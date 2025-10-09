Trực tiếp đội tuyển Việt Nam vs Nepal 1-1 (Hết H1): Thẻ đỏ cho Nepal!

45+5': Từ quả đá phạt ngay trước vòng cấm, Hai Long thực hiện cú sút căng đưa bóng vòng qua hàng rào, nhưng thủ môn Nepal đã bay người xuất sắc đấm bóng ra.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1.
45+3': Trong nỗ lực ngăn cản pha đột phá của Hai Long ngay sát vòng cấm, Laken Limbu đã có pha va chạm nguy hiểm khiến cầu thủ Việt Nam ngã xuống. Trọng tài Choi Hyun-jai lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Limbu.
45': Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
42': Đội tuyển Việt Nam tạo ra hàng loạt pha lên bóng đáng chú ý về phía khung thành Nepal. Tuy nhiên, hàng thủ đội khách vẫn thi đấu tập trung và bọc lót kịp thời, hóa giải nhiều tình huống dứt điểm của các học trò HLV Kim Sang-sik.
38': Tuấn Hải bị đau và nằm sân sau pha va chạm quyết liệt với Suman Shrestha.
36': Quang Vinh tiếp tục hoạt động năng nổ bên hành lang trái. Anh chuyền cho Thành Long, người tung đường tạt bóng chuẩn xác vào khu vực cấm địa để Tiến Linh bật cao đánh đầu, nhưng bóng lại đi chệch khung thành Nepal.
31': Hai Long thực hiện pha đi bóng kỹ thuật, khéo léo vượt qua 2-3 cầu thủ Nepal. Tuy nhiên, Rohit Chand đã kịp thời bọc lót và phá bóng chính xác.
25': Đội tuyển Việt Nam tiếp tục tạo ra pha phối hợp tấn công đẹp mắt bên cánh trái. Quang Vinh căng ngang để Tuấn Hải dứt điểm tung lưới Nepal. Dù vậy, bàn thắng không được công nhận do Tuấn Hải đã mắc lỗi việt vị.
22': Từ đường chuyền của Tiến Anh, Hoàng Đức đón bóng trước vòng cấm rồi bất ngờ tung cú sút xa bằng chân phải ở khoảng cách gần 25m, nhưng bóng đi không chính xác.
17': Từ tình huống đá phạt, Rohan Karki tạt bóng vào để Sanish Shrestha bật cao đánh đầu cận thành gỡ hòa cho Nepal.
14': Quang Vinh thực hiện quả tạt khó chịu từ cánh trái, buộc thủ môn Kiran Chemjong phải băng ra đấm bóng trong tư thế không thật sự thuận lợi. Bóng bật ra đúng tầm Hai Long, nhưng cú sút bồi đập đất của anh lại không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ thành đối phương.
12': Đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì sức ép sau bàn mở tỷ số. Phút 22, Tuấn Hải thử vận may bằng cú sút xa đầy uy lực từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Nepal.
9': Sau hàng loạt cơ hội được tạo ra, đội tuyển Việt Nam cuối cùng cũng có bàn thắng mở tỷ số!
Trương Tiến Anh thực hiện pha tạt bóng chính xác từ cánh phải cho Tiến Linh. Cầu thủ này khống chế bóng gọn gàng bằng một nhịp rồi tung cú sút quyết đoán, đánh bại hoàn toàn thủ môn Nepal, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.
5': Hai Long tạo dấu ấn với pha đột phá táo bạo rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm, song bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
2': Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trương Tiến Anh thể hiện tốc độ ấn tượng bên hành lang phải, trước khi tung đường tạt vào trong, nhưng rất tiếc bóng không đến được chân đồng đội.
Tiếng còi khai cuộc của trọng tài Choi Hyun-jai chính thức mở màn trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal, thuộc lượt trận thứ 3 bảng F vòng loại Asian Cup 2027.
Trong trận này, đội tuyển Việt Nam ra sân trong trang phục đỏ truyền thống, trong khi Nepal lựa chọn trang phục xanh đậm, cũng là đội giao bóng trước.
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal sẽ được điều hành bởi trọng tài chính Choi Hyun-jai (Hàn Quốc). Hai trợ lý của ông là Bang Gi-yoel và Cheon Jin-hee, trong khi Chae Sang-hyeop đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư. Đáng chú ý, trận đấu này sẽ không áp dụng công nghệ VAR.
Dù được chơi trên sân nhà và sở hữu đội hình vượt trội so với đối thủ, HLV Kim Sang-sik vẫn tỏ ra thận trọng khi không sử dụng bất kỳ cầu thủ U22 nào trong đội hình xuất phát.
Quyết định này cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc ưu tiên sự chắc chắn và tính ổn định, đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước khi nghĩ đến việc thử nghiệm nhân sự hay trao cơ hội cho các gương mặt trẻ.
Sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có 3 điểm, tạm xếp thứ hai bảng F. Ở lượt trận thứ 2 hồi tháng 6, đội tuyển Việt Nam từng thua 0-4 trên sân của Malaysia, qua đó mất ngôi đầu vào tay đối thủ. Theo thể thức, chỉ đội đứng đầu bảng mới giành vé trực tiếp dự VCK Asian Cup 2027, khiến cơ hội của Việt Nam bị thu hẹp đáng kể.
Tuy nhiên, tình thế đang có khả năng đảo chiều khi Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA phạt nặng vì sử dụng giấy tờ giả trong trận thắng Việt Nam. Đội bóng này còn có nguy cơ bị xử thua 0-3 hoặc thậm chí bị loại khỏi giải nếu bị Liên đoàn châu Á (AFC) ra án kỷ luật bổ sung.
Dù vậy, trước khi AFC ra phán quyết, đội tuyển Việt Nam cần tự mình giành trọn 9 điểm trong 3 trận còn lại (2 trận gặp Nepal và 1 trận gặp Lào) để củng cố vị thế. HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh trong buổi họp báo ngày 8/10. “Những chuyện liên quan đến Malaysia hãy để FIFA xử lý. Nhiệm vụ của chúng tôi là chiến thắng Nepal. Đó mới là điều quan trọng nhất”.
Dưới thời nhà cầm quân Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đang dần định hình lối chơi gắn kết, kỷ luật và hiệu quả. 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của “Những chiến binh sao vàng”.
Dù thiếu vắng Quang Hải vì chấn thương, đội vẫn có sự trở lại của Đặng Văn Lâm, cùng dàn trụ cột Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức, Đức Chiến, Tiến Linh và Tuấn Hải. Sự hòa nhập tốt của các gương mặt trẻ như Khuất Văn Khang hay Đình Bắc giúp HLV Kim Sang-sik có nhiều phương án tấn công linh hoạt hơn.
Về phía đối thủ, đội tuyển Nepal mang tới Việt Nam 23 cầu thủ, trong đó có 12 người đang thi đấu ở nước ngoài, phần lớn tại các CLB Bangladesh. Hai gương mặt đáng chú ý nhất là thủ môn kỳ cựu Kiran Chemjong (107 lần khoác áo tuyển quốc gia) và tiền đạo Anjan Bista (13 bàn sau 60 trận).
Tuy vậy, Nepal vẫn chưa có điểm nào sau hai trận, lần lượt thua 0-2 trước Malaysia và 1-2 trước Lào, đứng cuối bảng F. Trên BXH FIFA, họ xếp hạng 176 thế giới, kém Việt Nam 62 bậc, khoảng cách phản ánh rõ sự chênh lệch về trình độ.
Với lợi thế sân nhà, lực lượng đồng đều và tinh thần quyết tâm cao, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng đậm, tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi tái đấu Nepal ở lượt trận tiếp theo. Đây không chỉ là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik bứt phá trên bảng xếp hạng, mà còn là lời khẳng định cho tham vọng trở lại vị thế hàng đầu Đông Nam Á.