Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp Hà Nội FC vs PVF-CAND 3-0 (H2): Hoàng Hên ghi tuyệt phẩm

Đặng Lai - Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - CLB Hà Nội sớm có bàn nâng cách biệt lên 3-0 khi hiệp 2 bắt đầu chưa lâu với pha đi bóng trước khi dứt điểm cực đẹp mắt của Hoàng Hên. Bóng đi kỹ thuật xoáy vào góc xa khung thành PVF-CAND khiến thủ môn đội khách bó tay.

report PVF-CAND suýt thua bàn thứ 4

67': Daniel Passira được đồng đội đặt vào thế 1 đối 1 với thủ môn PVF-CAND. Nhưng cú bấm bóng của anh lại đi quá hiền. Lần thứ 3 liên tiếp trong 3 trận tiền đạo này không thể thắng thủ môn ở pha 1 đối 1.

ha-noi.jpg
report PVF-CAND không lên nổi bóng

62': PVF-CAND cầm bóng nhiều hơn nhưng hễ lên giữa sân là họ phải chuyền về. Gần như các vị khách vô vọng.

report Hà Nội FC giảm tốc độ

58': Sau khi ghi bàn, đội chủ nhà không còn quá quyết tâm tấn công. Họ đang giữ nhịp độ ở mức vừa phải.

ha-noi-fc-2.jpg
goal VÀO, Hoàng Hên lại ghi bàn

53': Đúng như cảnh báo, đội khách đã thua bàn thứ 3 và vẫn là Hoàng Hên tỏa sáng. Anh miết lòng trong chân trái đưa bóng đi cực hiểm.

img-7214.jpg
img-7215.jpg
report Các vị khách đang dồn đội hình lên

50': Không còn cách nào khác, PVF CAND đang phải tràn lên phần sân của Hà Nội để tấn công. Nhưng họ chắc chắn sẽ để lộ ra nhiều khoảng trống để đối thủ phản công.

foul Hiệp 2 bắt đầu
foul Hà Nội FC dẫn 2-0 trong hiệp 1

Một hiệp đấu với tiết tấu nhanh được Hà Nội tạo ra. Họ tung ra tới 9 cú đá, gồm 6 trúng đích và ghi 2 bàn. Đây có lẽ là hiệp đấu hay nhất của Hà Nội FC dưới thời Harry Kewell.

ha-noi-2.jpg
report Cơ hội đầu tiên cho CLB khách

42': Anh Quân băng xuống và chuyền vào vừa tầm, nhưng đồng đội của anh lại đá hụt bóng trước cầu môn. Cơ hội tốt đầu tiên bị PVF-CAND bỏ phí.

ezgif-4c896ef5270c2c.gif
goal 2-0 cho Hà Nội FC

38': Từ đường tấn công bị hỏng ăn, PVF-CAND đã mất bóng và bị phản công. Fernando đảo chân bên cánh trái rồi tạt vào như đặt để Hoàng Hên dứt điểm dễ dàng ghi bàn.

3.gif
report Lại là chủ nhà hãm thành

32': Công Nhật tạt bóng rất mềm mại để bên trong, Passira lắc đầu. Bóng đi ra ngoài đáng tiếc. Đây đã là cú dứt điểm thứ 5 của Hà Nội FC trong khi PVF-CAND chưa một lần dứt điểm từ đầu trận.

report Hà Nội FC đang hưng phấn

27': Sau bàn thắng bất ngờ, Hà Nội FC đang hưng phấn hơn hẳn. Hoàng Hên vừa liên tiếp làm khổ thủ môn Sỹ Huy với 2 tình huống bắn phá chất lượng.

2.gif
goal VÀO, Hà Nội FC đã ghi bàn

20’: Từ đường chuyền bên cánh phải, Hà Nội FC đã mở điểm khi Passira đón bóng bật lại từ Fernando rồi dễ dàng đệm lòng tung lưới. Hà Nội FC ghi bàn từ cú đá trúng đích đầu tiên.

ha-noi-fc.jpg
ezgif-47c4e036674437.gif
report Không được

18': Hoàng Hên tạt bóng rất khó chịu, đưa bóng lượn về cột xa. Nhưng Fernando chưa kịp chạm bóng.

report Hà Nội FC vẫn đang loay hoay

16': Thế trận chậm rãi, cả 2 đội chưa có bất cứ pha dứt điểm nào được tung ra. Hà Nội FC cố gắng đẩy tiết tấu trận đấu nhanh hơn nhưng họ thường bị lỡ nhịp khi tiến gần vòng cấm.

ha-noi-5.jpg
report Hà Nội FC vẫn thiếu chính xác ở khâu cuối

9': Chơi tốc độ, áp sát quyết liệt nhưng Hà Nội FC còn thiếu những đường phối hợp ăn ý ở nhịp cuối. Do vậy mà họ chưa thực sự khiến hàng thủ PVF-CAND gặp bối rối.

ha-noi-7.jpg
report Hà Nội FC đang áp sát, pressing quyết liệt

5': Với quyết tâm giành chiến thắng thuyết phục, các cầu thủ Hà Nội FC đang tràn lên phần sân của đối thủ. Họ pressing quyết liệt với quyết tâm khiến đối phương mắc sai lầm.

foul Trận đấu bắt đầu
report Đội hình thi đấu 2 đội

Văn Quyết trở lại đội hình xuất phát. Hoàng Hên vẫn tiếp tục ra sân trong khi Hai Long và Tuấn Hải không được đăng ký đá chính trận này. Nhìn chung thì các vị trí của Hà Nội FC không có nhiều thay đổi. Bên kia chiến tuyến, PVF-CAND dùng bộ khung quen thuộc.

574559112-1246757100816047-5710196342498847797-n.jpg
574883866-1246438154181275-8292827110164313085-n.jpg

Nhà cựu vô địch đang duy trì phong độ thất thường trong mùa giải này. Sau 9 vòng đấu, đội bóng đang nằm trong số những đội đứng ở giữa BXH với vẻn vẹn 11 điểm. Đã có những tín hiệu tích cực sau khi HLV Harry Kewell xuất hiện, xét về lối chơi chung.

Nhưng ở những tiểu tiết, CLB này vẫn không thể thực hiện một cách thuần thục dẫn tới kết quả đáng quên. Trước Ninh Bình FC, Hà Nội FC thua từ 2 tình huống chống phạt góc kém. Trước Hà Tĩnh, họ cũng dính bàn thua từ bóng chết. Thậm chí hậu vệ của họ còn lúng túng tự đưa bóng về lưới nhà.

Ha Noi vs Nam Dinh (3).jpg

Cũng cần phải nói tới khả năng tận dụng các tình huống của Hà Nội FC. Hàng tiền vệ dồi dào sức sáng tạo của họ đã làm khá tốt khâu làm bóng nhưng trên hàng công, những chân sút như Tuấn Hải, Daniel Passira vẫn ném đi hàng loạt cơ hội. Tuấn Hải đệm bóng ra ngoài ở cự ly rất thoáng ở trận gặp Becamex TPHCM trong khi Passira bỏ lỡ 2 pha đối mặt trước Hà Tĩnh.

Khi mà khoảng cách với nhóm dẫn đầu đang ngày một bị nới rộng, Hà Nội Hiểu hiểu rằng thời gian không chờ đợi họ. Mỗi vòng đấu qua đi là 1 cơ hội và nếu bị bỏ lỡ thì đội bóng thủ đô sẽ càng sớm đi đến kết cục là buông cờ trắng. Chắc chắn, Hà Nội FC hiểu rằng không sớm lấy lại sự ổn định thì giấc mơ vô địch mùa giải này xem như cũng sẽ sớm tan thành mây khói đối với họ.

Trận gặp PVF-CAND hôm nay là một cơ hội như vậy. Vấn đề là đội bóng thủ đô liệu có vượt khó thành công?

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2025/26 tại https://fptplay.vn

Đặng Lai - Tiểu Phùng
#Trực tiếp bóng đá #trực tiếp Hà Nội FC #hà nội vs PVF-CAND #v.league #tuấn hải #văn quyết

Xem thêm

Cùng chuyên mục