Trực tiếp Man City vs Arsenal 1-1 (H2): Không vào!!! Haaland lỡ cơ hội

TPO - Ở vị trí thuận lợi trong vòng cấm nhưng pha dứt điểm của Haaland lại đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành Arsenal bật ra. Man City vẫn chiếm quyền chủ động về thế trận và đang khiến Arsenal vất vả phòng ngự.

time Bù giờ! 45': Hiệp 1 có 1 phút bù giờ! report Cherki lại khiến hàng thủ Arsenal chao đảo 42': Trong tình huống phản công nhanh của Man City, Cherki có bóng ở rìa vòng cấm. Anh một lần nữa ngoặt bóng loại bỏ Gabriel rồi chọc khe cho Semenyo dứt điểm. Tuy nhiên, Hincapie đã có pha lăn xả xuất sắc, chặn đứng cơ hội nguy hiểm của đội chủ nhà. ​ yellow Thẻ vàng đầu tiên! 36': Mosquera trở thành cầu thủ đầu tiên bị cảnh cáo với pha kéo áo Doku lộ liễu. report Raya cứu thua 33': Từ tình huống phạt góc, Guehi bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi đúng vị trí của David Raya, và thủ môn Arsenal dễ dàng ôm gọn. report Cơ hội cho Haaland 27': O’Reilly chọc khe cho Doku ở cánh trái, trước khi cầu thủ này căng ngược vào trong cho Erling Haaland trong tư thế khá thoải mái. Tuy nhiên, tiền đạo của Man City dứt điểm một chạm, đưa bóng đi không chính xác. report Trận đấu diễn ra với tốc độ cao 21': Erling Haaland chọc khe sang cánh phải cho Semenyo băng xuống, nhưng cầu thủ chạy cánh của Man City lại trượt chân đúng vào khoảnh khắc quyết định. goal VÀO!!! Kai Havertz gỡ hòa 1-1 cho Arsenal 18': Donnarumma nhận bóng sát đường biên ngang nhưng hoàn toàn không nhận ra Kai Havertz đang áp sát với tốc độ rất cao. Thủ môn của Man City sút bóng lên… thẳng vào người tiền đạo người Đức, và bóng bật ngược trở lại, bay vào lưới đội chủ nhà. goal VÀO!!! Cherki mở tỷ số cho Man City 16': Cherki nhận bóng rồi khéo léo loại bỏ hàng thủ Arsenal, trước khi đặt lòng tinh tế, đưa bóng găm vào góc xa khung thành đối phương. report Không được! 11': Declan Rice chọc khe cho Kai Havertz băng xuống bên trái vòng cấm, tung cú dứt điểm từ góc sút tốt, nhưng bị Nunes chặn lại. report Cơ hội cho Mosquera 7': Quả phạt góc của Declan Rice tìm đúng vị trí của Mosquera trong thế không bị kèm, nhưng cú đánh đầu của hậu vệ Arsenal lại đi chệch cột dọc Man City. report Bóng dội cột dọc khung thành Arsenal 5': Từ đường chuyền của O'Reilly, Cherki tung cú sút đưa bóng chạm tay Gabriel rồi tìm đến cột dọc khung thành Arsenal. report Nguy hiểm 3': Arsenal cố gắng triển khai bóng ngay bên phần sân nhà, nhưng chịu sức ép nghẹt thở từ Man City. Thủ môn Arsenal buộc phải phá bóng lên, trong tình huống Erling Haaland suýt kịp áp sát để cướp bóng. start Trận đấu bắt đầu 1': Man City ra sân trong trang phục áo xanh da trời - quần trắng truyền thống, trong khi Arsenal xuất hiện với trang phục áo đỏ - quần trắng quen thuộc. Đội khách Arsenal giao bóng. report Hai đội khởi động report Bầu không khí rực lửa tại Etihad report Những sự thay đổi đáng chú ý Man City giữ nguyên đội hình sau màn vùi dập Chelsea tuần trước. Trong khi đó, HLV Mikel Arteta đã tạo ra một vài bất ngờ trong đội hình xuất phát của Arsenal. "Vua phá lưới" Viktor Gyokeres với 18 bàn mùa này phải ngồi dự bị, nhường chỗ cho Kai Havertz, người mới chỉ có lần đá chính thứ hai trong mùa giải. Eberechi Eze xuất phát ở vị trí cánh trái, trong khi Martin Odegaard trở lại sau chấn thương. report Đội hình xuất phát Arsenal Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice, Odegaard; Madueke, Havertz, Eze report Đội hình xuất phát Man City Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Rodri, Bernardo, Cherki, Semenyo, Doku, Haaland.

Giấc mơ “ăn bốn” của Arsenal vẫn còn được nhắc đến, nhưng Man City, đội bóng vốn nổi tiếng với khả năng bứt tốc vào giai đoạn quyết định, đang âm thầm hướng tới một cú ăn ba quốc nội đầy bất ngờ, đồng thời tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong vai kẻ bám đuổi khi đối thủ của Mikel Arteta có dấu hiệu hụt hơi.

Sau khi đã giành Carabao Cup và chỉ còn cách việc bảo vệ FA Cup đúng 180 phút, Man City tận dụng tối đa những cú sảy chân gần đây của Arsenal để rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm và đá ít hơn một trận. Cuộc đua vô địch vì thế đang nóng lên theo cách ít ai ngờ tới cách đây vài tuần.

Chuyến làm khách trên sân Chelsea là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh của thầy trò Pep Guardiola. Dù hiệp một thi đấu chưa thực sự thuyết phục, Man City vẫn biết cách bùng nổ sau giờ nghỉ. Tiền đạo trẻ Nico O'Reilly tiếp tục lên tiếng với bàn thắng thứ 6 trên mọi đấu trường kể từ đầu tháng 2, thành tích tốt nhất đội trong giai đoạn này.

Chiến thắng 3-0 ngay tại Stamford Bridge cũng là trận thắng thứ ba liên tiếp mà Man City giữ sạch lưới, ghi tới 9 bàn trong chuỗi phong độ ấn tượng. Thống kê tháng 4 càng củng cố niềm tin: tỷ lệ thắng 79,5% cùng trung bình 2,51 điểm/trận, con số cao nhất của họ trong các tháng thi đấu ít nhất 10 trận tại Premier League.

Trái ngược hoàn toàn, tháng 4 lại là “vùng trũng phong độ” của Arsenal dưới thời Arteta. Tỷ lệ thắng chỉ đạt 42,3%, trung bình 1,54 điểm/trận, thấp nhất trong các giai đoạn của họ tại giải đấu.

Thất bại 1-2 trước AFC Bournemouth cuối tuần trước là minh họa rõ nét. Các bàn thắng của Eli Junior Kroupi và Alex Scott đã khiến quả penalty của Viktor Gyokeres trở nên vô nghĩa. Đó không chỉ là cú sảy chân về điểm số, mà còn cho thấy những vết rạn trong hệ thống vận hành của Arsenal.

Việc lọt vào bán kết Champions League mùa thứ hai liên tiếp phần nào giúp họ giữ lại thể diện, nhưng trận hòa 0-0 nhạt nhòa trước Sporting Lisbon không đủ để tạo cú hích tinh thần. Chỉ 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường cho thấy sự mệt mỏi đang bào mòn đội hình trẻ của Arteta.

Dẫu vậy, Arsenal vẫn có điểm tựa nhất định: họ đang bất bại 5 trận liên tiếp trước Man City tại Premier League, sau quãng thời gian từng thua liền 12 trận trước đối thủ này.

Trong bối cảnh Man City buộc phải thắng để tiếp tục nuôi hy vọng lật ngược cuộc đua, còn Arsenal chỉ cần không thua để giữ lợi thế, thế trận tại Etihad hứa hẹn sẽ giằng co và đầy toan tính.