Trực tiếp Crystal Palace vs Arsenal 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

TPO - Trực tiếp bóng đá Crystal Palace vs Arsenal, vòng 38 Ngoại hạng Anh lúc 22h00 ngày 24/5. Arsenal chính thức nâng cúp sau 22 năm chờ đợi sau trận đấu này.

start Trận đấu bắt đầu photo Người hâm mộ Arsenal mở hội bên ngoài Selhurst Park report Hai đội đều dùng đội hình dự bị Đúng như dự đoán, cả hai đội đều dùng đội hình 2 ở trận này. Palace thay toàn bộ 3 trung vệ, chỉ giữ thủ môn Henderson, hậu vệ phải Munoz và tiền về Kamada, Sarr đá chính. Trong khi đó, Arsenal cũng cất thủ môn Raya, cặp trung vệ Gabriel - Saliba, tiền vệ Rice, Saka, Odegaard và các tiền đạo Gyokeres, Havertz trên ghế dự bị. tatic Đội hình xuất phát

Tối nay, Crystal Palace sẽ tiếp đón tân vương Ngoại hạng Anh Arsenal trong trận đấu hạ màn mùa giải. Về điểm số, đây là trận đấu không còn ý nghĩa với 2 đội. Palace đã trụ hạng và không thể vươn lên nhóm dự cúp châu Âu, trong khi Pháo thủ đã vô địch sớm 1 vòng.

Không những vậy, Palace và Arsenal đều còn các trận chung kết quan trọng phía trước. Palace sẽ gặp Rayo Vallecano ở trận chung kết Conference League vào giữa tuần sau, còn Arsenal sẽ đối đầu với PSG ở trận chung kết Champions League vào cuối tuần.

Chính vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu Palace và Arsenal cùng tung ra đội hình bao gồm nhiều cầu thủ dự bị ở trận này. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có thể mong đợi vào một trận đấu hấp dẫn, kịch tính và nhiều bàn thắng.

Palace muốn chiến thắng để tri ân người hâm mộ nhà và HLV Oliver Glasner, người sẽ ra đi sau khi mùa giải khép lại. Trong khi đó, Arsenal cũng quyết thắng để giữ trọn vẹn niềm vui vô địch, đồng thời tạo đà hưng phấn cho “đại chiến” với PSG.

Xét về lực lượng giữa đôi bên, hàng ghế dự bị của Arsenal vẫn chất lượng hơn Palace khá nhiều. Cộng thêm khả năng phòng ngự chắc chắn vốn thành thương hiệu, Pháo thủ được kỳ vọng sẽ có thêm một chiến thắng khác ngay cả khi không sử dụng những ngôi sao tốt nhất.