Trực tiếp Everton vs Chelsea 0-0 (hiệp 1): Không có penalty cho Everton

NHA Everton vs Chelsea 20h00 4 giờ trước Trực tiếp Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất 1 phút trước Không được! 16': Pha phản công nhanh bên phía của Everton. Demarai Gray là cầu thủ có cơ hội thoát xuống nhưng rất tiếc đã không có gì nguy hiểm được tạo ra. 5 phút trước Trận đấu diễn ra căng thẳng 11': Vẫn chưa có cơ hội nào thực sự nguy hiểm được tạo ra. Các cầu thủ đang tranh chấp rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Everton thi đấu không khoan nhượng vì mục tiêu trụ hạng. 11 phút trước Everton đang thi đấu rất chủ động 6': Bóng đang chủ yếu được luân chuyển ở phần sân của Chelsea trong những phút đầu tiên. Áp lực từ Everton là rất lớn trong những phút vừa qua. 16 phút trước Phạt trực tiếp nguy hiểm cho Everton 1': Ngay từ những giây đầu tiên, cơ hội đã đến với các cầu thủ chủ nhà. Vị trí quả đá phạt là ngay ngoài vòng cấm, góc sút khá rộng và thuận lợi để cho một bàn thắng. Rất tiếc là đã không có gì xảy ra với khung thành của Mendy. 17 phút trước Trận đấu bắt đầu! Đội chủ nhà Everton sẽ thi đấu trong trang phục áo xanh quần trắng quen thuộc, bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn ảnh. Ở phần sân đối diện sẽ là đội khách Chelsea trong trang phục sân khách áo vàng quần đen. 47 phút trước Các CĐV đội chủ nhà Everton đang đến sân, nhuộm xanh một góc trời. 55 phút trước Đội hình xuất phát Everton vs Chelsea Everton (4-3-3): Jordan Pickford (1), Seamus Coleman (23), Yerry Mina (13), Mason Holgate (4), Vitaliy Mykolenko (19), Abdoulaye Doucoure (16), Fabian Delph (8), Alex Iwobi (17), Anthony Gordon (24), Richarlison (7), Demarai Gray (11) Chelsea (3-4-1-2): Edouard Mendy (16), Cesar Azpilicueta (28), Thiago Silva (6), Antonio Rudiger (2), Reece James (24), Ruben Loftus-Cheek (12), Jorginho (5), Marcos Alonso (3), Mason Mount (19), Timo Werner (11), Kai Havertz (29)

Đội chủ nhà Everton sẽ tiếp đón đối thủ trong bối cảnh CLB đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng và nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Rất may cho Everton là họ còn đến 2 trận chưa thi đấu nên vẫn còn nhiều cơ hội để trở lại giải Ngoại hạng Anh.

Dẫu vậy, với phong độ không tốt chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận gần đây nhất, Everton sẽ cần phải cố gắng rất nhiều nếu không muốn trắng tay ngay trên sân nhà.

Phía bên kia, đội khách Chelsea cũng đã không còn duy trì được phong độ ở giai đoạn lượt đi. The Blues đang khá an toàn ở vị trí thứ 3 với cách biệt 6 điểm so với đội đứng sau là Arsenal. Chelsea không còn động lực thi đấu và đây là cơ hội rất tốt để Everton tìm kiếm điểm số. Trên sân nhà mùa này, Everton có 7 trận thắng, 7 trận thua và 2 trận hòa. Trong khi đó, Chelsea đang có chuỗi 6 trận bất bại trên sân khách.

Cả hai đã đụng độ tổng cộng 175 lần trong lịch sử thi đấu. Chelsea và Everton đều là hai đội bóng rất giàu truyền thống tại nước Anh. Thành tích đối đầu không có sự chênh lệch quá lớn nhưng Chelsea vẫn là đội nhỉnh hơn so với đối thủ. Cụ thể, đội bóng thành London giành được 67 chiến thắng so với 55 chiến thắng của đối thủ.

Đội hình dự kiến Everton: Pickford; Coleman, Mina, Keane, Mykolenko; Delph, Doucoure, Iwobi; Richarlison, Calvert-Lewin, Gordon Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Alonso; Mount, Werner; Havertz