Thể thao

Google News

Trực tiếp HAGL vs Thể Công Viettel, 17h00 ngày 26/10: Thử thách tiếp theo

A Phi - Tiểu Phùng
TPO - Trực tiếp HAGL vs Thể Công Viettel, vòng 8 LPBank V-League 1-2025/26 lúc 17h00 hôm nay. HAGL nhiều khả năng chôn chân ở vị trí cuối bảng.

nhan-dinh-hagl-vs-the-cong-viettel-2png.jpg

Nhận định bóng đá HAGL vs Thể Công Viettel

Trong trận đấu sớm hôm nay, HAGL tiếp đón Thể Công Viettel trên sân nhà Pleiku. Đây là thử thách khó nhằn khác của đội bóng phố Núi, khi họ đang đứng bét bảng với vỏn vẹn 3 điểm sau 6 trận đã đấu. Trong khi đó, Thể Công Viettel đứng nhì bảng với 15 điểm sau 7 trận đã đấu.

Vấn đề lớn nhất của HAGL nằm ở hàng tấn công. Họ chỉ ghi đúng 1 bàn sau 6 trận đấu vừa qua. Hàng thủ của HAGL thủng lưới 8 bàn - con số không quá tệ, nhưng họ vẫn liên tiếp mất điểm vì không thể ghi bàn.

HAGL nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với tư thế phòng ngự phản công - HLV Lê Quang Trãi hiểu rằng nếu dâng lên đôi công với Viettel, đội nhà sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên, với hàng công cùn, việc họ tạo ra cơ hội rõ ràng là bài toán nan giải.

Thể Công Viettel sẽ chủ động áp đặt thế trận, giữ quyền kiểm soát bóng và tìm cách khoét vào điểm yếu nơi hàng thủ HAGL. Đặc biệt trong các tình huống cố định và chuyển trạng thái nhanh - những miếng đánh mà Viettel đang thực hiện rất tốt.

HLV Velizar Popov tuyên bố đội bóng của ông đơn độc ở V-League. Điều đó cũng có nghĩa Thể Công Viettel sẽ thi đấu hết sức tại Pleiku, cho dù HAGL đang cần điểm để thoát khỏi vị trí cuối bảng. Trận đấu này vì thế hứa hẹn hấp dẫn và rất khó lường.

Xem trực tiếp HAGL vs Thể Công Viettel trên kênh nào, ở đâu?

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

A Phi - Tiểu Phùng
#HAGL vs Thể Công Viettel #trực tiếp HAGL vs Thể Công Viettel #HAGL #V-League #trực tiếp V-League

