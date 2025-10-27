Trực tiếp Công an Hà Nội vs Công an TPHCM 1-0 (H2): Công an TPHCM gặp khó

TPO - Đội chủ nhà đang nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà nhưng gặp khó khăn trước hệ thống phòng ngự của Công an Hà Nội.

substitution Quang Hải và Alan cùng rời sân 66': CAHN để lộ rõ ý đồ chơi phòng thủ khi rút 2 mũi công Alan và Quang Hải ra khỏi sân. Thay thế họ là Vitao và Adou Minh. Coi như CAHN để ngỏ hoàn toàn hàng công. report CATPHCM bế tắc hoàn toàn 63': Những gì CATPHCM có thể làm chỉ là những đường chuyền qua chuyền lại vô hại. Họ không có một tiền vệ có thể điều tiết những tình huống tấn công. report CAHN tạo ra 2 cơ hội ngon ăn liên tiếp 55': Hậu vệ CATPHCM xử lý lúng túng để mất bóng vào chân Quang Hải. Anh định chuyền vào cho Alan nhưng đã bị cắt bóng. Trước đó, Alan có cơ hội phản công nguy hiểm song tiền đạo Brazil lại xử lý chậm. report Không vào, quá tiếc cho CAHN 51': Quang Hải tỉa bóng vừa tầm để Thành Long băng xuống. Anh tạt vào như đặt cho Alan nhưng chân sút Brazil lại chạm bóng thiếu chuẩn xác trước khung thành mở toang. report CATPHCM vẫn bế tắc 50': Dù hơn người nhưng CATPHCM đang bế tắc. Họ thậm chí còn mất thế trận vào tay CAHN, đội vừa tạo ra pha bóng sóng gió khi Quang Hải chọc khe để Minh Phúc băng xuống. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 Một hiệp đấu hấp dẫn, nhiều tình tiết hay đã khép lại với lợi thế dành cho CAHN. Đội chủ nhà gặp bất lợi về nhân sự nhưng lại sắc bén hơn, các ngôi sao thể hiện dấu ấn rõ nét hơn CATPHCM. report CATPHCM đang bí ý tưởng 42': Đội khách chỉ có thể cầm bóng nhiều chứ khi tiếp cận vòng cấm, họ lại bí ý tưởng. Dường như chơi tấn công chủ động, dồn ép đối thủ không phải là điểm mạnh của CATPHCM. goal VÀO, CAHN bất ngờ ghi bàn nhờ Alan 35': Từ một cơ hội rất nhỏ, bằng phẩm chất ngôi sao thì Alan đã mở điểm cho CAHN. Anh đón đường phất bóng từ Quang Vinh rồi tâng bóng qua đầu Lê Giang, sau đó loại bỏ hậu vệ CATPHCM và ghi bàn. Pha xử lý cho thấy đẳng cấp rất cao của Alan so với mặt bằng LPBank V.League 1. report CATPHCM ép sân nhưng thiếu sắc nét 32': CATPHCM cầm bóng và triển khai thuần thục các tình huống tấn công nhưng ở đoạn cuối, họ thiếu những điểm chạm đủ nhạy bén. Lee Williams hay Makrillos đều đã bỏ phí cơ hội với những pha chạm thiếu chuẩn xác. report CATPHCM đang kiểm soát thế trận 26': CATPHCM vốn đã chơi tốt từ trước, nay khi hơn người họ lại càng hưng phấn. Đội bóng này thi đấu quyết tâm, pressing quyết liệt khiến CAHN lúng túng. red CAHN mất người 20': Trong một pha bóng thiếu bình tĩnh, Văn Đô đã dùng cùi trỏ để tấn công vào mặt đối thủ. Cầu thủ xông xáo nhất CAHN phải rời sân khiến chủ nhà gặp bất lợi không đáng có. report CATPHCM đáp lễ với pha bóng sóng gió 15': CATPHCM cho thấy họ không phải là cái tên dễ xem thường. Họ vừa tạo ra pha tấn công đầy ấn tượng khi Văn Luân tỉa bóng để Mạnh Cường băng lên bên cánh phải. Anh căng ngang vừa tầm cho Williams nhưng cầu thủ Việt kiều này bị Văn Đô cản lại, khiến anh không thể đưa bóng vào khung thành bỏ trống. report Quang Hải thử vận may 13': Alan làm tường rất vừa nhịp với tình huống đưa bóng cho Quang Hải băng lên. Tiền vệ 28 tuổi đi bóng bó vào trong và tung ra cú cứa lòng ấn tượng. Nhưng bóng bay vọt xà. report CATPHCM phản đòn 9': Sau hàng loạt pha xẻ nách ấn tượng, CATPHCM đã đe dọa CAHN với pha xâm nhập và dứt điểm của Makrillos. Tuy nhiên, cú đá là quá hiền. report Không vào, quá tiếc cho CAHN 7': Từ cú đánh đầu lái bóng của Mauk, Hugo Gomes áp sát cột xa. Tuy nhiên anh lại không thể chạm bóng. CAHN vừa bỏ phí cơ hội lớn đầu tiên trong trận. report CAHN đang làm chủ trận đấu 5': Tốc độ trận đấu được đẩy cao ngay từ đầu khi CAHN không ngần ngại pressing tầm cao để gây ra áp lực cho hàng thủ CATPHCM. foul Trận đấu bắt đầu report Đội chủ nhà vắng Nguyễn Filip và Artur report Đội hình ra sân của CATPHCM Khá bất ngờ khi đội khách không có Endrick. Tiền vệ tấn công hàng đầu của CATPHCM không góp mặt khiến sức công của họ bị ảnh hưởng đáng kể. report Đội khách đang làm nóng ở sân Hàng Đẫy

Trong trận đấu cuối cùng vòng 8 LPBank V.League 1-2025/261-2025/26, Công an Hà Nội sẽ đại chiến với Công an TPHCM. Đội chủ nhà đang xếp thứ 3 trên BXH trong khi các vị khách là thứ 5. Cả 2 đều giành được những kết quả tốt trong thời gian qua với mạch 5 trận liền bất bại.

Tuy nhiên, CAHN vẫn được đánh giá cao hơn khá nhiều. Đội bóng này gần như là cái tên duy nhất bám đuổi Ninh Bình FC ở cuộc đua vô địch quốc gia, trong khi ở đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á, họ vẫn nắm thế chủ động ở cuộc đua vào vòng loại trực tiếp. Đội bóng ngành công an khá rộng cửa dẫn đầu các bảng đấu của mình dù cho nhiều thời điểm, đáng lẽ họ phải làm tốt hơn.

Bên kia chiến tuyến, CATPHCM được nhắc đến với tiềm lực và tham vọng lớn. Lực lượng của đội bóng này cũng được đầu tư mạnh mẽ với những ngôi sao trải dài trên các vị trí. Xét về lực lượng cầu thủ ngoại, thậm chí CATPHCM còn đắt giá hơn CAHN với vài cái tên được định giá hơn 1.000.000 USD như Matheus Felipe, Raphael Utzig.

Song vấn đề là những cái tên này chưa thực sự thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Trong nhiều thời điểm, Matheus vẫn mắc sai sót trong khi Utzig chỉ thi đấu ở mức độ tròn vai. Sự bùng nổ về mặt phong độ của lực lượng ngoại, rõ ràng CAHN đang thể hiện tốt hơn đối thủ. Và họ tin rằng với những Alan, Artur hay Gomes, đại diện sân Hàng Đẫy sẽ tiếp tục giành 3 điểm hôm nay.