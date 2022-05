Trực tiếp Everton vs Chelsea 1-0 (hiệp 2): 7 phút bù giờ cho nỗ lực tìm bàn gỡ của Chelsea

NHA Everton vs Chelsea 20h00 4 giờ trước Trực tiếp Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất 1 phút trước Pha bóng lộn xộn trước khung thành của Chelsea 97': Hai cầu thủ Everton đang lấy được rất nhiều thời gian dù bị số đông các cầu thủ Chelsea vây hãm. 7 phút trước Hiệp 2 sẽ có đến 7 phút bù giờ 90': Thời gian bù giờ cho hiệp thi đấu thứ 2 là khá nhiều và đây sẽ là cơ hội cho Chelsea tìm kiếm bàn gỡ. 13 phút trước Rất nguy hiểm! 85': Pha đặt lòng rất kỹ thuật của Gray bên phía Everton. Bóng chỉ đi sượt khung thành trong gang tấc mà thôi. Mendy đã đứng chôn chân hoàn toàn trong tình huống dứt điểm này của đối phương. 19 phút trước Không vàooo! 79': Tiếp tục là pha cứu thua xuất thần của Jordan Pickford. Ngay sau đó, đồng đội của anh là Richarlison cũng phải bất đắc dĩ rời sân do chấn thương. 21 phút trước Đá phạt cho Chelsea 77': Người thực hiện quả đá phạt là Ziyech. Rất tiếc là đường tạt bóng vào trong của anh đã không có đồng đội nào đón được. 26 phút trước Không được! 71': Hàng thủ Chelsea tiếp tục tạo cơ hội cho các mũi nhọn tấn công bên Everton. Rất may là chính các cầu thủ Everton cũng có phần bất ngờ trước các cơ hội này nên đã không có sự chuẩn bị tốt nhất. 31 phút trước Hiệp 2 đang diễn ra sôi động hơn 65': Sau khi có bàn thắng mở tỉ số, Everton thi đấu hứng khởi hơn. Phía bên kia, Chelsea trong thế bị dẫn trước nên cũng buộc phải chắt chiu cơ hội hơn. Trận đấu đang ngày càng hấp dẫn. 39 phút trước Hoan hô Pickford! 59': Pha cứu thua bằng một bàn thắng của Pickford. Liên tiếp là hai cú dứt điểm được tung ra từ phía các cầu thủ Chelsea nhưng Pickford đã không để cho khung gỗ của mình bị rung lên. Tình huống phạt góc sau đó, Pickford tiếp tục cũng có pha cản phá thần sầu trước cú dứt điểm cận thành của cầu thủ Chelsea. 45 phút trước Chelsea đang đẩy cao đội hình 54': Sau bàn thua bất ngờ, Chelsea không còn cách nào khác ngoài việc dâng cao đội hình tấn công. 51 phút trước Richarlison đã lên tiếng 47': Ngay ở phút thi đấu thứ 2 của hiệp 2, Everton đã có món quà dành cho cổ động viên. Bàn thắng xuất phát từ sai lầm của Azpilicueta. Tiền đạo người Brazil đã không thể bỏ lỡ cơ hội quá ngon ăn này. 1-0 cho Everton. 54 phút trước Hiệp 2 bắt đầu! Trong hiệp 2, các cầu hủ hai bên sẽ cần tập trung hơn vào việc thi đấu thay vì cuốn vào những tình huống va chạm. Kovacic cũng sẽ được tung vào sân thay cho Jorginho. 1 giờ trước Hiệp 1 kết thúc! Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ bước vào giờ nghỉ với tỉ số tạm thời là 0-0. 1 giờ trước Thời gian bù giờ của hiệp 1 là 2 phút 45': Hiệp 1 sẽ có 2 phút bù giờ cho những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của hai đội. 1 giờ trước Cơ hội! 44': Pha phối hợp tấn công bài bản của Chelsea. Rất tiếc là độ hiệu quả trong khâu quyết định vẫn là chưa có. 1 giờ trước Không có quá nhiều cơ hội được tạo ra 35': Sự quyết tâm của cầu thủ hai bên đang khiến cho trận đấu có phần hơi quá chặt chẽ, gây cản trở cho những tình huống tấn công đẹp mắt. 1 giờ trước Trọng tài đang phải nhắc nhở cầu thủ 2 bên 27': Không phải lần đầu tiên trong trận đấu giữa hai đội có va chạm không bóng và trọng tài buộc phải ngừng trận đấu. 1 giờ trước Trận đấu đang diễn ra với thế giằng co 21': Chưa đội bóng nào thực sự có được cơ hội nguy hiểm về phần mình. Bóng vẫn đang được luân chuyển đều giữa hai bên sân. 1 giờ trước Không được! 16': Pha phản công nhanh bên phía của Everton. Demarai Gray là cầu thủ có cơ hội thoát xuống nhưng rất tiếc đã không có gì nguy hiểm được tạo ra. 1 giờ trước Trận đấu diễn ra căng thẳng 11': Vẫn chưa có cơ hội nào thực sự nguy hiểm được tạo ra. Các cầu thủ đang tranh chấp rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Everton thi đấu không khoan nhượng vì mục tiêu trụ hạng. 1 giờ trước Everton đang thi đấu rất chủ động 6': Bóng đang chủ yếu được luân chuyển ở phần sân của Chelsea trong những phút đầu tiên. Áp lực từ Everton là rất lớn trong những phút vừa qua. 1 giờ trước Phạt trực tiếp nguy hiểm cho Everton 1': Ngay từ những giây đầu tiên, cơ hội đã đến với các cầu thủ chủ nhà. Vị trí quả đá phạt là ngay ngoài vòng cấm, góc sút khá rộng và thuận lợi để cho một bàn thắng. Rất tiếc là đã không có gì xảy ra với khung thành của Mendy. 1 giờ trước Trận đấu bắt đầu! Đội chủ nhà Everton sẽ thi đấu trong trang phục áo xanh quần trắng quen thuộc, bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn ảnh. Ở phần sân đối diện sẽ là đội khách Chelsea trong trang phục sân khách áo vàng quần đen. 2 giờ trước Các CĐV đội chủ nhà Everton đang đến sân, nhuộm xanh một góc trời. 2 giờ trước Đội hình xuất phát Everton vs Chelsea Everton (4-3-3): Jordan Pickford (1), Seamus Coleman (23), Yerry Mina (13), Mason Holgate (4), Vitaliy Mykolenko (19), Abdoulaye Doucoure (16), Fabian Delph (8), Alex Iwobi (17), Anthony Gordon (24), Richarlison (7), Demarai Gray (11) Chelsea (3-4-1-2): Edouard Mendy (16), Cesar Azpilicueta (28), Thiago Silva (6), Antonio Rudiger (2), Reece James (24), Ruben Loftus-Cheek (12), Jorginho (5), Marcos Alonso (3), Mason Mount (19), Timo Werner (11), Kai Havertz (29)

Đội chủ nhà Everton sẽ tiếp đón đối thủ trong bối cảnh CLB đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng và nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Rất may cho Everton là họ còn đến 2 trận chưa thi đấu nên vẫn còn nhiều cơ hội để trở lại giải Ngoại hạng Anh.

Dẫu vậy, với phong độ không tốt chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận gần đây nhất, Everton sẽ cần phải cố gắng rất nhiều nếu không muốn trắng tay ngay trên sân nhà.

Phía bên kia, đội khách Chelsea cũng đã không còn duy trì được phong độ ở giai đoạn lượt đi. The Blues đang khá an toàn ở vị trí thứ 3 với cách biệt 6 điểm so với đội đứng sau là Arsenal. Chelsea không còn động lực thi đấu và đây là cơ hội rất tốt để Everton tìm kiếm điểm số. Trên sân nhà mùa này, Everton có 7 trận thắng, 7 trận thua và 2 trận hòa. Trong khi đó, Chelsea đang có chuỗi 6 trận bất bại trên sân khách.

Cả hai đã đụng độ tổng cộng 175 lần trong lịch sử thi đấu. Chelsea và Everton đều là hai đội bóng rất giàu truyền thống tại nước Anh. Thành tích đối đầu không có sự chênh lệch quá lớn nhưng Chelsea vẫn là đội nhỉnh hơn so với đối thủ. Cụ thể, đội bóng thành London giành được 67 chiến thắng so với 55 chiến thắng của đối thủ.

Đội hình dự kiến Everton: Pickford; Coleman, Mina, Keane, Mykolenko; Delph, Doucoure, Iwobi; Richarlison, Calvert-Lewin, Gordon Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Alonso; Mount, Werner; Havertz