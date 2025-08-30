Trực tiếp MU vs Burnley 2-2 (H2): Anthony phá lưới MU

report KHÔNG VÀO! Dubravka cứu thua cho Burnley

14': Từ giữa sân, Bruno Fernandes chuyền bóng dài chính xác cho Mbeumo. Số 19 khống chế khéo léo và tung ra cú sút bằng chân trái sở trường, nhưng Dubravka vẫn kịp bay người cản phá.

Ngay sau đó, Mbeumo có thêm cơ hội nhưng sút bóng chệch cột dọc. Trong tình huống này, anh đã việt vị.