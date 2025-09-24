Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trực tiếp futsal Việt Nam vs Lebanon 2-0 (H1): Vào! Việt Nam ghi liền 2 bàn

TPO - Một pha tấn công rất nhanh bên cánh trái, bóng được kiến tạo cho số 7 của đội tuyển futsal Việt Nam, Nguyễn Đa Hải để anh thoải mái dứt điểm vào khung thành. Gần như ngay sau đấy, Mạnh Dũng phá lưới Lebanon lần thứ 2.

550601217-1120347276965851-1101454137640805848-n.jpg
goal VÀO, 1-0 cho Việt Nam

8': Khi Việt Nam gặp khó khăn thì Lebanon lại "tặng quà". Từ pha mất bóng trước vòng cung 6m50 của đối thủ, Đa Hải đã dễ dàng đệm lòng mở tỷ số.

report Không vào, đội tuyển futsal Việt Nam suýt ghi bàn

5': Gia Hưng thử tài đối thủ với cú sút căng từ cánh phải. Thủ môn Lebanon đã rướn hết người để đẩy bóng.

report Lebanon đang phòng thủ rất chắc chắn

3': Trong những phút đầu, Việt Nam đã dồn ép nhưng trước hàng thủ chắc chắn của đối thủ, các cú đá liên tiếp bật ra. Việt Nam liên tục hưởng phạt góc.

foul Trận đấu bắt đầu

Đội tuyển Việt Nam trở lại với màu áo đỏ, trong khi Lebanon dùng áo trắng.

Trước khi bước vào trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn sau 2 trận thắng lớn trước Hồng Kông Trung Quốc và Trung Quốc, ghi tổng cộng 19 bàn. Trong khi đó, Lebanon dù được xem là đối thủ chính của Việt Nam lại có phong độ thấp đến bất ngờ với chỉ 3 bàn thắng ở 2 trận vừa qua.

Họ vượt qua Trung Quốc 2-1 và bất ngờ để Hồng Kông Trung Quốc cầm chân với kết quả 1 đều. Như vậy, qua 2 trận, Việt Nam đang dẫn đầu với 6 điểm trọn vẹn cùng lợi thế áp đảo về điểm và hiệu số so với Lebanon. Thậm chí đội bóng Tây Á là cái tên đứng thứ nhì kém nhất trong số các bảng đấu ở vòng loại Cúp châu Á năm nay khi không đội nào xếp thứ 2 lại có 4 điểm như họ.

552187373-1120347373632508-3208377143655592912-n.jpg

Trận hòa Hồng Kông Trung Quốc vừa qua khiến Lebanon tụt lại rất xa ở cuộc đua giành vé đi tiếp. Họ chỉ còn cửa thắng Việt Nam. Ngay cả nếu hòa, cơ hội để họ đi tiếp với dạng vé vớt cũng là không cao vì tất cả các đội nhì còn lại đều đã giành được 6 điểm qua 2 lượt trận (bảng D chưa thi đấu). Tất cả có 8 bảng lấy 7 đội nhì đi tiếp, nghĩa là chỉ có 1 cái tên xếp thứ 2 bị loại. Nhưng khả năng lớn là nó rơi vào chính Lebanon.

Tuy nhiên, không thể chủ quan trước cái tên này. Lebanon là tập thể gồm những cầu thủ rất kỹ thuật, lối chơi đầy khó chịu. Trận hòa gần nhất hồi 2021 đã phản ánh điều đó khi Việt Nam gặp bế tắc hoàn toàn, không thể áp đảo đối thủ và phải chấp nhận kết quả hòa 0 đều.

Đặng Lai
Tiểu Phùng
