ghi bàn quyết định làm nên trận thắng trước Hàn Quốc. Tuy nhiên Bafana Bafana vẫn là đội bóng thiếu chiều sâu và chất lượng đáng kể. Mặc dù vậy họ vẫn là một đối thủ khó chơi, đủ để Canada phải cẩn trọng trước những rủi ro tiềm tàng.
Canada không sở hữu nhiều tài năng đẳng cấp thế giới, song lại có hỏa lực mạnh hơn nhiều so với Nam Phi. Jonathan David đang có một giải đấu hay và Cyle Larin cũng ghi được nhiều bàn thắng, hình thành bộ đôi tấn công ăn ý. Với sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ, đội đồng chủ nhà đủ sức giành vé đi tiếp.