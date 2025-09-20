Trực tiếp Hà Nội FC vs Thể Công Viettel 0-0 (H1): Hữu Thắng nhận thẻ vàng

TPO - Hữu Thắng nhận thẻ vàng sau tình huống va chạm với các cầu thủ Hà Nội. Trận đấu giữa đôi bên đang trở nên nóng hơn.

report Sự pressing rát từ 2 bên khiến trận đấu thiếu hấp dẫn 30': Có thể nói cả Hà Nội FC lẫn Viettel đang cố gắng phá lối chơi của đối thủ. Do vậy mà từ đầu trận, chỉ có đúng 1 tình huống đáng chú ý. Viettel thậm chí còn chưa dứt điểm lần nào. report Cầu thủ Hà Nội FC lại bị đau 25': Hữu Thắng chơi quyết liệt với pha vào bóng gầm giày với đối thủ. Trọng tài liền tặng tiền vệ Viettel tấm thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ 2 của Viettel dù hiệp 1 mới trôi qua hơn nửa thời gian. Thậm chí VAR đang xem xét thẻ đỏ dành cho tiền vệ Viettel. report Viettel đang chơi rất quyết liệt 20': Các vị khách sẵn sàng lao vào và phạm lỗi khi cần. Nó khiến Hà Nội FC đang gặp khó. report Va chạm mạnh giữa Lucao và Văn Hoàng 14': Văn Hoàng băng ra đấm bóng mạnh. Anh đã có tác động vào Lucao và các cầu thủ Viettel đòi phạt đền. Nhưng rõ ràng, không thể thổi phạt Văn Hoàng ở pha bóng này. report Không vào, Hà Nội FC hãm thành liên tục 10': Pha tấn công rất sắc nét của Hà Nội FC được kết thúc bởi liên tiếp những cú đá từ cự ly gần. Nhưng tất cả đều không thể vượt qua Văn Việt và hàng thủ chơi lăn xả từ phía Viettel. Sức ép từ Hà Nội FC đang là rất tốt. Vấn đề là họ phải tận dụng tốt hơn. report Nguy hiểm 5': Từ pha mất bóng ở giữa sân, Hà Nội FC đã đối diện với nguy hiểm. Lucao băng lên đón đường phất dài từ tuyến dưới. Rất may là thủ môn Văn Hoàng đã đọc tình huống tốt, băng ra ngoài giải nguy. foul Trận đấu bắt đầu report Viettel vẫn dùng lực lượng mạnh nhất Bên cạnh 3 ngoại binh Lucao, Pedro và Nata, họ còn sử dụng Colonna ngay từ đầu. Đội hình này được coi là nhỉnh hơn đội chủ nhà hôm nay. report Hà Nội chỉ dùng 2 ngoại binh trận này report Cầu thủ chủ nhà chuẩn bị cho trận đấu

Sau hàng loạt kết quả đáng quên, Hà Nội FC đã nói lời chia tay với ông Makoto. Nhà cầm quân này rời đội bóng thủ đô với nhiều nuối tiếc, đặc biệt khi ông đã giúp Hà Nội FC thi đấu rất tốt ở nửa cuối mùa giải trước để từ vị trí khó khăn vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng trong ngày giải đấu hạ màn.

Hè vừa qua, chiến lược gia Nhật Bản được bổ sung hàng loạt nhân tố chất lượng từ cầu thủ nội đến nhân tố ngoại nhưng không rõ vì lý do gì mà đội bóng thủ đô lại bất ngờ sa sút. 4 trận từ đầu chiến dịch họ không thắng nổi trận nào. Các thất bại trước đối thủ trực tiếp như Công an Hà Nội hay Công an TP.Hồ Chí Minh khiến tham vọng của Hà Nội FC bị giáng những đòn mạnh. Và sau của ngã trước Viettel ở Cúp quốc gia, ông Makoto đã chính thức mất ghế.

HLV Yusuke Adachi tạm thời dẫn dắt đội bóng

Như vậy trong 5 qua, Hà Nội FC đã đổi huấn luyện viên tới 10 lần. Kể từ sau thời HLV Chu Đình Nghiêm, có lẽ hiếm khi nào mà đội bóng thủ đô tìm được sự ổn định về lối chơi cũng như trên băng ghế chỉ đạo. Trận đấu với Viettel sẽ đánh dấu Hà Nội FC vận hành với những triết lý mới, với một nhà cầm quân mới dù ông Yusuke Adachi chỉ tạm thời dẫn dắt đội bóng.

Sẽ có rất nhiều vấn đề cần giải đáp khi đối thủ của họ là một Thể Công Viettel bất bại từ đầu mùa, thậm chí 3 trận gần nhất không nhận bàn thua nào. Liệu Hà Nội FC có gượng dậy hay họ lại tiếp tục gây thất vọng khi tái ngộ với Viettel, đội bóng về cơ bản ổn định hơn họ rất nhiều?