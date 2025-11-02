Trực tiếp Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công Viettel 0-1 (H2): Thanh Hoá gặp khó

time Hiệp hai bắt đầu!

Phút 46: Trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Thể Công Viettel lại tiếp tục trong tiếng nhạc rộn rã trên sân Thanh Hóa. Người hâm mộ xứ Thanh vẫn cổ vũ cuồng nhiệt và tin tưởng đội nhà sẽ đảo ngược tình thế.

Bên phía chủ nhà, tiền đạo Lê Văn Thắng vào sân thay cho Việt kiều Lào Damoth.