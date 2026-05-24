Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trực tiếp Crystal Palace vs Arsenal 0-2 (H2): Vào!!! Arsenal nhân đôi cách biệt

A Phi
Tiểu Phùng

TPO - Xuất phát từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Havertz đánh đầu trả bóng ngược trở lại và Madueke tung pha dứt điểm một chạm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Crystal Palace. Cách biệt được nâng lên 2-0 cho Arsenal.

report Larsen dứt điểm nguy hiểm

53': Số 22 của Palace, Larsen che chắn bóng khéo léo trong vòng cấm Arsenal trước khi xoay người dứt điểm cực mạnh. Bóng đi căng, nhưng vọt xà ngang.

goal VÀO! Madueke nhân đôi cách biệt

48': Arsenal khởi đầu hoàn hảo trong hiệp 2. Vừa vào sân, Havertz đã kiến tạo cho Madueke lập công. 2-0 cho Pháo thủ.

substitution Arsenal thay 2 người

46': Sau giờ nghỉ, HLV Arteta quyết định tung 2 ngôi sao Gabriel và Havertz vào sân. Rời sân là Calafiori và Norgaard.

start Hiệp 2 bắt đầu
foul Hết hiệp 1: Crystal Palace 0-1 Arsenal

Cả hai đội cùng sử dụng đội hình 2, nhưng Arsenal vẫn mạnh vượt trội so với Crystal Palace. Pháo thủ làm chủ hoàn toàn hiệp 1 và tạm dẫn trước nhờ bàn thắng của Gabriel Jesus ở phút 42.

goal VÀO! Gabriel Jesus mở tỷ số cho Arsenal

42': Nỗ lực không biết mệt mỏi của Gabriel Jesus đã được đền đáp. Từ đường chuyền dọn cỗ của Martinelli, Gabriel Jesus nhanh chân sút tung lưới Palace, mở tỷ số trận đấu. Ảnh: AP

ap26144570848890.jpg
ap26144571093524.jpg
report Madueke độc diễn không thành công

36': Noni Madueke vừa có pha đi bóng dứt điểm đẹp mắt, nhưng một hậu vệ Palace kịp băng về lăn xả cản bóng ngay trước khung thành của Henderson.

report Henderson tiếp tục tỏa sáng

28': Norgaard câu bóng bổng rất khó chịu vào vòng cấm Palace, nhưng thủ môn Henderson băng ra đúng lúc để cắt bóng.

report Trận đấu tạm dừng

25': Trọng tài cho hai đội tạm nghỉ vì thời tiết nắng nóng.

report Gabriel Jesus thi đấu nổi bật

22': Gabriel Jesus đang thi đấu rất nổi bật trong lần cuối cùng khoác áo Arsenal ở Ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Brazil vừa có pha đánh đầu cận thành nguy hiểm, nhưng vẫn chưa thể ghi bàn.

photo Người hâm mộ Arsenal đang ăn mừng trên khán đài
ap26144535420831.jpg
ap26144537070448.jpg
ap26144549486363.jpg
report KHÔNG VÀO! Kepa cứu thua cho Arsenal

15': Crystal Palace có cơ hội đầu tiên ở trận này từ tình huống tấn công biên quen thuộc. Từ quả tạt của Sarr, Munoz chọn đúng vị trí để đánh đầu hiểm hóc. Dù vậy, Kepa vẫn kịp bay người đẩy bóng hết đường biên ngang.

report KHÔNG VÀO! Gabriel Jesus bỏ lỡ cơ hội ngon ăn

12': Arsenal phối hợp tấn công đẹp mắt. Gabriel Jesus nhận đường chuyền trong vòng cấm Palace và không chế bóng hoàn hảo để dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút cực mạnh của anh lại đi trúng vị trí của Henderson.

report KHÔNG VÀO! Gabriel Jesus sút bóng sát cột dọc

5': Từ rìa vòng cấm, Gabriel Jesus có pha xử lý kỹ thuật quen thuộc trước khi dứt điểm nguy hiểm. Henderson đã bó tay, nhưng bóng đi sát cột dọc bay ra ngoài.

report Arsenal kiểm soát bóng

3': Trong những phút đầu tiên, Arsenal chiếm quyền kiểm soát bóng vượt trội so với đội chủ nhà. Tuy nhiên, Pháo thủ chưa có pha triển khai tấn công nào đáng kể.

ap26144551354076.jpg
Ảnh: AP
start Trận đấu bắt đầu
photo Người hâm mộ Arsenal mở hội bên ngoài Selhurst Park
ap26144493163287.jpg
ap26144500968803.jpg
ap26144503487269.jpg
report Hai đội đều dùng đội hình dự bị

Đúng như dự đoán, cả hai đội đều dùng đội hình 2 ở trận này. Palace thay toàn bộ 3 trung vệ, chỉ giữ thủ môn Henderson, hậu vệ phải Munoz và tiền về Kamada, Sarr đá chính.

Trong khi đó, Arsenal cũng cất thủ môn Raya, cặp trung vệ Gabriel - Saliba, tiền vệ Rice, Saka, Odegaard và các tiền đạo Gyokeres, Havertz trên ghế dự bị.

tatic Đội hình xuất phát
screenshot-2026-05-24-211001.png
truc-tiep-palace-vs-arsenal.jpg

Tối nay, Crystal Palace sẽ tiếp đón tân vương Ngoại hạng Anh Arsenal trong trận đấu hạ màn mùa giải. Về điểm số, đây là trận đấu không còn ý nghĩa với 2 đội. Palace đã trụ hạng và không thể vươn lên nhóm dự cúp châu Âu, trong khi Pháo thủ đã vô địch sớm 1 vòng.

Không những vậy, Palace và Arsenal đều còn các trận chung kết quan trọng phía trước. Palace sẽ gặp Rayo Vallecano ở trận chung kết Conference League vào giữa tuần sau, còn Arsenal sẽ đối đầu với PSG ở trận chung kết Champions League vào cuối tuần.

Chính vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu Palace và Arsenal cùng tung ra đội hình bao gồm nhiều cầu thủ dự bị ở trận này. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có thể mong đợi vào một trận đấu hấp dẫn, kịch tính và nhiều bàn thắng.

Palace muốn chiến thắng để tri ân người hâm mộ nhà và HLV Oliver Glasner, người sẽ ra đi sau khi mùa giải khép lại. Trong khi đó, Arsenal cũng quyết thắng để giữ trọn vẹn niềm vui vô địch, đồng thời tạo đà hưng phấn cho “đại chiến” với PSG.

Xét về lực lượng giữa đôi bên, hàng ghế dự bị của Arsenal vẫn chất lượng hơn Palace khá nhiều. Cộng thêm khả năng phòng ngự chắc chắn vốn thành thương hiệu, Pháo thủ được kỳ vọng sẽ có thêm một chiến thắng khác ngay cả khi không sử dụng những ngôi sao tốt nhất.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

A Phi
Tiểu Phùng
#Crystal Palace vs Arsenal #trực tiếp Crystal Palace vs Arsenal #trực tiếp bóng đá #Crystal Palace #Arsenal #Ngoại hạng Anh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe