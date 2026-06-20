Trực tiếp Hà Lan vs Thụy Điển 3-0 (H2): Vào!!! Gakpo ghi bàn

TPO - Xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, bóng được tạt vào vòng cầm và Gakpo băng xuống dứt điểm cận thành, phá lưới Thuỵ Điển. Tình huống diễn ra chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, và cả 3 bàn thắng của Hà Lan lúc này đều đến từ các pha đánh biên.

goal VÀO!!! Hà Lan nâng tỷ số lên 3-0! Kịch bản quen thuộc lại xuất hiện. Hà Lan ghi bàn theo cách gần như giống hệt hai pha lập công trước đó. Một quả tạt căng từ cánh phải được đưa vào vòng cấm và lần này Cody Gakpo là người xuất hiện đúng lúc để chạm bóng cận thành, đánh bại thủ môn Thụy Điển. foul Hiệp hai bắt đầu 46': Hà Lan có sự thay đổi người ngay sau giờ nghỉ. HLV Ronald Koeman tung Crysencio Summerville vào sân thay cho Donyell Malen. foul Hết hiệp 1. Hà Lan 2-0 Thuỵ Điển 45+4': Hà Lan tạm dẫn trước Thụy Điển với tỷ số 2-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân Houston ở bang Texas, Mỹ. report Thủ thành Verbruggen cứu thua cho Hà Lan 45+4': Ở tình huống tấn công cuối cùng của hiệp một, Ayari tung cú sút chìm đầy uy lực từ ngoài vòng cấm. Thủ thành Bart Verbruggen đã bay người hết cỡ, đẩy bóng cứu thua, giữ vững lợi thế 2-0 cho Hà Lan trước giờ nghỉ. time Bù giờ 45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. report Lưới của Hà Lan đã rung lên 44': Từ quả đá phạt của Karlstrom, Lagerbielke bật cao đánh đầu tung lưới Verbruggen. Tuy nhiên, trọng tài ngay lập tức căng cờ báo việt vị. report Ayari sút bóng vọt xà 42': Alexander Isak thêm một lần thể hiện nhãn quan sắc bén với đường chuyền xé toang hàng thủ Hà Lan, mở ra khoảng trống cho Ayari ở sát vòng cấm. Trong tư thế khá thoải mái và có góc sút thuận lợi, Ayari lại dứt điểm thiếu chính xác, đưa bóng bay vọt xà ngang khung thành Hà Lan. report Gakpo thử vận may 39': Gakpo đi bóng dũng mãnh từ cánh trái vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm bằng chân phải sở trường. Tuy nhiên, pha dứt điểm không đủ độ khó và đi thẳng vào vị trí của thủ môn Thụy Điển. report Lại là Gyokeres 37': Alexander Isak đang sắm vai nhạc trưởng trên hàng công Thụy Điển. Tiền đạo này tiếp tục kiến tạo cơ hội khi chọc khe để Gyokeres băng xuống bên trái vòng cấm. Gyokeres quyết định dứt điểm ngay ở góc hẹp, nhưng thủ thành Bart Verbruggen đã chơi tập trung và đẩy bóng cứu thua cho Hà Lan. report Gyokeres bỏ lỡ cơ hội 33': Alexander Isak tung đường chọc khe sắc bén để Gyokeres băng xuống phía sau Virgil van Dijk. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo của Thụy Điển lại quá hiền và tìm đúng vị trí thủ môn Bart Verbruggen. report Không được 29': Alexander Isak tung đường chọc khe cho Gyokeres thoát xuống, trước khi tiền đạo này căng ngang chuẩn xác vào vòng cấm Hà Lan cho Ayari. Tuy nhiên, trong tư thế không bị ai kèm, Ayari lại đỡ bóng bằng ngực khiến bóng đi hết đường biên ngang. Một cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của Thụy Điển. report Cơ hội cho Thụy Điển 27': Từ một pha ném biên, Karlstrom bật cao đánh đầu đưa bóng hướng về khung thành Hà Lan. Tuy nhiên, bóng lại đập trúng đồng đội Lindelof rồi đi chệch cột dọc trong gang tấc. report Trận đấu trở lại 26': Trận đấu trở lại sau quãng nghỉ tiếp nước kéo dài gần 4 phút. Khoảng thời gian tạm dừng diễn ra lâu hơn dự kiến trước khi trọng tài cho bóng lăn trở lại. report Trận đấu tạm dừng để tiếp nước 23': Trọng tài cho trận đấu tạm dừng ít phút để các cầu thủ tiếp nước trong điều kiện thời tiết nóng bức. Đây cũng là cơ hội để HLV Graham Potter nhanh chóng đưa ra những chỉ đạo chiến thuật nhằm giúp Thụy Điển ổn định lại thế trận sau khi bị Hà Lan dẫn trước 2 bàn. goal VÀO! Brobbey lập cú đúp cho Hà Lan 17': Dumfries tạo dấu ấn với quả tạt từ cánh phải vào vòng cấm Thuỵ Điển. Một lần nữa, Brobbey ập vào đệm bóng cận thành, tung lưới Thụy Điển. Thụy Điển đang hoàn toàn bị ngợp trước sức ép của "Cơn lốc màu da cam". report Hà Lan gây sức ép 11': Dumfries tạt bóng chính xác về cột xa cho Gakpo băng vào dứt điểm. Tuy nhiên, Bernhardsson đã kịp lùi về phá bóng giải nguy cho Thụy Điển. report Thuỵ Điển đáp trả 8': Viktor Gyokeres thoát xuống phía sau hàng thủ Hà Lan và xâm nhập vòng cấm, nhưng cú dứt điểm chìm của tiền đạo Thụy Điển đã bị thủ môn Bart Verbruggen xuất sắc cản phá. goal VÀO! Hà Lan mở tỷ số 6': Brian Brobbey tạo dấu ấn ngay trong lần đầu được trao cơ hội đá chính. Cody Gakpo bứt tốc bên cánh trái và căng ngang vào vòng cấm để Brobbey đệm bóng cận thành, đưa Hà Lan vươn lên dẫn trước 1-0. report Tình huống đáng chú ý đầu tiên 2': Các cầu thủ Hà Lan chủ động đưa bóng lên Brobbey bằng một đường chuyền dài, nhưng Nien đã chơi tập trung để thắng pha tranh chấp và đoạt lại bóng cho Thụy Điển. start Trận đấu bắt đầu 1': Hà Lan ra sân với bộ trang phục áo cam - quần đen, trong khi Thụy Điển thi đấu với bộ áo xanh đậm - quần vàng ở cuộc đối đầu thuộc lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026. report Trọng tài người Anh điều khiển trận đấu Trọng tài Michael Oliver là người điều khiển cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Thuỵ Điển. Vị trọng tài người Anh đã phải bỏ lỡ loạt trận mở màn World Cup 2026 do gặp chấn thương nhẹ trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Tuy nhiên, ông hiện đã hoàn toàn bình phục và trở lại làm nhiệm vụ. report Cầu thủ hai đội khởi động report Khán đài rực lửa report Sắc cam phủ kín những cung đường hướng về sân Houston report Thành tích đối đầu gần nhất report Bảng xếp hạng nhóm F report Đội hình xuất phát Hà Lan Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven, De Jong, Reijnders, Gravenberch, Brobbey, Gakpo, Malen report Đội hình xuất phát Thuỵ Điển Nordfeldt, Lagerbielke, Hien, Lindelof, Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson, Gyokeres, Isak

Sân vận động NRG ở Houston sẽ là tâm điểm của bảng F World Cup 2026 khi Hà Lan và Thụy Điển bước vào màn so tài được xem là trận đấu đáng chú ý nhất lượt trận thứ hai.

Thụy Điển đang nắm lợi thế lớn sau chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Tunisia ở ngày ra quân, qua đó dẫn đầu bảng F với 3 điểm. Trong khi đó, Hà Lan mới có 1 điểm và tạm xếp thứ ba sau trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước Nhật Bản.

Sau trận hòa 2-2 trước Nhật Bản, Hà Lan bước vào cuộc đối đầu với Thụy Điển trong tình thế không còn nhiều dư địa cho sai lầm. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman đã hai lần vươn lên dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế, khiến họ chỉ có 1 điểm và tạm đứng thứ ba bảng F.

Với cục diện hiện tại, Hà Lan vẫn còn cơ hội đi tiếp khi phía trước là trận gặp Tunisia ở lượt cuối ngày 25/6. Tuy nhiên, một kết quả tích cực trước Thụy Điển sẽ giúp "Cơn lốc màu da cam" nắm quyền tự quyết. Đội bóng áo cam vẫn đang nuôi hy vọng chinh phục danh hiệu World Cup đầu tiên trong lịch sử, sau ba lần lỗi hẹn ở các trận chung kết và lần gần nhất vào tứ kết năm 2022.

Lịch sử đối đầu phần nào ủng hộ Hà Lan khi họ thắng 12 trong 25 lần chạm trán Thụy Điển trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, lần duy nhất hai đội gặp nhau tại World Cup lại kết thúc với tỷ số hòa 0-0 ở vòng bảng năm 1974, giải đấu mà Hà Lan giành ngôi á quân sau thất bại trước Tây Đức trong trận chung kết.

Ở phía đối diện, Thụy Điển đang tạo được lợi thế lớn sau chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Tunisia. Đội bóng của HLV Graham Potter vươn lên dẫn đầu bảng F và chỉ cần đánh bại Hà Lan là sẽ sớm giành vé vào vòng 32 đội. Thậm chí, nếu Nhật Bản không thắng Tunisia, đại diện Bắc Âu còn có thể chắc chắn đứng đầu bảng.

Á quân World Cup 1958 không được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng màn trình diễn bùng nổ ở trận ra quân cho thấy Thụy Điển là đối thủ không thể xem thường. Sở hữu hàng công giàu tốc độ và khả năng chuyển trạng thái sắc bén, đội bóng Bắc Âu hứa hẹn sẽ mang đến thử thách cực lớn cho Hà Lan trong trận cầu có ý nghĩa bản lề của bảng F.