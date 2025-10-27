Trực tiếp Công an Hà Nội vs Công an TPHCM 1-0 (H2): Công an TPHCM gặp khó

report CATPHCM đáp lễ với pha bóng sóng gió

15': CATPHCM cho thấy họ không phải là cái tên dễ xem thường. Họ vừa tạo ra pha tấn công đầy ấn tượng khi Văn Luân tỉa bóng để Mạnh Cường băng lên bên cánh phải. Anh căng ngang vừa tầm cho Williams nhưng cầu thủ Việt kiều này bị Văn Đô cản lại, khiến anh không thể đưa bóng vào khung thành bỏ trống.