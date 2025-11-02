Trực tiếp Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công Viettel 0-1 (H2): Thanh Hoá gặp khó

Phút 78: Trong khi chủ nhà vẫn loay hoay để ghi bàn, đội khách tiếp tục tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Danh Trung vừa có cú sút đầu tiên sau khi vào sân, cũng là pha dứt điểm thứ 10 của Thể Công Viettel.
Phút 76: Sau cú sút bị thủ môn Xuân Hoàng bắt gọn của Lucao, HLV Popov quyết định thay người. Danh Trung và Văn Trâm cùng vào sân. Văn Tú và Pedro Henrique rời sân.
Phút 75: Đông Á Thanh Hóa đang có nhiều bóng hơn nhưng các đợt lên bóng của họ (chủ yếu bên cánh phải) dễ dàng bị Thể Công Viettel bẻ gãy.
Phút 70: Bên phía Đông Á Thanh Hóa, HLV Choi Won-kwon tung Văn Tùng vào thay Nguyên Hoàng.
Phút 67: HLV Popov quyết định rút Văn Khang ra ngoài, thay bằng Xuân Tiến.
Phút 66: Rimario có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn gỡ hòa, khi thoát xuống nhận đường chuyền thông minh của đồng đội. Tuy nhiên thủ môn Văn Việt đã lao ra chặn đứng cú sút của tiền đạo Đông Á Thanh Hóa.
Phút 59: Kyle Colonna và Rimario lại va chạm. Hậu vệ của Thể Công Viettel tỏ ra vô cùng đau đớn và đội khách yêu cầu một tấm thẻ cho tiền đạo chủ nhà, người đã có 1 tấm thẻ vàng. Tuy nhiên trọng tài Ngô Đắc Tiến đã không rút thẻ.
Phút 55: Pedro Henrique xử lý và đi bóng khéo léo trước khi chuyền bóng thuận lợi cho Văn Khang. Dù rất trống trải nhưng Văn Khang lại xử lý hơi chậm, khiến cú sút bị thủ môn Xuân Hoàng chặn lại.
Phút 52: Tiền đạo kỳ cựu Lê Văn Thắng nỗ lực đi bóng giữa vòng vây hậu vệ đội khách trước khi tung ra cú dứt điểm, nhưng nó quá nhẹ để không thể đánh bại Văn Việt.
Phút 48: Thêm lần nữa HLV Popov bực bội trước các tình huống phạm lỗi của cầu thủ chủ nhà.
Phút 46: Trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Thể Công Viettel lại tiếp tục trong tiếng nhạc rộn rã trên sân Thanh Hóa. Người hâm mộ xứ Thanh vẫn cổ vũ cuồng nhiệt và tin tưởng đội nhà sẽ đảo ngược tình thế.
Bên phía chủ nhà, tiền đạo Lê Văn Thắng vào sân thay cho Việt kiều Lào Damoth.
Hiệp một trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Thể Công Viettel khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Đinh Viết Tú, người cũ của Đông Á Thanh Hóa.
Phút 45+2: Rimario và Kyle Colonna đều phải nhận thẻ vàng sau pha va chạm trên mức quyết liệt.
Phút 43: Thể Công Viettel pressing hiệu quả để liên tục có bóng và tiến hành các pha tấn công. Tuy nhiên họ thiếu một chút tốc độ cũng như các quyết định thực sự chính xác để biến chúng thành cơ hội lớn.
Phút 37: Từ quả treo bóng của Đông Á Thanh Hóa bên cánh trái, hậu vệ Thể Công Viettel phá bóng đến chân Rimario, người chớp thời cơ rất nhanh, xoay người dứt điểm. Đáng tiếc, bóng chạm chân cầu thủ đội khách và đi vọt xà.
Phút 33: Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được rút ra, dành cho Lucao bên phía đội khách.
Phút 30: Thể Công Viettel đã tìm thấy mành lưới của Đông Á Thanh Hóa, khi Đinh Viết Tú tạo nên một tuyệt phẩm với pha đỡ bóng và voley từ ngoài vòng cấm.
Phút 28: Wesley Nata cùng các ngoại binh của Thể Công Viettel phản ứng gay gắt sau chuỗi phạm lỗi của Abdurakhmanov bên phía chủ nhà Đông Á Thanh Hóa.
Sau đó Trương Tiến Anh thực hiện quả đá phạt dẫn đến cú đánh đầu vọt xà của Lucao.
Phút 25: Chủ nhà phản công và từ quả treo bóng bên cánh trái, Văn Thuận có cơ hội dứt điểm nhưng cú đánh đầu hơi với của anh không tạo nên sự đe dọa nào cho thủ môn Văn Việt.
Phút 23: Bóng chạm tay cầu thủ Đông Á Thanh Hóa và Thể Công Viettel được hưởng quả đá phạt thuận lợi ngay trước vòng cấm. Wesley Nata quyết định sút thẳng, nhưng bóng không qua hàng rào.
Phút 18: Theo thống kê, Thể Công Viettel cầm bóng tới 82,7%. Mặc dù vậy, họ - và tương tự là Đông Á Thanh Hóa - vẫn chưa thể tung ra bất cứ cú dứt điểm nào.
Phút 11: Tuy chưa thể tạo ra những tình huống đáng chú ý về phía cầu môn của nhau, nhưng cầu thủ hai đội liên tục có các pha phạm lỗi khiến trận đấu bị cắt vụn.
Phút 8: Thể Công Viettel là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng Đông Á Thanh Hóa thiết lập hệ thống phòng ngự rất chắc chắn khiến đội khách không thể tiến vào khu vực 1/3 sân chủ nhà.
Phút 3: Đã có va chạm giữa Rimario và Kyle Colonna. Dường như tiền đạo của Thanh Hóa đã đánh nguội nhưng trọng tài Ngô Đắc Tiến cho trận đấu tiếp tục.
Phút 1: Trận đấu muộn nhất vòng 9 LPBank V.League 2025/26 giữa Đông Á Thanh Hóa và Thể Công Viettel chính thức bắt đầu sau quả giao bóng của Rimario, tiền đạo chủ nhà Đông Á Thanh Hóa.
Bất chấp bị sa thải sau chuỗi 10 trận không thắng liên tiếp, HLV Popov vẫn là tượng đài của đội bóng xứ Thanh khi gắn bó ba mùa giải, cầm quân 75 trận và mang về 2 chiếc cúp Quốc gia cùng 1 danh hiệu Siêu cúp Quốc gia.
Thể Công Viettel đang theo đuổi mục tiêu vô địch, và để không bị đội đầu bảng Ninh Bình FC nới rộng khoảng cách, họ cần kiếm trọn vẹn 3 điểm chiều nay. Với Đông Á Thanh Hóa, thầy trò HLV Choi Won-kwon cần điểm để bứt khỏi nhóm cuối bảng. Đội bóng xứ Thanh cũng mong đợi một màn thể hiện tốt, qua đó cho thấy họ sống ổn trong thời hậu Velizar Popov.
Ba mùa giải, 75 trận đấu và 3 danh hiệu, HLV Velizar Popov đã trở thành huyền thoại ở CLB Đông Á Thanh Hóa. Ông đã tạo dựng bản sắc, biến đội bóng xứ Thanh thành một tập thể rất khó bị đánh bại và sở hữu những danh hiệu họ chưa từng có.
Tuy nhiên bóng đá luôn thay đổi rất nhanh. Hôm nay chiến lược gia người Bulgaria sẽ trở lại Thanh Hóa với tư cách HLV Thể Công Viettel, một đội bóng được đầu tư mạnh mẽ hơn và giàu tham vọng hơn. Còn Đông Á Thanh Hóa đang gây dựng văn hóa chiến thắng mới với HLV Choi Won-kwon. Có điều đội quân của HLV người Hàn Quốc đang vấp phải vô vàn khó khăn. Như HLV Choi chia sẻ, "đã 4-5 tháng rồi chúng tôi chưa nhận được lương".
Mặc dù vậy, Đông Á Thanh Hóa đang cho thấy tinh thần mạnh mẽ cùng sự đoàn kết, khi vượt khó và tìm đến chiến thắng. Cuối tuần trước họ đã xuất sắc đánh bại SLNA ngay trên sân khách, với hy vọng "có thể giúp thay đổi tình thế, thay đổi thứ hạng và có những chuyển biến tích cực ở hậu trường".
Với tinh thần ấy, thầy trò HLV Choi Won-kwon sẽ tràn đầy quyết tâm đánh bại Thể Công Viettel. Có điều người cũ Popov lại hiểu quá rõ con người của Đông Á Thanh Hóa. Trong bối cảnh đội bóng áo lính khát thắng để đua vô địch, ông sẽ vận dụng hết khả năng để có điểm chiều nay. Vấn đề là sự lãng phí cơ hội có thể khiến Thể Công Viettel khó ra về với 3 điểm trọn vẹn.
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn