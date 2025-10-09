Trực tiếp đội tuyển Việt Nam vs Nepal 1-1 (Hết H1): Thẻ đỏ cho Nepal!

report VÀO!!! Tiến Linh mở tỷ số

9': Sau hàng loạt cơ hội được tạo ra, đội tuyển Việt Nam cuối cùng cũng có bàn thắng mở tỷ số!

Trương Tiến Anh thực hiện pha tạt bóng chính xác từ cánh phải cho Tiến Linh. Cầu thủ này khống chế bóng gọn gàng bằng một nhịp rồi tung cú sút quyết đoán, đánh bại hoàn toàn thủ môn Nepal, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.