Trực tiếp giao lưu cùng HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ nữ Việt Nam

TPO - Chiều 17/5, tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, với sự đồng hành của Hội đồng Đội Trung ương, báo Tiền Phong phối hợp cùng Sở GD&ĐT Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức diễn đàn “Điều em muốn nói” lần thứ II với chủ đề: Phòng chống bạo lực học đường.