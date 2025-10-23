Trực tiếp Công an Hà Nội vs Macarthur FC 1-0 (H1): Vào!!! Lê Văn Đô ghi bàn

TPO - Hàng thủ Macathur mắc lỗi để mất bóng gần khung thành, tạo cơ hội để Lê Văn Đô thoát xuống tung pha dứt điểm hiểm hóc ghi bàn đưa Công an Hà Nội vươn lên dẫn trước 1-0.

goal VÀO! Lê Văn Đô mở tỷ số cho CAHN 29': Hàng thủ đội khách mắc sai lầm, để Lê Văn Đô thoát xuống đối mặt với thủ môn một cách dễ dàng. Văn Đô không bỏ lỡ thời cơ và sút thẳng bóng vào góc xa để ghi bàn mở tỷ số cho CAHN. report Thế trận cân bằng 23': Thế trận đang dần trở nên cân bằng. CLB Công an Hà Nội không còn duy trì được thế trận áp đảo như những phút đầu. report Macarthur phản công nguy hiểm 16': Thi đấu lép vế, nhưng Macarthur có những pha phản công rất đáng chú ý. Đội bóng Australia đã có 2 pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Nguyễn Filip. report Cục diện bảng E rất khó lường Ở trận đấu sớm, Tai Po bất ngờ cầm hòa Bắc Kinh Quốc An 3-3 nhờ bàn thắng ở phút 90. Kết quả này khiến cục diện bảng E rất khó lường, nhưng CAHN sẽ có cơ hội vượt lên nếu đánh bại Macarthur. report CLB Công an Hà Nội đang áp đảo 10': Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, nhưng CLB Công an Hà Nội đang chơi rất hay và thậm chí áp đảo. report KHÔNG VÀO! Đình Bắc bỏ lỡ cơ hội 5': Công an Hà Nội đang nhập cuộc đầy hứng khởi. Sau pha bật tường ở giữa sân, Quang Hải chọc khe cho Đình Bắc thoát xuống bên cánh trái. Tuy nhiên, Đình Bắc lại nửa chuyền, nửa sút khiến bóng đi ngang khung thành đội khách. start Trận đấu bắt đầu photo Công an Hà Nội đã sẵn sàng cho trận đấu CLB Công an Hà Nội tatic Đội hình xuất phát

Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs Macarthur FC

Đội chủ nhà Công An Hà Nội bước vào trận đấu với tâm thế đầy tự tin khi đang dẫn đầu bảng E với 4 điểm sau 2 lượt trận (1 thắng, 1 hòa). Trong khi đó, Macarthur FC (Úc) đứng thứ 3 với 3 điểm và đặt mục tiêu giành điểm trên sân khách nhằm duy trì hy vọng đi tiếp. Đây được xem là một “chung kết sớm” với chủ nhà, bởi lẽ nếu thắng, họ sẽ tạo khoảng cách an toàn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Công An Hà Nội dưới thời HLV Mano Polking đang duy trì phong độ ấn tượng: đội bóng đã bất bại 8 trận liên tiếp ở mọi mặt trận (thắng 6 hòa 2), ghi 18 bàn và chỉ để thủng lưới rất ít. Trong khi đó Macarthur FC cho thấy dấu hiệu không ổn khi phải hành quân xa: trong 3 trận sân khách gần nhất ở mọi đấu trường, họ đều thất bại.

Yếu tố đường bay dài, môi trường khác biệt và áp lực thi đấu châu lục có thể ảnh hưởng tới thể lực và tinh thần của Macarthur. Đây có thể xem là lợi thế rõ ràng dành cho chủ nhà. Công An Hà Nội vắng trung vệ trụ cột Bùi Hoàng Việt Anh vì chấn thương, nhưng đội hình vẫn rất mạnh nhờ dàn ngoại binh hùng hậu.

Nếu chơi đúng phong độ đang có, Công An Hà Nội đủ sức đánh bại Macarthur FC để giữ vững ngôi đầu bảng.

Xem trực tiếp Công an Hà Nội vs Macarthur FC trên kênh nào, ở đâu?

Bản quyền truyền hình trận đấu Công an Hà Nội vs Macarthur FC thuộc về K+. Người hâm mộ chỉ có thể xem trực tiếp trận đấu này trên K+SPORTS.