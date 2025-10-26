Trực tiếp HAGL vs Thể Công Viettel 1-0 (H2): Quang Kiệt chấn thương

TPO - Hậu vệ Quang Kiệt chấn thương phải nhờ tới sự chăm sóc của bác sĩ sau pha va chạm với thủ môn Trung Kiến và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng bên phía Thể Công Viettel.

report Quang Kiệt lăn xả phòng ngự 53': Khuất Văn Khang dứt điểm quyết đoán ngay trước vòng cấm HAGL, nhưng Quang Kiệt lăn xả cản phá. Tình huống này khiến trung vệ đội chủ nhà bị đau. start Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1: HAGL 1-0 Thể Công Viettel Bất ngờ đã xảy ra ở Pleiku. Đội bóng bét bảng tạm thời dẫn trước đội nhì bảng Thể Công Viettel nhờ bàn thắng của đội trưởng Jairo. report Nata dứt điểm không tốt 41': Thể Công Viettel tấn công đẹp mắt bên cánh phải, Tiến Anh chuyền ngang chính xác cho Nata băng lên dứt điểm. Tuy nhiên, Nata sút bóng cận chân không tốt, bóng đi quá nhẹ. report KHÔNG VÀO! Jairo bỏ lỡ thời cơ vàng 37': Từ pha đá phạt góc của Thanh Nhàn, Jairo có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn thứ 2. Tuy nhiên, trung vệ này đỡ bóng không tốt và sút bóng với, khiến bóng bay vọt xà ngang Viettel. yellow Thêm cầu thủ đội khách nhận thẻ vàng 31': Tuấn Phong nhận thẻ vàng vì kéo áo với Marciel, ngăn cản HAGL phản công nhanh. report KHÔNG VÀO! Thanh Nhàn sút xa nguy hiểm 28': Thanh Nhàn bất ngờ sút xa khiến thủ môn Văn Việt không thể bắt dính bóng. Sau đó, một cầu thủ chủ nhà giành được bóng và căng ngang nguy hiểm, nhưng đồng đội của anh không thể dứt điểm. goal VÀO! Jairo mở tỷ số cho HAGL 25': Từ quả đá phạt của đồng đội, Jairo lẻn ra phía sau hàng thủ Viettel và đánh đầu lái bóng vào góc xa, ghi bàn mở tỷ số cho HAGL. yellow Đinh Viết Tú nhận thẻ vàng 23': Tiền vệ của Viettel, Đinh Viết Tú nhận thẻ vàng vì lỗi kéo người lộ liễu. report Khuất Văn Khang đi bóng nguy hiểm 17': Văn Khang đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm HAGL và xuống sát đường biên ngang, nhưng đường chuyền vào trong của anh không qua được hậu vệ chủ nhà. report Chưa có cơ hội nào xuất hiện 12': Điều kiện sân trơn bóng ướt khiến chất lượng chuyên môn của trận đấu không cao. Cả hai đội vẫn chưa tạo ra cơ hội ghi bàn nào rõ ràng trong những phút đã qua. report Khung thành HAGL chao đảo 8': Các cầu thủ Viettel vừa tung ra 2 pha dứt điểm nguy hiểm liên tiếp, khiến thủ môn Trung Kiên chật vật cản phá. Dù vậy, lưới của HAGL chưa rung lên. report Mặt sân sũng nước Cơn mưa nặng hạt khiến mặt sân Pleiku sũng nước. Cầu thủ hai đội đang gặp khó trong việc chuyền bóng. Đây là lý do khiến họ không thể đẩy cao tốc độ trận đấu. report Hai đội nhập cuộc khá chậm 5': Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn, nhưng họ đang nhập cuộc an toàn và không vội dâng lên tấn công. Ở hướng ngược lại, HAGL lại không thể lên bóng. start Trận đấu bắt đầu report HAGL đối mặt với nguy cơ xuống hạng Từ một đại gia của V-League, HAGL phải quen với việc đua trụ hạng trong những năm gần đây vì trẻ hóa lực lượng. Mùa này, mọi chuyện không phải là ngoại lệ khi họ chỉ giành được 3 điểm sau 6 trận đã đấu.

Nhận định bóng đá HAGL vs Thể Công Viettel

Trong trận đấu sớm hôm nay, HAGL tiếp đón Thể Công Viettel trên sân nhà Pleiku. Đây là thử thách khó nhằn khác của đội bóng phố Núi, khi họ đang đứng bét bảng với vỏn vẹn 3 điểm sau 6 trận đã đấu. Trong khi đó, Thể Công Viettel đứng nhì bảng với 15 điểm sau 7 trận đã đấu.

Vấn đề lớn nhất của HAGL nằm ở hàng tấn công. Họ chỉ ghi đúng 1 bàn sau 6 trận đấu vừa qua. Hàng thủ của HAGL thủng lưới 8 bàn - con số không quá tệ, nhưng họ vẫn liên tiếp mất điểm vì không thể ghi bàn.

HAGL nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với tư thế phòng ngự phản công - HLV Lê Quang Trãi hiểu rằng nếu dâng lên đôi công với Viettel, đội nhà sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên, với hàng công cùn, việc họ tạo ra cơ hội rõ ràng là bài toán nan giải.

Thể Công Viettel sẽ chủ động áp đặt thế trận, giữ quyền kiểm soát bóng và tìm cách khoét vào điểm yếu nơi hàng thủ HAGL. Đặc biệt trong các tình huống cố định và chuyển trạng thái nhanh - những miếng đánh mà Viettel đang thực hiện rất tốt.

HLV Velizar Popov tuyên bố đội bóng của ông đơn độc ở V-League. Điều đó cũng có nghĩa Thể Công Viettel sẽ thi đấu hết sức tại Pleiku, cho dù HAGL đang cần điểm để thoát khỏi vị trí cuối bảng. Trận đấu này vì thế hứa hẹn hấp dẫn và rất khó lường.

Xem trực tiếp HAGL vs Thể Công Viettel trên kênh nào, ở đâu?

