Trực tiếp lễ trao giải Oscar 2023: Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử

34 phút trước

Bản nhạc Bollywood đánh bại Rihanna và Lady Gaga

Naatu Naatu trong phim bom tấn Bollywood RRR được gọi tên nhận giải Bài hát xuất sắc nhất. Mới đây, bài hát giành giải Quả cầu Vàng cho nhạc phim hay nhất.

Trước đó, đại sứ quán Hàn Quốc tại New Delhi (Ấn Độ) đăng tải clip mặc trang phục truyền thống của hai nước nhảy múa theo bài hát được ưa chuộng nhận được gần 5 triệu lượt xem.

Giải Thiết kế âm thanh xuất sắc

Phim của Tom Cruise - Top Gun: Maverick - thắng giải Thiết kế âm thanh xuất sắc.

Hai giải kịch bản lộ diện, Everywhere all at once thắng giải lần 3

Everywhere all at once chiến thắng nhờ kịch bản ở hạng mục Kịch bản gốc hay nhất. Đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert dành lời cảm ơn những người thầy và gia đình của mình.

Trong khi đó Kịch bản chuyển thể thuộc về Sarah Polley với Women Talking – bộ phim lấy cảm hứng từ sự kiện có thật khi những người đàn ông đã đánh thuốc mê, xâm hại hơn 100 phụ nữ, trẻ em từ năm 2005 đến 2009 ở thuộc địa Manitoba, Bolivia.

Avatar 2 thắng kỹ xảo xuất sắc nhất

Không nằm ngoài dự đoán, Avatar 2 vượt qua All Quiet on the Western Front, The Batman, Black Panther: Wakanda Forever và Top Gun: Maverick đoạt tượng vàng Oscar.

Bom tấm của đạo diễn James Cameron sản xuất kéo dài tận 13 năm với nguồn kinh phí lớn, ước tính rơi vào con số khoảng từ 350 đến 400 triệu USD. Weta Digital đã mất 18,5 petabyte (1 petabtye = 1.024 TB) dữ liệu để lưu trữ cảnh kỹ xảo của phim, theo The New York Times.

Theo imdb, có hơn 1000 nghệ sĩ tham gia khâu sản xuất hình ảnh, phần lớn thuộc về khâu Special Effects (hiệu ứng đặc biệt), Animation (chuyển động), Camera (quay phim), Art (mỹ thuật)…