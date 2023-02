Trực tiếp Công an Hà Nội vs Bình Định 1-0 (H1): Rodrigues mở tỷ số

V-League vòng 1 CAHN vs Bình Định 19h15 4 giờ trước Trực tiếp Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất Link xem trực tiếp Công an Hà Nội vs Bình Định https://fptplay.vn/su-kien/cong-an-ha-noi-topenland-binh-dinh-63dc9d2714300207f6c1ded9?event=event&type=highlight

1 phút trước Không thành công 27': Pha tấn công bên hành lang cánh trái của các cầu thủ CAHN. Lần này tiếp tục là Rodrigues nhưng đáng tiếc số 68 đã không thực hiện thành công đường chuyền vào trong cho đồng đội. 9 phút trước Vàooooo! 18': Rodrigues là người lập công, đánh dấu bàn thắng đầu tiên của CLB CAHN tại V-League 2023. Lần này thì may mắn đã không thể cứu thua cho Bình Định sau pha đặt lòng cực kỳ đẳng cấp của tiền đạo mang áo số 68. 1-0 cho CAHN! 12 phút trước Trận đấu đang diễn ra khá cân bằng! 15': Cầu thủ hai đội đang thi đấu vô cùng năng nổ. Cơ hội nguy hiểm nhất trong trận đấu cho đến thời điểm hiện tại đang thuộc về CAHN. 16 phút trước Không vàoooo! 10': Pha xuống biên cực hay của CAHN. Rodrigues tung ra cú dứt điểm đánh bại được thủ thành Đặng Văn Lâm tuy nhiên bóng lại tìm đến đúng cột dọc. Bóng văng đến chân Xuân Nam, 'người cũ' của Bình Định, nhưng rất tiếc cầu thủ số 8 đã đệm bóng lên trời. 24 phút trước Không được! 4': Quyết định dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Mạc Hồng Quân. Rất tiếc là cú dứt điểm chưa có độ chính xác cao. 27 phút trước Trận đấu bắt đầu! Đội chủ nhà CAHN sẽ thi đấu trong trang phục màu đỏ, bảo vệ phần sân bên phía tay trái. Ở phần sân đối diện là các cầu thủ Bình Định trong màu áo xanh. 1 giờ trước Link xem trực tiếp Công an Hà Nội vs Bình Định https://fptplay.vn/su-kien/cong-an-ha-noi-topenland-binh-dinh-63dc9d2714300207f6c1ded9?event=event&type=highlight

1 giờ trước Đội hình ra sân Công An Hà Nội vs Topenland Bình Định

Trận 'đại chiến' giữa Công an Hà Nội và Bình Định sẽ diễn ra vào lúc 19h15 tối nay 3/2, trong khuôn khổ vòng đấu mở màn Night Wolf V-League 2023. Đây sẽ là trận đấu rất đáng xem giữa hai đội bóng đã làm 'khuấy đảo' thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam trong hai mùa giải gần đây.

Sau khi giành quyền thăng hạng, CLB Công an nhân dân đã đổi tên thành CLB Công an Hà Nội để thi đấu ở Night Wolf V-League 2023. Sự kiện này đánh dấu sự trở lại của cái tên Công an Hà Nội sau hơn 20 năm vắng mặt tại giải đấu hàng đầu Việt Nam. Sau khi đổi tên, CLB Công an Hà Nội chọn sân nhà là sân Hàng Đẫy, cùng với CLB Hà Nội và CLB Viettel.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã chiêu mộ hàng loạt những ngôi sao tên tuổi của bóng đá Việt Nam như Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, anh em Tiến Dũng - Tiến Dụng... Để tạo thành một đội tuyển Việt Nam thu nhỏ. Họ cũng có HLV ngoại là ông Paulo Foiani. Với lực lượng được đầu tư mạnh mẽ, CAHN sẽ là đội bóng có thể thách thức danh hiệu vô địch V-League 2023.

Trước khi V-League khởi tranh, CAHN đã tổ chức giải giao hữu với các đối thủ mạnh như CLB Hà Nội, Hải Phòng và Viettel. Thành tích của CAHN khá tốt với 1 chiến thắng, 2 trận hòa dù vẫn còn thiếu vắng nhiều trụ cột. Còn quá sớm để nói về lối chơi của CAHN và chúng ta hãy cùng chờ xem màn thể hiện của họ trong trận mở màn mùa giải mới.

Trong khi đó, Bình Định từng được mệnh danh là 'PSG Việt Nam' vì mua sắm hàng loạt tuyển thủ trước mùa giải 2022. Tuy nhiên, họ đối mặt với việc chảy máu lực lượng khi niềm tự hào Bình Định là Tấn Tài chuyển sang thi đấu cho chính đối thủ CAHN. Tuy nhiên, đội bóng đất Võ vẫn còn nhiều cái tên chất lượng và lối chơi đã vào guồng. Tài thao lược của HLV Nguyễn Đức Thắng cũng giúp cho Bình Định không hề lép vế trước cuộc đối đầu với CAHN.