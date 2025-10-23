Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp Công an Hà Nội vs Macarthur FC 1-0 (H1): Vào!!! Lê Văn Đô ghi bàn

A Phi - Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hàng thủ Macathur mắc lỗi để mất bóng gần khung thành, tạo cơ hội để Lê Văn Đô thoát xuống tung pha dứt điểm hiểm hóc ghi bàn đưa Công an Hà Nội vươn lên dẫn trước 1-0.

goal VÀO! Lê Văn Đô mở tỷ số cho CAHN

29': Hàng thủ đội khách mắc sai lầm, để Lê Văn Đô thoát xuống đối mặt với thủ môn một cách dễ dàng. Văn Đô không bỏ lỡ thời cơ và sút thẳng bóng vào góc xa để ghi bàn mở tỷ số cho CAHN.

report Thế trận cân bằng

23': Thế trận đang dần trở nên cân bằng. CLB Công an Hà Nội không còn duy trì được thế trận áp đảo như những phút đầu.

report Macarthur phản công nguy hiểm

16': Thi đấu lép vế, nhưng Macarthur có những pha phản công rất đáng chú ý. Đội bóng Australia đã có 2 pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Nguyễn Filip.

report Cục diện bảng E rất khó lường

Ở trận đấu sớm, Tai Po bất ngờ cầm hòa Bắc Kinh Quốc An 3-3 nhờ bàn thắng ở phút 90. Kết quả này khiến cục diện bảng E rất khó lường, nhưng CAHN sẽ có cơ hội vượt lên nếu đánh bại Macarthur.

report CLB Công an Hà Nội đang áp đảo

10': Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, nhưng CLB Công an Hà Nội đang chơi rất hay và thậm chí áp đảo.

report KHÔNG VÀO! Đình Bắc bỏ lỡ cơ hội

5': Công an Hà Nội đang nhập cuộc đầy hứng khởi. Sau pha bật tường ở giữa sân, Quang Hải chọc khe cho Đình Bắc thoát xuống bên cánh trái. Tuy nhiên, Đình Bắc lại nửa chuyền, nửa sút khiến bóng đi ngang khung thành đội khách.

start Trận đấu bắt đầu
photo Công an Hà Nội đã sẵn sàng cho trận đấu
cahn.jpg
cahn-5.jpg
cahn-4.jpg
cahn-3.jpg
cahn-2.jpg

CLB Công an Hà Nội

tatic Đội hình xuất phát
doi-hinh.png
dinh-bac.jpg

Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs Macarthur FC

Đội chủ nhà Công An Hà Nội bước vào trận đấu với tâm thế đầy tự tin khi đang dẫn đầu bảng E với 4 điểm sau 2 lượt trận (1 thắng, 1 hòa). Trong khi đó, Macarthur FC (Úc) đứng thứ 3 với 3 điểm và đặt mục tiêu giành điểm trên sân khách nhằm duy trì hy vọng đi tiếp. Đây được xem là một “chung kết sớm” với chủ nhà, bởi lẽ nếu thắng, họ sẽ tạo khoảng cách an toàn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Công An Hà Nội dưới thời HLV Mano Polking đang duy trì phong độ ấn tượng: đội bóng đã bất bại 8 trận liên tiếp ở mọi mặt trận (thắng 6 hòa 2), ghi 18 bàn và chỉ để thủng lưới rất ít. Trong khi đó Macarthur FC cho thấy dấu hiệu không ổn khi phải hành quân xa: trong 3 trận sân khách gần nhất ở mọi đấu trường, họ đều thất bại.

Yếu tố đường bay dài, môi trường khác biệt và áp lực thi đấu châu lục có thể ảnh hưởng tới thể lực và tinh thần của Macarthur. Đây có thể xem là lợi thế rõ ràng dành cho chủ nhà. Công An Hà Nội vắng trung vệ trụ cột Bùi Hoàng Việt Anh vì chấn thương, nhưng đội hình vẫn rất mạnh nhờ dàn ngoại binh hùng hậu.

Nếu chơi đúng phong độ đang có, Công An Hà Nội đủ sức đánh bại Macarthur FC để giữ vững ngôi đầu bảng.

Xem trực tiếp Công an Hà Nội vs Macarthur FC trên kênh nào, ở đâu?

Bản quyền truyền hình trận đấu Công an Hà Nội vs Macarthur FC thuộc về K+. Người hâm mộ chỉ có thể xem trực tiếp trận đấu này trên K+SPORTS.

A Phi - Tiểu Phùng
#Công an Hà Nội vs Macarthur FC #trực tiếp Công an Hà Nội vs Macarthur FC #Công an Hà Nội #V-League #trực tiếp Cúp Châu Á

Xem thêm

Cùng chuyên mục