Trực tiếp Coventry vs MU 3-3 (Hiệp phụ 2): Hai đội đá luân lưu

FA Cup Coventry vs MU 21h30 ngày 21/4 4 giờ trước Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất 1 phút trước HẾT GIỜ! Hai đội sẽ phải đá luân lưu 11m! Coventry và MU hòa nhau 3-3 sau 120 phút và phải đá luân lưu phân thắng bại. 2 phút trước VAR! MU thoát thua phút chót! 120+1': Haji Wright thoát xuống trong thế không người kèm và căng ngang cho Victor Torp đệm bóng ghi bàn cận thành. May mắn cho MU khi VAR xác định Wright đã việt vị. 9 phút trước KHÔNG VÀO! Xà ngang cứu thua cho MU 116': Các hậu vệ MU không thể ngăn cản Ellis Simms, để cho tiền đạo Coventry xoay người dứt điểm ở cự ly gần. May mắn cho MU khi bóng đi trúng xà ngang. 12 phút trước KHÔNG VÀO! Haji Wright bỏ lỡ cơ hội vàng 110': Coventry có cơ hội đầu tiên trong hiệp phụ 2 từ một pha phản công nhanh. Haji Wright thoát xuống đối mặt với Onana từ vị trí hơi chếch bên trái, nhưng anh sút bóng chéo góc không chính xác. 17 phút trước Hiệp phụ 2 bắt đầu 22 phút trước Hết hiệp phụ 1: Coventry 3-3 MU Không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp phụ 1. Hai đội sẽ đổi sân đá hiệp phụ 2. 27 phút trước MU sốt sắng tấn công 110': MU đang tổ chức tấn công liên hồi. Rõ ràng họ không muốn phân định thắng thua trên chấm 11m. 34 phút trước KHÔNG VÀO! Bruno sút bóng trúng xà ngang Coventry 95': MU tổ chức tấn công đẹp mắt bên cánh phải, Diallo nhả bóng cho Bruno Fernandes băng lên sút xa cực mạnh. Thủ môn Coventry bó tay, nhưng bóng đập vào xà ngang bật ra ngoài. 38 phút trước Hiệp phụ 1 bắt đầu! 43 phút trước Hết hiệp 2! Coventry 3-3 MU Kịch bản khó tin đã xảy ra ở Wembley. MU sớm dẫn trước 3-0 từ đầu hiệp 2, nhưng để Coventry gỡ hòa 3-3 và phải bước vào hiệp phụ. 47 phút trước Rashford rời sân vì chấn thương 90+6': Rashford nhường chỗ cho Amad Diallo vì chấn thương. 50 phút trước VÀO! 3-3 cho Coventry! 90+4': Coventry đang viết chuyện cổ tích tại Wembley. Trên chấm 11m, Haji Wright đánh lừa Onana, ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Coventry. 51 phút trước PHẠT ĐỀN cho Coventry! 90+2': Wan-Bissaka để bóng chạm tay vô duyên trong vòng cấm và trọng tài lập tức thổi phạt đền cho Coventry. 54 phút trước Hiệp 2 có 6 phút bù giờ 59 phút trước KHÔNG VÀO! Onana cứu thua cho MU 85': Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm MU, Topp tung cú sút 1 chạm cực mạnh nhưng Onana vẫn kịp bay người cản phá. 1 giờ trước VÀO! 2-3 cho Convetry! 79': Bất ngờ xảy ra tại Wembley, O'Hare sút xa đưa bóng đập người Wan-bissaka và đi theo quỹ đạo cực kỳ khó chịu khiến thủ môn Onana chôn chân chịu thua. 2-3 cho Coventry. 1 giờ trước Eriksen vào sân 73': Ngay sau bàn thua, HLV Ten Hag đã tung Erkisen vào thay tài năng trẻ Mainoo. 1 giờ trước VÀO! 1-3 cho Coventry! 71': Hàng thủ MU mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Ellis Simms vô-lê ghi bàn trong thế không người kèm. 1-3 cho Coventry. 1 giờ trước Garnacho rời sân 66': MU thay người đầu tiên, Garnacho rời sân nhường chỗ cho Antony. 1 giờ trước KHÔNG VÀO! Maguire sút bóng vọt xà ngang 63': Từ quả đá phạt của MU, Maguire bất ngờ có cơ hội dứt điểm khi thủ môn Coventry đã lố đà. Tuy nhiên, trung vệ người Anh đưa bóng bay vọt xà ngang. 1 giờ trước VÀO! MU 3-0 Convetry! 59': Từ nỗ lực đi bóng không thành công của Rashford, Bruno Fernandes giành được bóng và dứt điểm ngay bằng chân trái. Bóng đập chân hậu vệ Coventry đi thẳng vào lưới. 3-0 cho MU! 1 giờ trước Coventry dồn lên tấn công 55': Coventry không còn gì để mất. Họ đang dồn quân lên tấn công trong những phút vừa qua. 1 giờ trước KHÔNG VÀO! Bruno suýt lập siêu phẩm từ xa 47': Bruno Fernandes tung cú sút xa tuyệt đẹp đưa bóng đi sát góc chữ A của Coventry. 1 giờ trước Hiệp 2 bắt đầu 1 giờ trước Hết hiệp 1: Coventry 0-2 MU MU khởi đầu như mơ ở hiệp 1 trận bán kết FA Cup với Coventry. Họ làm chủ hoàn toàn trận đấu và ghi 2 bàn thắng nhờ công McTominay và Maguire. Có thể nói MU đã đặt một chân vào trận chung kết với Man City! 1 giờ trước VÀO! Maguire nhân đôi cách biệt cho MU 45': Từ quả đá phạt góc của Bruno Fernandes, Maguire bật cao đánh đầu ghi bàn đẹp mắt. Thủ môn Coventry không kịp phản xạ trong tình huống này. 2-0 cho MU. 1 giờ trước KHÔNG VÀO! Bradley Collins cứu thua xuất thần 44': MU tấn công nhanh bên cánh phải, Bruno Fernandes nhả ngược bóng cho Rashford băng lên dứt điểm cực mạnh, nhưng thủ môn Bradley Collins vẫn kịp phản xạ đẩy bóng ra ngoài. 2 giờ trước KHÔNG VÀO! Dalot cứu thua cho MU 39': Cầu thủ Coventry, Josh Eccles thoát xuống bên cánh phải và căng ngang loại bỏ Onana. May mắn cho MU khi Dalot có mặt đúng lúc để phá bóng ngay trước mặt Ellis Simms. 2 giờ trước Coventry không thể lên bóng 35': Coventry có dấu hiệu bị tâm lý khi được thi đấu tại Wembley. Đội bóng áo xanh thậm chí không thể tiếp cận khung thành của Onana. 2 giờ trước MU đang làm chủ trận đấu 30': Sau bàn mở tỷ số của McTominay, MU tiếp tục làm chủ trận đấu và dồn ép Coventry. Tuy nhiên, họ chưa tạo ra thêm cơ hội nào. 2 giờ trước VÀO! McTominay mở tỷ số cho MU 23': MU tấn công nhanh bên cánh phải, Dalot thoát xuống căng ngang cho McTominay đệm bóng ghi bàn cận thành. 1-0 cho MU. 2 giờ trước Garnacho sút xa không chính xác 21': Từ quả phạt góc bên trái của MU, Bruno Fernandes chuyền bóng sệt cho Garnacho sút xa, nhưng số 17 sút bóng lên trời. 2 giờ trước KHÔNG VÀO! Rashford bỏ lỡ cơ hội khó tin 19': Casemiro chuyền bóng dài chính xác cho Rashford thoát xuống đối mặt với thủ môn Coventry, nhưng tiền đạo này lại sút bóng vừa nhẹ, vừa thiếu chính xác rất khó hiểu. 2 giờ trước MU đang áp đảo Coventry 13': Theo thống kê của ban tổ chức, MU cầm bóng đến 72% trong 13 phút đầu tiên của trận đấu. Quỷ đỏ đang dồn ép Convetry. 2 giờ trước Casemiro đang đá cặp trung vệ với Maguire Đúng như dự đoán của các chuyên gia, HLV Ten Hag đã sử dụng Casemiro làm trung vệ bên cạnh Maguire. Hàng tiền vệ của Quỷ đỏ bao gồm Mainoo, McTominay và Bruno Fernandes. 2 giờ trước KHÔNG VÀO! Garnacho sút trượt đáng tiếc 5': Từ đường chuyền dài của Onana, Bruno Fernandes đánh đầu chuyền bóng cho Garnacho thoát xuống đối mặt với thủ môn Coventry, nhưng tiền đạo trẻ này lại sút trượt bóng rất vô duyên. 2 giờ trước Trận đấu bắt đầu! 2 giờ trước MU vượt trội về thành tích đối đầu MU đã thắng 13 trong 15 lần gặp Coventry gần nhất trên mọi đấu trường (2 trận thua), mặc dù trận đấu hôm nay sẽ là trận đầu tiên giữa hai đội kể từ tháng 9 năm 2007. 2 giờ trước Cầu thủ MU khởi động trước trận đấu 3 giờ trước MU có 64,5% khả năng giành chiến thắng Theo mô phỏng của siêu máy tính Opta, MU có 64,5 giành chiến thắng trước Coventry trong 90 phút. Tỷ lệ này của Coventry chỉ là 16,2%, trong khi hai đội có 19,3% hòa nhau và đá thêm giờ. 3 giờ trước Người hâm mộ Coventry và MU đổ bổ về Wembley 3 giờ trước Thành viên của hai đội đã đến Wembley 3 giờ trước Đội hình xuất phát Coventry vs MU

MU đang khủng hoảng lực lượng và phong độ. Trước trận đấu với Coventry ở Wembley tối nay, MU chỉ còn đúng 1 trung vệ lành lặn là Harry Maguire. HLV Ten Hag nhiều khả năng phải đưa Casemiro về hàng thủ, khiến tuyến giữa của Quỷ đỏ đánh mất sự chắc chắn cần thiết.

Trong 4 trận liên tiếp gần đây, MU không biết mùi chiến thắng (hòa 3, thua 1). Họ lao dốc không phanh ở Ngoại hạng Anh và gần như không thể lọt vào tốp 4. Quỷ đỏ thậm chí bị đánh bật ra khỏi tốp 6. Mục tiêu lớn nhất của MU lúc này có lẽ là vô địch FA Cup, qua đó giành vé dự Cúp C2 châu Âu mùa sau.

May mắn cho MU khi họ chỉ phải gặp Coventry ở vòng bán kết FA Cup thay vì Man City hay Chelsea. Phong độ của Coventry gần đây cũng sa sút. Họ đã thua 3 trong 4 trận gần nhất ở giải hạng Nhất Anh và gần như hết cơ hội lọt nhóm đá play-off thăng hạng. Một trong những lý do chính khiến Coventry lao dốc là lịch thi đấu dày đặc. Rõ ràng so với một đội bóng đã quen với mật độ thi đấu 2 trận/1 tuần như MU, Coventry khó lòng so sánh.