Arsenal đè bẹp Leeds, xây chắc ngôi đầu Ngoại hạng Anh

TPO - Sau 3 trận liên tiếp chỉ hòa và thua, Arsenal đã tìm lại niềm vui chiến thắng ở Ngoại hạng Anh khi đè bẹp Leeds 4-0 ngay trên sân khách, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng.

foul HẾT GIỜ! Leeds 0-4 Arsenal Không có bất ngờ nào xảy ra tại Elland Road. Sau 3 trận liên tiếp không thắng, Arsenal đã tìm lại niềm vui ở Ngoại hạng Anh khi đè bẹp Leeds 4-0, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng. time Hiệp 2 có 4 phút bù giờ report Gabriel Jesus suýt lập cú đúp 88': Từ quả đá phạt góc của Rice, Gabriel Jesus chọn đúng vị trí đánh đầu về góc xa, nhưng một hậu vệ Leeds kịp cản phá bóng ngay trên vạch vôi. goal VÀO!!! Gabriel Jesus ghi bàn thứ 4 cho Arsenal 86': Dẫn trước 3-0 nhưng Arsenal chưa dừng lại. Từ đường chuyền của Odegaard, G.Jesus đỡ bóng trong thế xoay lưng về khung thành Leeds, nhưng anh vẫn khéo léo loại bỏ hậu vệ áo trắng và xoay người dứt điểm thành bàn. 4-0 cho Arsenal. report KHÔNG VÀO! Darlow cứu thua xuất thần 79': Từ cánh phải, Timber tạt bóng như đặt cho G.Jesus đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, thủ môn Darlow vẫn phản xạ xuất thần đẩy bóng ra ngoài. substitution Arsenal tiếp tục thay người 75': Arsenal thay thêm 2 người nhằm cho trụ cột dưỡng sức. Gabriel Jesus và Calafiori vào sân thay Gyokeres và Hincapie. goal VÀO!!! Gyokeres nâng tỷ số lên 3-0 cho Arsenal 69': Từ cánh phải, Martinelli đi bóng đầy nỗ lực trước khi căng ngang vào trong cho Gyokeres cắt mặt hậu vệ Leeds đệm bóng ghi bàn. 3-0 cho Arsenal. report Arsenal phòng thủ quả cảm 65': Các cầu thủ Leeds đang nhồi bóng bổng liên tục vào vòng cấm của Arsenal, nhưng các hậu vệ đội khách lăn xả phòng ngự. substitution Arsenal thay 2 người 61': Arsenal thay 2 người. Odegaard và Martinelli vào sân thay Havertz và Madueke. yellow Timber nhận thẻ vàng 59': Timber nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi không bóng lộ liễu với cầu thủ Leeds. report KHÔNG VÀO! Timber đánh đầu vọt xà ngang 52': Arsenal tiếp tục có cơ hội từ phạt góc. Lần này, Timber là người dứt điểm với pha bật cao đánh đầu tốt. Tuy nhiên, bóng bay vọt xà ngang Leeds trong gang tấc. substitution Leeds thay 2 người sau giờ nghỉ HLV Farke gia tăng sức mạnh tấn công cho Leeds bằng cách đưa Longstaff và Okafor vào sân thay Justin và Gruev. start Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1: Leeds 0-2 Arsenal Nhập cuộc đầy khó khăn trước Leeds, nhưng Arsenal vẫn tìm được 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1 nhờ "vũ khí" sở trường: tình huống cố định. Đáng chú ý, người hùng của họ - Madueke chỉ đá chính sau khi Saka chấn thương phút chót. corner Arsenal có pha phạt góc thứ 7 45': Arsenal liên tục hưởng phạt góc nhờ khả năng xuyên phá của Madueke. Chỉ trong hiệp 1, họ đã có đến 7 quả phạt góc. goal VÀO! Darlow phản lưới nhà, 2-0 cho Arsenal 39': Madueke sút phạt góc khó chịu khiến Darlow tự đấm bóng vào lưới Leeds. 2-0 cho Arsenal. report KHÔNG VÀO! Gyokeres đánh đầu nguy hiểm 34': Madueke đá phạt góc đưa bóng về cột xa của Leeds. Gyokeres chọn đúng vị trí bật cao đánh đầu, nhưng góc quá hẹp khiến anh không thể ghi bàn. report Leeds rối loạn 32': Sau bàn thua, Leeds cũng đánh mất luôn thế trận. Họ đang rối loạn và không biết triển khai bóng như thế nào. goal VÀO!!! Zubimendi mở tỷ số cho Arsenal 26': Từ pha đá phạt góc của Arsenal, bóng bật ra tạo ra tình huống hỗn loạn trong vòng cấm Leeds. Madueke tạt bóng chính xác cho Zubimendi đánh đầu ghi bàn đẹp mắt. 1-0 cho Pháo thủ. report Arsenal gia tăng sức ép 20': Arsenal cố gắng gia tăng sức ép bằng cách điều bóng ra hai cánh cho Trossard và Madueke "solo". Cách đá này chưa hiệu quả, nhưng giúp Pháo thủ có thêm nhiều tình huống phạt góc. report Zubimendi sút xa không tốt 15': Arsenal phối hợp nhanh bên cánh trái trước khi đưa bóng ra trung lộ cho Zubimendi sút xa. Tuy nhiên, số 36 sút quá nhẹ. report Ampadu sút xa nguy hiểm 11': Đội trưởng của Leeds, Ampadu vừa có tình huống sút xa nguy hiểm, nhưng bóng đi vọt xà ngang của Arsenal. report Arsenal gặp khó 8': Arsenal đang bế tắc trước Leeds. Đội khách chưa có tình huống lên bóng nào đáng kể từ đầu trận. report Timber tạt bóng không chính xác 4': Arsenal đang tấn công chủ yếu bên cánh phải với Madueke và Timber. Hậu vệ người Hà Lan vừa có pha tạt bóng thẳng vào vị trí thủ môn Leeds. start Trận đấu bắt đầu substitution Saka chấn thương phút chót Ngôi sao của Arsenal, Saka dính chấn thương khi khởi động và không thể thi đấu. Thay thế anh xuất phát trước Leeds là Noni Madueke. photo Các cầu thủ Arsenal đã ra sân khởi động report Elland Road đang trở thành "pháo đài" khó đánh bại Sân vận động Elland Road đang dần trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Liverpool và MU đều không thể thắng tại đây. Hiện tại, Leeds đang bất bại 5 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh (3 thắng, 2 hòa). report HLV Arteta gây bất ngờ với Havertz HLV Mikel Arteta gây bất ngờ khi xếp Kai Havertz đá chính thay cho đội trưởng Odegaard ở hàng tiền vệ. Ngôi sao người Đức đã có 45 phút xuất sắc trước Kairat Almaty hồi giữa tuần, nhưng anh cũng chỉ vừa trở lại sau chấn thương dài hạn. tatic Đội hình xuất phát Leeds vs Arsenal

Trận đấu giữa đội đầu bảng và Leeds United sẽ diễn ra tại Elland Road lúc 22h00 hôm nay, khi Arsenal nỗ lực chấm dứt chuỗi trận không thắng ở Ngoại hạng Anh trên sân khách trước đội bóng của Daniel Farke .

Arsenal đã trải qua chuỗi ba trận không thắng đáng thất vọng ở giải Ngoại hạng Anh, trong khi Leeds United đang củng cố vị thế trụ hạng của họ qua từng tuần.

Cho dù đó là ảnh hưởng của lịch thi đấu dày đặc, những vấn đề quen thuộc tái xuất hiện hay đơn giản là đối thủ tìm được nhịp điệu mới, các vấn đề lớn đã bắt đầu xuất hiện trong cuộc đua giành chức vô địch của Arsenal. Sau 2 trận hòa 0-0 trước Liverpool và Nottingham, họ bất ngờ thua ngược MU ngay tại Emirates.

Kết quả này khiến khoảng cách giữa Arsenal và Manchester City cũng như Aston Villa chỉ còn lại 4 điểm. Về lý thuyết, Pháo thủ vẫn sở hữu lợi thế lớn so với các đối thủ, nhưng áp lực ngày càng gia tăng có thể khiến họ ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, Leeds United chỉ thua hai trận ở Premier League trên sân Elland Road mùa này, bất bại trong năm trận kể từ trận thua 2-1 trước Aston Villa hồi tháng 11, và đã ghi bàn trong 10 trên 11 trận đấu ở giải đấu cao nhất trên sân nhà của họ trong mùa giải 2025-26.

Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu khó khăn khác cho Arsenal, nhưng họ phải làm mọi cách để tìm lại niềm vui chiến thắng. Hãy cùng chờ xem thầy trò HLV Mikel Arteta có thể vượt qua thử thách này hay không.