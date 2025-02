Trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công an Hà Nội 0-0 (Hết H1): Đội khách bế tắc

TPO - Trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công an Hà Nội, vòng 12 LP Bank V-League lúc 18h00 ngày 10/2. CLB Công an Hà Nội cần chiến thắng trên sân Hà Tĩnh để trở lại với đường đua vô địch.