Trực tiếp Liverpool vs Man City, 2-0 (H2): Từ chấm phạt đền, Salah nhân đôi cách biệt

1 phút trước

Hết giờ! Liverpool 2-0 Man City

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho Liverpool, những người đã chơi xuất sắc trong cả trận và xứng đáng với 3 điểm. The Reds hiện có 34 điểm, hơn 11 so với Man City và 9 điểm so với Arsenal, Chelsea.

Riêng với The Citizens, đây là trận thứ 7 liên tiếp không thắng, nối dài chuỗi tệ hai chưa từng có dưới thời Pep Guardiola.