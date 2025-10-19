Trực tiếp Liverpool vs MU 0-1 (Hết H1): Lammens cứu thua MU

TPO - Isak thoát xuống đón đường chọc khe của đồng đội trước khi tung pha dứt điểm hiểm hóc. Tuy nhiên thủ môn Lammens kịp xoạc chân phá bóng ra ngoài, cứu cho MU bàn thua trông thấy.

report Hết hiệp 1 45+4': Hiệp thi đấu đầu tiên đầy hấp dẫn tại Anfield khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía MU. report Phạt góc cho Liverpool 45+2': Gakpo mang về một quả phạt góc bên cánh trái sau pha tranh chấp quyết liệt với Diallo. Tuy nhiên, quả treo bóng sau đó của anh vào vòng cấm đã bị Maguire bật cao đánh đầu phá ra. report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. report Pha bóng hú vía của Gakpo 40': Tiền đạo người Hà Lan cố gắng đánh đầu phá bóng sau quả đá phạt của Fernandes, nhưng suýt nữa lại đưa bóng đi thẳng vào lưới đội nhà. report Lammens cứu thua 35': Thủ môn Lammens phản xạ xuất sắc cản phá cú dứt điểm ở cự ly gần của Isak, cứu thua cho MU. report Cột dọc lại cứu thua cho MU 32': Bắt nguồn từ đường phất bóng dài của Van Dijk, Gakpo thực hiện pha tạt bóng xoáy hiểm hóc hướng thẳng về góc xa khung thành MU, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc đầy đáng tiếc. report Mamardashvili cứu thua 27': Thủ môn Mamardashvili của Liverpool kịp thời lao ra ôm gọn đường chuyền nguy hiểm trong vòng cấm, trước khi Mbeumo kịp băng vào dứt điểm. Ngay sau đó, anh tiếp tục cản phá cú sút bồi của Mason Mount, cứu thua cho đội chủ nhà. report Fernandes lỡ cơ hội ghi bàn 25': Casemiro mở bóng ra biên cho Diallo, cầu thủ này tăng tốc xâm nhập vòng cấm trước khi trả ngược về cho Fernandes. Đội trưởng của MU tung cú dứt điểm từ khoảng cách 15 mét, nhưng bóng lại dội cột dọc rồi đi chệch ra ngoài trong tiếc nuối. report Cột dọc cứu thua cho MU 20': Salah khởi đầu pha tấn công bằng đường chọc khe tuyệt đẹp từ giữa sân cho Gakpo. Tiền đạo người Hà Lan di chuyển khôn ngoan rồi tung cú dứt điểm đầy uy lực, nhưng bóng lại dội trúng cột dọc khung thành MU. report Liverpool đòi phạt đền 19': Các cầu thủ Liverpool yêu cầu penalty sau khi cú sút của Gakpo chạm vào tay Diallo trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài đã từ chối, cho rằng tiền vệ của MU đã để tay ở vị trí tự nhiên khi phòng ngự. report Điểm sáng Diallo 16': Diallo, người kiến tạo cho bàn thắng của Mbeumo, có khoảng trống bên cánh phải và băng lên đầy tốc độ, trước khi tung đường chuyền chéo sân hướng tới Dalot. Tuy nhiên, hậu vệ phải Bradley của Liverpool đã kịp thời cắt bóng, giải nguy cho đội chủ nhà. report Van Dijk đánh đầu chệch cột dọc 14': Đội trưởng Liverpool bật cao đánh đầu sau quả đá phạt của Salah, nhưng pha dứt điểm của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành chỉ trong gang tấc. report Liverpool nỗ lực tìm bàn gỡ 10': Các cầu thủ Liverpool phối hợp nhịp nhàng, luân chuyển bóng từ cánh phải sang cánh trái trước khi Kerkez băng vào vòng cấm. Tuy nhiên, cầu thủ này bị mất thăng bằng và ngã xuống, tạo điều kiện để De Ligt dễ dàng khống chế bóng. report Gakpo bứt tốc ấn tượng 6': Gakpo có pha bứt tốc ấn tượng bên cánh trái rồi căng bóng vào trong vòng cấm, nhưng Maguire đã kịp thời cản phá. report Mac Allister chấn thương 3': Mac Allister bị chấn thương vùng đầu, sau pha va chạm với Van Dijk trong tình huống tranh chấp bóng bổng với Mbeumo. Anh được các nhân viên y tế chăm sóc trên sân. report VÀOOO!!! Mbeumo mở tỷ số cho MU 2': Đội khách có khởi đầu như mơ tại Anfield khi chỉ mất chưa đầy 2 phút để chọc thủng lưới đối thủ. Mbeumo di chuyển thông minh, thoát xuống phía sau hàng phòng ngự Liverpool để đón đường chọc khe tinh tế của Diallo, trước khi tung cú dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ thành Mamardashvili. report Trận đấu bắt đầu! 1': Trọng tài thổi còi bắt đầu cuộc đại chiến tại Anfield giữa Liverpool và MU. Các cầu thủ Liverpool ra sân trong trang phục đỏ quen thuộc, trong khi MU mặc trang phục trắng. report Cầu thủ 2 đội khởi động report Bầu không khí tại Anfield report Đội hình xuất phát MU Lammens; Maguire, de Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Mount; Cunha report Đội hình xuất phát Liverpool Mamardashvili; Bradley, Konate, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Isak

Từng nổi tiếng với những khoảnh khắc bùng nổ ở phút cuối trong giai đoạn đầu mùa, Liverpool giờ đây lại trở thành nạn nhân của chính “bản lĩnh phút 90+” ấy, khi liên tiếp gục ngã trong hai thất bại ngược tại Premier League.

Eddie Nketiah và Estevao Willian là những người đã gieo sầu cho The Kop, đặc biệt là trận thua 1-2 trước Chelsea cách đây hai tuần, kết quả khiến Arsenal vượt lên chiếm ngôi đầu bảng.

Giữa tuần qua, nỗi thất vọng nối dài khi đoàn quân của HLV Arne Slot nhận thất bại 0-1 trước Galatasaray ở Champions League, trong thế trận mà đối thủ thậm chí còn có thể thắng đậm hơn.

Với nhiều CĐV bi quan ở Anfield, chuỗi kết quả này không quá bất ngờ, bởi ngay cả trong 5 chiến thắng đầu mùa tại Premier League, màn trình diễn của đội bóng áo đỏ cũng chưa thực sự thuyết phục.

Liệu đây chỉ là một giai đoạn chệch nhịp sau những xáo trộn mùa hè, hay là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng dài hạn? Câu trả lời vẫn cần thời gian, nhưng rõ ràng, nhà đương kim vô địch không còn là “cỗ máy bất khả chiến bại” như cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt ở hàng phòng ngự.

Kể từ sau trận giữ sạch lưới trước Burnley giữa tháng 9, Liverpool đã để lọt lưới 9 bàn trong 6 trận liên tiếp, con số cao nhất trong nhóm 9 đội dẫn đầu, ngang với Chelsea. Nếu nhận thêm một thất bại, The Kop sẽ lần đầu tiên kể từ tháng 2/2021 thua ba trận liên tiếp ở Premier League, kịch bản càng khiến MU thêm tự tin khi hành quân đến Anfield.

Phía bên kia, hai chiến thắng trong ba trận gần nhất giúp MU dần lấy lại tinh thần. Ở lần ra sân gần nhất, Quỷ đỏ nhẹ nhàng vượt qua Sunderland 2-0 tại Old Trafford nhờ các pha lập công của Mason Mount và Benjamin Sesko, qua đó vươn lên nửa trên bảng xếp hạng.

Dẫu vậy, HLV Ruben Amorim vẫn chưa một lần thắng hai trận liên tiếp tại Premier League và lịch sử cũng không đứng về phía ông, khi MU đã không thắng ở Anfield kể từ năm 2016. Hơn nữa, đội bóng áo đỏ thành Manchester đã trải qua 8 trận không thắng liên tiếp trên sân khách ở Premier League, thành tích chỉ khá hơn Brentford và Burnley mùa này.