Trực tiếp Coventry vs MU, 21h30 ngày 21/4: Quỷ đỏ vào chung kết?

FA Cup Coventry vs MU 21h30 ngày 21/4

MU có 64,5% khả năng giành chiến thắng

Theo mô phỏng của siêu máy tính Opta, MU có 64,5 giành chiến thắng trước Coventry trong 90 phút. Tỷ lệ này của Coventry chỉ là 16,2%, trong khi hai đội có 19,3% hòa nhau và đá thêm giờ.

Người hâm mộ Coventry và MU đổ bổ về Wembley

Thành viên của hai đội đã đến Wembley

Đội hình xuất phát Coventry vs MU

MU đang khủng hoảng lực lượng và phong độ. Trước trận đấu với Coventry ở Wembley tối nay, MU chỉ còn đúng 1 trung vệ lành lặn là Harry Maguire. HLV Ten Hag nhiều khả năng phải đưa Casemiro về hàng thủ, khiến tuyến giữa của Quỷ đỏ đánh mất sự chắc chắn cần thiết.

Trong 4 trận liên tiếp gần đây, MU không biết mùi chiến thắng (hòa 3, thua 1). Họ lao dốc không phanh ở Ngoại hạng Anh và gần như không thể lọt vào tốp 4. Quỷ đỏ thậm chí bị đánh bật ra khỏi tốp 6. Mục tiêu lớn nhất của MU lúc này có lẽ là vô địch FA Cup, qua đó giành vé dự Cúp C2 châu Âu mùa sau.

May mắn cho MU khi họ chỉ phải gặp Coventry ở vòng bán kết FA Cup thay vì Man City hay Chelsea. Phong độ của Coventry gần đây cũng sa sút. Họ đã thua 3 trong 4 trận gần nhất ở giải hạng Nhất Anh và gần như hết cơ hội lọt nhóm đá play-off thăng hạng. Một trong những lý do chính khiến Coventry lao dốc là lịch thi đấu dày đặc. Rõ ràng so với một đội bóng đã quen với mật độ thi đấu 2 trận/1 tuần như MU, Coventry khó lòng so sánh.