Thể thao

Google News

Trực tiếp Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa 1-0 (H1): Xuân Mạnh nhận thẻ vàng

Hương Ly
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh của CLB Hà Nội nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ bên phía Thanh Hoá.

var Không có phạt đền cho Thanh Hóa

Phút 32: Văn Thuận ngã trong vùng cấm nhưng trọng tài xua tay nói không. VAR vào cuộc kiểm tra tình huống và vẫn không có thay đổi được đưa ra.

report Văn Quyết dứt điểm

Phút 30: 2/3 thời gian hiệp một trôi qua, đội chủ nhà vẫn chưa tạo được một pha tấn công có nét. Cú sút từ ngoài vùng cấm của Văn Quyết cho thấy Hà Nội đang bế tắc ra sao. Giải pháp của Hà Nội lúc này là sút xa ngay khi thấy khoảng trống.

screenrecording2025-09-26at194524-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
report Passira tiếp tục dứt điểm

Phút 21: Văn Quyết, Hai Long và Passira phối hợp, mở ra tình huống dứt điểm của Hà Nội. Lần này, cú sút bằng chân trái của Passira đưa bóng đi quá nhẹ và không đủ đột biến.

report Cú sút trúng đích đầu tiên của Hà Nội

Phút 16: Passira cứa lòng từ khoảng cách xa, đưa bóng đi trúng đích nhưng chưa đủ hiểm hóc. Đây là pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của Hà Nội ở trận này, trong tổng 2 lần dứt điểm từ đầu trận.

screenrecording2025-09-26at193035-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
report Đội chủ nhà bế tắc

Phút 11: Những phút đầu trận, Hà Nội kiểm soát bóng 56%. Dù vậy, các pha tổ chức tấn công của đội chủ nhà đang chưa có nhiều đột biến. Trái ngược Hà Nội, Thanh Hóa dễ đá sau khi có bàn. Đội khách chơi chậm rãi, tập trung phòng ngự để đưa trận đấu vào thế phản công.

report Thêm cơ hội cho Rimario

Phút 10: Từ cánh phải, Văn Thuận chuyền vượt tuyến cho Rimario đang chạy chỗ ở vùng cấm. Đường chuyền đưa bóng đến vị trí Rimario đợi sẵn, song cú khống chế sau đó không được như ý và cơ hội của Thanh Hóa trôi qua.

report Thế trận hấp dẫn

Phút 5: Cú sốc xảy ra trên sân Hàng Đẫy khi Thanh Hóa mở tỷ số trận đấu ngay từ phút thứ 2. Sau bàn thua, Hà Nội vội vã đẩy cao đội hình để tấn công. Sự chủ động của Hà Nội đang tạo ra thế trận khá hấp dẫn trên sân Hàng Đẫy.

goal VÀO!!! Rimario mở tỷ số cho Thanh Hóa

Phút 2: Rimario dứt điểm lạnh lùng ngoài vùng cấm, ghi bàn mở tỷ số cho Thanh Hóa ngay ở cơ hội đầu tiên. Trước đó, Duy Mạnh mắc lỗi trực tiếp với pha khống chế bóng hỏng, tạo cơ hội cho Rimario.

screenrecording2025-09-26at191718-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
start Trận đấu bắt đầu

CLB Hà Nội ra sân trong trang phục áo tím quần trắng. Thanh Hóa ra sân trong trang phục áo vàng, quần đen.

report Trận đấu của 2 kẻ cùng khổ

Trên BXH V.League 2025/26, CLB Hà Nội đang đứng thứ 11. CLB Thanh Hóa còn tệ hơn khi xếp bét bảng, chỉ giành một điểm từ đầu mùa. Với tình hình hiện tại của cả Hà Nội và Thanh Hóa, thêm một thất bại sẽ khiến 2 CLB chìm sâu vào khủng hoảng. Sự quyết tâm của cả 2 là điều CĐV chờ đợi vào trận đấu hấp dẫn trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Fanpage CLB Hà Nội.

549393266-1214084570760618-6157163993333216325-n.jpg
tatic Đội hình xuất phát Đông Á Thanh Hóa
555505565-1345234800945238-4018557542580884694-n.jpg
tatic Đội hình xuất phát CLB Hà Nội

Trung vệ Thành Chung vắng mặt vì án treo giò. Phần còn lại của đội chủ nhà là những nhân tố tốt nhất hiện tại.

555932893-1219282850240790-5097232408928031481-n.jpg
549393266-1214084570760618-6157163993333216325-n-502.jpg

CLB Hà Nội đang trải qua giai đoạn tăm tối bậc nhất lịch sử. 5 trận gần nhất, đội chủ sân Hàng Đẫy không thắng. Họ rơi xuống vị trí thứ 11, khi chỉ giành 2 điểm sau 4 trận. Và chỉ sau 3 vòng, Hà Nội phải thay tướng.

Tối nay, Hà Nội chạm trán một Thanh Hóa còn khủng hoảng hơn họ, hiện đứng bét bảng. Đây là cơ hội quá tốt để Hà Nội tìm lại cảm giác chiến thắng. Song, Thanh Hóa cũng ở thế chân tường, phải ra sân với tinh thần quyết tử và khó khăn vẫn ở phía trước với Văn Quyết và các đồng đội.

Lần gần nhất 2 đội gặp nhau vào tháng 4, Hà Nội thắng Thanh Hóa 3-1. Tính ở chuỗi 5 trận đối đầu gần đây, Hà Nội thắng 2, hòa 2 và thua một. Rõ ràng thành tích đối đầu của Thanh Hóa không quá lép vế trước Hà Nội. Tuy nhiên, khi chơi trên sân Hàng Đẫy, Thanh Hóa luôn là mồi ngon của Hà Nội.

Chuỗi 10 trận làm khách trên sân Hàng Đẫy đã qua, Thanh Hóa không thắng nổi Hà Nội. Lần gần nhất Thanh Hóa có điểm rời sân Hàng Đẫy là trận đấu diễn ra vào tháng 2/2023. Tại V.League mùa này, khi chơi trên sân nhà, phong độ của Hà Nội cũng tốt hơn hẳn các trận làm khách. Ngược lại, Thanh Hóa khi chơi trên sân khách hay sân nhà đều là bộ mặt tệ hại.

Hà Nội không có sự phục vụ của trung vệ Thành Chung vì treo giò. Thanh Hóa cũng tổn thất lực lượng nặng khi đội trưởng Doãn Ngọc Tân chưa trở lại.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Hương Ly
Tiểu Phùng
