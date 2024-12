Trực tiếp Fulham vs Arsenal (21h00 ngày 8/12): Cơ hội bứt phá

TPO - Arsenal đang đứng trước cơ hội rút ngắn cách biệt so với Liverpool, đồng thời bứt phá so với nhóm bám sau. Vì ở các trận đấu sớm vòng 15, Liverpool đã không thể ra sân do trận đấu bị hoãn, trong khi Man City hòa bạc nhược trước Crystal Palace.