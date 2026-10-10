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Trực tiếp MU 0-0 Tottenham (Hiệp 1): Chủ nhà đang chuệch choạc

Trọng Đạt
Vĩnh Xuân

TPO - MU liên tục mắc sai lầm bên phần sân nhà. Chỉ có may mắn mới giúp họ không nhận bàn thua trong thời gian qua.

report Tottenham suýt mở tỷ số

3': Thủ môn Lammens chuyền bóng bất cẩn về phía Mainoo, tạo cơ hội để Bergvall áp sát, cắt bóng rồi chọc khe cho Solanke băng xuống đối mặt. Tiền đạo Tottenham có thời gian chỉnh thước ngắm nhưng cú sút lòng trong lại đi đúng vị trí của Lammens. Thủ môn MU kịp thời cứu thua, trước khi lao ra khống chế pha đá bồi của cầu thủ đối phương.

start Trận đấu bắt đầu

1': Tottenham giao bóng.

report Cầu thủ hai đội khởi động
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report Tottenham thay đổi sáu vị trí

Bên phía Tottenham, HLV Roberto De Zerbi thực hiện tới sáu sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Trong hàng thủ, Jan Paul van Hecke là hậu vệ duy nhất được giữ lại sau trận thua Aston Villa.

Marcos Senesi, Conor Gallagher, Destiny Udogie, Archie Gray, Lucas Bergvall và Mohammed Kudus được trao cơ hội đá chính. Trong khi đó, Rodrigo Bentancur, Mateus Fernandes và Omar Marmoush nằm trong số những cầu thủ đáng chú ý phải ngồi dự bị.

report MU có hai sự thay đổi

MU có hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gần nhất khi Marcus Rashford và Diogo Dalot vắng mặt. Amad trở lại trên hàng công, còn Leny Yoro được bố trí ở hàng thủ.

report Đội hình xuất phát Tottenham
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report Đội hình xuất phát MU
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Sau khi khép lại mùa giải trước ở vị trí thứ ba Premier League, MU chỉ giành được 5 điểm sau 5 vòng đấu đầu tiên mùa này. Đây là thành tích khởi đầu tệ nhất của đội bóng ở giai đoạn này, ngang với mùa giải 2014-2015.

“Quỷ đỏ” không thắng trong 4 trận quốc nội gần nhất, với 2 trận hòa và 2 thất bại. Sau khi dẫn Brighton hai bàn trong hiệp một nhưng thua ngược 2-3 trên sân nhà ở Cúp Liên đoàn Anh, MU tiếp tục hòa Fulham 1-1 ngay trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Matheus Cunha ghi bàn gỡ hòa ở phút 89, với cú sút chạm người đổi hướng.

MU đang đứng thứ 12 tại Premier League, kém đội đầu bảng Man City 10 điểm. HLV Michael Carrick khẳng định ông không bận tâm đến những “ồn ào” xung quanh vị trí của mình, nhưng hiểu rằng đội bóng không còn nhiều dư địa để mắc sai lầm. Nhà cầm quân này đang tìm cách tái hiện lối chơi thực dụng từng giúp MU vực dậy ở mùa giải trước.

Khả năng phòng ngự là vấn đề “Quỷ đỏ” cần sớm cải thiện. Họ mới giữ sạch lưới một lần sau 7 trận trên mọi đấu trường mùa này, trong chiến thắng 4-0 trước Sabah tại Champions League, đồng thời để thủng lưới ít nhất hai bàn ở 4 trận.

MU chỉ thắng một trong 9 lần chạm trán Tottenham gần nhất, bên cạnh 3 trận hòa và 5 thất bại. Chiến thắng 2-0 tại Old Trafford mùa trước là lần duy nhất họ đánh bại Spurs trong chuỗi trận này. Lần gần nhất “Quỷ đỏ” thắng Tottenham hai trận liên tiếp là từ tháng 3 đến tháng 10/2022.

Trong khi đó, lần đầu tiên kể từ mùa giải 2008-2009, Tottenham đứng cuối bảng Premier League sau 5 vòng đấu. Spurs cũng là một trong ba đội chưa giành chiến thắng tại giải mùa này, bên cạnh Bournemouth và Fulham.

Tottenham chấm dứt chuỗi 4 trận không ghi bàn ở Premier League bằng hai pha lập công muộn trước Aston Villa. Tuy nhiên, họ vẫn không thể hoàn tất màn ngược dòng và để thua 2-3 trên sân nhà. Đó là thất bại thứ ba của Spurs tại giải mùa này.

HLV Roberto De Zerbi nhận hoàn toàn trách nhiệm về khởi đầu tệ hại của đội bóng. Ông cũng yêu cầu các học trò phải thể hiện tinh thần chiến đấu tốt hơn và cải thiện khả năng phòng ngự, sau khi Tottenham chi hơn 300 triệu bảng tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Sau trận thua Villa, De Zerbi mô tả những bàn thua của đội nhà là “không thể chấp nhận được” và “ngớ ngẩn”.

Đà sa sút của Spurs còn thể hiện qua thành tích chỉ giành 18 điểm tại Premier League trong năm 2026, thấp nhất trong số các đội góp mặt ở giải đấu suốt năm dương lịch này.

Nếu tiếp tục không thắng cuối tuần này, Tottenham sẽ trải qua trận thứ sáu liên tiếp không biết đến chiến thắng. Đây mới là lần thứ tư trong lịch sử CLB họ khởi đầu mùa giải mà không thắng trận nào sau 6 vòng đầu tiên.

Dù vậy, Spurs có thể phần nào tự tin khi đã thắng 3 trong 4 trận Premier League gần nhất trên sân khách. De Zerbi cũng hướng đến mục tiêu trở thành HLV thứ năm trong lịch sử giải đấu thắng cả hai lần đầu làm khách tại Old Trafford. Ông từng cùng Brighton đánh bại MU 3-1 tại đây vào năm 2023.

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#MU #Tottenham #Premier League #trực tiếp #kết quả #bóng đá

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