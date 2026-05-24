Trực tiếp Crystal Palace vs Arsenal 0-2 (H2): Vào!!! Arsenal nhân đôi cách biệt

75': Ngay sau khi nhận thẻ, Gabriel Jesus đã được HLV Mikel Arteta rút ra nghỉ. Vào thay anh là số 10 Eze.
74': Gabriel Jesus nhận thẻ vàng vì lỗi kéo áo lộ liễu ở giữa sân.
74': Havertz nhận bóng trong vòng cấm Palace. Anh chỉnh bóng và dứt điểm tinh tế, nhưng một hậu vệ chủ nhà kịp thời cản lại.
65': Đang dẫn trước 2-0, nhưng Arsenal vẫn duy trì nhịp độ chơi bóng ấn tượng và làm chủ hoàn toàn thế trận. Họ không cho Palace nhiều không gian để phối hợp tìm bàn gỡ.
60': Tiền vệ Mikel Merino được tung vào sân thay Dowman. Đây là lần đầu tiên Merino trở lại sân cỏ kể từ khi dính chấn thương nặng hồi cuối tháng 1.
53': Số 22 của Palace, Larsen che chắn bóng khéo léo trong vòng cấm Arsenal trước khi xoay người dứt điểm cực mạnh. Bóng đi căng, nhưng vọt xà ngang.
48': Arsenal khởi đầu hoàn hảo trong hiệp 2. Vừa vào sân, Havertz đã kiến tạo cho Madueke lập công. 2-0 cho Pháo thủ.
46': Sau giờ nghỉ, HLV Arteta quyết định tung 2 ngôi sao Gabriel và Havertz vào sân. Rời sân là Calafiori và Norgaard.
Cả hai đội cùng sử dụng đội hình 2, nhưng Arsenal vẫn mạnh vượt trội so với Crystal Palace. Pháo thủ làm chủ hoàn toàn hiệp 1 và tạm dẫn trước nhờ bàn thắng của Gabriel Jesus ở phút 42.
42': Nỗ lực không biết mệt mỏi của Gabriel Jesus đã được đền đáp. Từ đường chuyền dọn cỗ của Martinelli, Gabriel Jesus nhanh chân sút tung lưới Palace, mở tỷ số trận đấu. Ảnh: AP
36': Noni Madueke vừa có pha đi bóng dứt điểm đẹp mắt, nhưng một hậu vệ Palace kịp băng về lăn xả cản bóng ngay trước khung thành của Henderson.
28': Norgaard câu bóng bổng rất khó chịu vào vòng cấm Palace, nhưng thủ môn Henderson băng ra đúng lúc để cắt bóng.
25': Trọng tài cho hai đội tạm nghỉ vì thời tiết nắng nóng.
22': Gabriel Jesus đang thi đấu rất nổi bật trong lần cuối cùng khoác áo Arsenal ở Ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Brazil vừa có pha đánh đầu cận thành nguy hiểm, nhưng vẫn chưa thể ghi bàn.
15': Crystal Palace có cơ hội đầu tiên ở trận này từ tình huống tấn công biên quen thuộc. Từ quả tạt của Sarr, Munoz chọn đúng vị trí để đánh đầu hiểm hóc. Dù vậy, Kepa vẫn kịp bay người đẩy bóng hết đường biên ngang.
12': Arsenal phối hợp tấn công đẹp mắt. Gabriel Jesus nhận đường chuyền trong vòng cấm Palace và không chế bóng hoàn hảo để dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút cực mạnh của anh lại đi trúng vị trí của Henderson.
5': Từ rìa vòng cấm, Gabriel Jesus có pha xử lý kỹ thuật quen thuộc trước khi dứt điểm nguy hiểm. Henderson đã bó tay, nhưng bóng đi sát cột dọc bay ra ngoài.
3': Trong những phút đầu tiên, Arsenal chiếm quyền kiểm soát bóng vượt trội so với đội chủ nhà. Tuy nhiên, Pháo thủ chưa có pha triển khai tấn công nào đáng kể.
Đúng như dự đoán, cả hai đội đều dùng đội hình 2 ở trận này. Palace thay toàn bộ 3 trung vệ, chỉ giữ thủ môn Henderson, hậu vệ phải Munoz và tiền về Kamada, Sarr đá chính.
Trong khi đó, Arsenal cũng cất thủ môn Raya, cặp trung vệ Gabriel - Saliba, tiền vệ Rice, Saka, Odegaard và các tiền đạo Gyokeres, Havertz trên ghế dự bị.
Tối nay, Crystal Palace sẽ tiếp đón tân vương Ngoại hạng Anh Arsenal trong trận đấu hạ màn mùa giải. Về điểm số, đây là trận đấu không còn ý nghĩa với 2 đội. Palace đã trụ hạng và không thể vươn lên nhóm dự cúp châu Âu, trong khi Pháo thủ đã vô địch sớm 1 vòng.
Không những vậy, Palace và Arsenal đều còn các trận chung kết quan trọng phía trước. Palace sẽ gặp Rayo Vallecano ở trận chung kết Conference League vào giữa tuần sau, còn Arsenal sẽ đối đầu với PSG ở trận chung kết Champions League vào cuối tuần.
Chính vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu Palace và Arsenal cùng tung ra đội hình bao gồm nhiều cầu thủ dự bị ở trận này. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có thể mong đợi vào một trận đấu hấp dẫn, kịch tính và nhiều bàn thắng.
Palace muốn chiến thắng để tri ân người hâm mộ nhà và HLV Oliver Glasner, người sẽ ra đi sau khi mùa giải khép lại. Trong khi đó, Arsenal cũng quyết thắng để giữ trọn vẹn niềm vui vô địch, đồng thời tạo đà hưng phấn cho “đại chiến” với PSG.
Xét về lực lượng giữa đôi bên, hàng ghế dự bị của Arsenal vẫn chất lượng hơn Palace khá nhiều. Cộng thêm khả năng phòng ngự chắc chắn vốn thành thương hiệu, Pháo thủ được kỳ vọng sẽ có thêm một chiến thắng khác ngay cả khi không sử dụng những ngôi sao tốt nhất.
