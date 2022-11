Trực tiếp Lễ khai mạc World Cup 2022: Qatar chào thế giới!

Nước chủ nhà tiết lộ sẽ sử dụng tối đa công nghệ hiện đại để đảm bảo hình ảnh ngày mở màn thật đa sắc màu, kết nối thế giới, mang đến thông điệp hòa bình, nhân ái cũng như khởi đầu giải đấu một cách suôn sẻ.

Lễ khai mạc sẽ có sự tham gia của các ngôi sao giải trí hàng đầu thế giới như Robbie Williams, Jason Derulo (Mỹ), nhóm nhạc Clean Bandit, Sean Paul, Nora Fatehi, Black Eyed Peas, Jungkook của ban nhạc đình đám Hàn Quốc BTS và Nicki Minaj. 12 năm qua, Qatar đã phải chi ra số tiền kỷ lục lên đến 200 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây là số tiền lớn nhất trong lịch sử, nhiều hơn chi phí của tất cả các kỳ World Cup trước đây cộng lại.

Bài hát chính thức World Cup 2022 có tên Hayya, Hayya, Better Together sẽ được trình diễn bởi các ca sĩ Trinidad Cardona (Mỹ), Davido (Nigeria) và Aisha (Qatar). Trái bóng chính thức được sử dụng trong các trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần này là Al Rihla do Adidas sản xuất.

Lễ khai mạc vòng chung kết World Cup 2022 sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV2 từ lúc 20h45 tối nay 20/11. Quý vị khán giả có thể theo dõi trên tivi hoặc trên ứng dụng truyền hình của VTV. Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu mở màn giải giữa chủ nhà Qatar và Ecuador.