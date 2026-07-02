Trực tiếp Mỹ vs Bosnia & Herzegovina, H1 (0-0): Trận đấu bắt đầu

TPO - Sau khi chứng kiến hai đội đồng chủ nhà Canada và Mexico ghi tên vào vòng 1/8, đội tuyển Mỹ đang rất quyết tâm đánh bại Bosnia & Herzegovina để giành vé đi tiếp. Với tài cầm quân của HLV Pochettino, đội bóng xứ cờ hoa hứa hẹn sẽ lại tạo ra những lễ hội ăn mừng nữa trên khắp đất nước.

report Mỹ khởi đầu mạnh mẽ Phút 4: Pulisic đi bóng chéo sân trước khi tung ra cú dứt điểm và kiếm về quả phạt góc. Mỹ đang là đội nắm thế chủ động, kiểm soát bóng và đẩy Bosnia về sâu phần sân nhà. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trận đấu thuộc vòng 1/16 giữa đồng chủ nhà Mỹ và Bosnia trên sân Levi's Stadium chính thức bắt đầu sau hồi còi của trọng tài Claus. Bosnia là đội giao bóng. report Đội hình ra sân của Bosnia report Đội hình ra sân của Mỹ

Đội tuyển Mỹ bước vào vòng knock-out với tâm thế của một trong những chủ nhà gây ấn tượng mạnh nhất vòng bảng. Thầy trò HLV Mauricio Pochettino khởi đầu bằng chiến thắng 4-1 trước Paraguay, sau đó tiếp tục đánh bại Australia 2-0 để sớm giành vé đi tiếp. Dù thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 ở lượt cuối, Mỹ vẫn kết thúc bảng D ở vị trí số 1 với 6 điểm.

Kết quả ấy không chỉ giúp đội bóng xứ cờ hoa tránh được những đối thủ lớn ngay từ vòng đầu tiên của giai đoạn loại trực tiếp, mà còn mở ra cơ hội để họ tiến sâu hơn nữa trên sân nhà. Nếu vượt qua Bosnia & Herzegovina, Mỹ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Bỉ và Senegal ở vòng tiếp theo.

Đối với người Mỹ, việc góp mặt ở vòng knock-out không phải điều xa lạ. Họ từng vào bán kết World Cup 1930, tứ kết năm 2002 và nhiều lần vượt qua vòng bảng trong thế kỷ XXI. Tuy nhiên, thành tích của Mỹ ở các trận đấu loại trực tiếp vẫn còn khá khiêm tốn. Kể từ chiến thắng trước Mexico tại World Cup 2002, đội bóng này mới chỉ thắng một trận knock-out tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bởi vậy, cuộc đối đầu với Bosnia & Herzegovina mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là cơ hội để Mỹ tiếp tục khẳng định sự trưởng thành dưới thời Pochettino, đồng thời chứng minh rằng họ đủ khả năng trở thành một ứng viên đáng gờm tại World Cup được tổ chức trên sân nhà.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bosnia & Herzegovina đang sống trong những ngày đẹp nhất của lịch sử bóng đá nước này. Sau lần đầu tham dự World Cup vào năm 2014 rồi liên tiếp vắng mặt ở các kỳ giải sau đó, việc góp mặt tại vòng knock-out năm nay đã là thành công vượt ngoài mong đợi.

Đội bóng của HLV Sergej Barbarez khởi đầu bằng trận hòa Canada 1-1, thua Thụy Sĩ 1-4 nhưng đã vùng dậy đúng lúc bằng chiến thắng 3-1 trước Qatar ở lượt cuối. 4 điểm là đủ để Bosnia & Herzegovina trở thành một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất và giành vé đi tiếp.

Không chịu áp lực phải thành công như đội chủ nhà, Bosnia & Herzegovina bước vào trận đấu với tâm lý khá thoải mái. Chính điều đó có thể biến họ trở thành đối thủ khó lường với Mỹ, nhất là khi đội bóng vùng Balkan đã nhiều lần chứng minh bản lĩnh trong những trận cầu sinh tử trên hành trình đến World Cup 2026.