Trực tiếp Công an Hà Nội vs Beijing Guoan 0-1 (H1): Không vào!!! Artur đá hỏng 11m

TPO - Hậu vệ Beijing Guoan để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn tới quả phạt 11m cho Công an Hà Nội. Tuy nhiên ngoại binh Leo Artur lại thực hiện quả đá phạt quá lành, để thủ môn đội khách cản phá thành công.

report Beijing Guoan đang áp sát khiến CAHN khó lên bóng 31': Beijing Guoan hiểu được điểm yếu của chủ nhà nên họ đang tích cực khai thác điều này. Beijing Guoan liên tục áp sát khiến các cầu thủ CAHN rất khó chuyền chính xác. report Không vào, CAHN bỏ lỡ cơ hội vàng 27': Leo Artur bình tĩnh thực hiện cú đá penalty nhưng đường bóng đi quá lộ, tạo cơ hội cho thủ môn Guoan bắt gọn. penalty Penalty cho CAHN 25': Hậu vệ Jiang Wenhao bị trọng tài thổi penalty sau khi cố gắng ngăn đường tạt của Văn Đô. Bóng dường như chưa chạm tay Jiang Wenhao nhưng trận đấu không có VAR nên mọi thứ đã được ấn định ngay sau tiếng còi của trọng tài. report Hàng thủ CAHN quá lơi lỏng 21': CAHN tấn công có ý tưởng nhưng ở hàng thủ, họ để lộ ra vô vàn khoảng trống mà chỉ cần 1-2 đường chuyền, Beijing Guoan đã có thể tạo ra sóng gió. Rất may là ở các pha tấn công thoáng đạt vừa qua, Beijing Guoan không ghi bàn. report Hai bên ăn miếng trả miếng 19': Beijing Guoan sẵn sàng tấn công áp đảo khi có cơ hội trong khi CAHN cũng sẵn sàng cho những tình huống phản công. Leo Artur và Alan vừa tạo ra 2 pha sóng gió liên tiếp lên hàng thủ Beijing Guoan. ảnh: CAHN FC goal VÀO, Beijing Guoan ghi bàn và lại là lỗi của Nguyễn Filip 11': Một tình huống không có gì nguy hiểm nhưng CAHN lại thua bàn rất vô duyên. Trong pha áp sát của Beijing Guoan, Nguyễn Filip lúng túng phá bóng vào chân đối thủ, giúp đại diện Trung Quốc mở tỷ số. CAHN thua bàn rất vô duyên. report Beijing Guoan phản đòn cực sắc 7': Một pha phòng ngự hớ hênh của CAHN khi hành lang trái dâng quá cao, để lộ ra khoảng trống mênh mông. Rất may là số 7 của Beijing Guoan đã dứt điểm không tốt. report Bóng đập cột dọc Beijing Guoan 5': Một tình huống phản công cực sắc của CAHN khi Quang Vinh đi bóng dũng mãnh bên cánh trái. Sau đó, bóng đến chân Leo Artur. Ngôi sao Brazil có pha xử lý cực kỳ đẳng cấp, anh cứa lòng từ xa đưa bóng vào cột dọc. Beijing Guoan suýt thua. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình xuất phát của CAHN HLV Polking đặt niềm tin vào Rodrigo. Vitao cũng ra sân từ đầu. Nhìn chung, CAHN sử dụng những quân bài tốt nhất để nghênh chiến Beijing Guoan trong bối cảnh hiện tại.

Một cuộc đối đầu hấp dẫn sẽ diễn ra tại bảng E Champions League Two, nơi Công an Hà Nội tiếp đón Beijing Guoan trên sân Hàng Đẫy. Cả hai đội đều có cùng 5 điểm sau 4 trận, khiến trận đấu này trở nên vô cùng quan trọng cho tham vọng giành vé đi tiếp.

Trong khi CAHN nắm lợi thế sân nhà và đạt phong độ tốt thì Beijing Guoan lại rất tự tin sau những chiến thắng gần đây. Cuộc chiến chiến thuật giữa Mano Polking và Ramiro Amarelle được dự đoán sẽ mang tính quyết định trong trận đấu này.

Hãy chú ý đến Beijing Guoan. Đội bóng này không còn là một tập thể mong manh như khi họ gặp CAHN ở lượt đi nữa. Sau khi thay HLV, Guoan đã thăng tiến đáng kể với 12 bàn thắng trong 5 trận gần nhất. 3 trận vừa qua họ thắng cả 3. Điều này rất ấn tượng và chứng minh sức mạnh tấn công cũng như chiều sâu đội hình của họ.

Fabio Abreu ghi tới 6 bàn ở 3 trận vừa qua

Người nổi bật nhất đội bóng áo xanh là Fabio Abreu. Tiền đạo này đã ghi tới 6 bàn thắng trong 3 lần ra sân gần đây. Bên kia chiến tuyến, CAHN lại mất đi nhân tố số 1 trên mặt trận tấn công: Alan Grafite.

2 đội đều được kỳ vọng sẽ tấn công mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ có nguy cơ để thủng lưới vì hàng thủ thất thường vốn đã là “căn bệnh” của cả 2. Công an Hà Nội có thành tích 3 thắng 2 thua trong 5 trận gần nhất và cả 2 trận thua của họ đều xuất hiện sai lầm phòng ngự. CAHN thường xuyên gặp khó khăn trong việc ngăn chặn các tiền đạo nhanh và những quả tạt cánh từ 2 cánh.

Ở trận gặp Guoan trên đất Trung Quốc, những sai lầm phòng ngự cũng khiến CLB này nhận 2 bàn thua và ra về với trận hòa 2-2 dù họ đá trên chân cả trận.

Phong độ gần đây của Beijing Guoan đúng là đã được cải thiện, nhưng không thể phủ nhận rằng các đối thủ gần đây của họ khá yếu. Những chiến thắng đậm của họ trước Changchun Yatai và Meizhou Hakka đều không bất ngờ vì Changchun Yatai và Meizhou đã xuống hạng từ lâu và không còn động lực chiến đấu. So về tiềm lực và tham vọng, Changchun Yatai và Meizhou không thể sánh với CAHN.