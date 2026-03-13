Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp CLB Hà Nội vs SLNA 0-0 (H1): VAR từ chối bàn thắng của Hai Long

Hương Ly
Hoàng Nguyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ một pha phản công nhanh bên cánh trái ở phút thứ 9, bóng được đưa vào trung lộ và Hai Long tận dụng cơ hội đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và xác định Fisher đã phạm lỗi trước khi bóng đến chân Hai Long khiến bàn thắng không được công nhận.

report Hai Long dứt điểm

Phút 16: Hai Long cầm bóng "tả xung hữu đột" và dứt điểm trước khu vực cấm địa. Dù vậy, đường bóng từ Hai Long đi không hiểm và thiếu lực, bị thủ môn SLNA tóm gọn.

var Trọng tài xem VAR, hủy bàn thắng của Hà Nội

Phút 10: Trọng tài trực tiếp xem màn hình VAR để kiểm tra tình huống Fisher va chạm với Olaha. Quyết định cuối cùng là hủy bàn thắng của đội chủ nhà vì Fisher đã phạm lỗi với Olaha trước khi Hai Long dứt điểm.

screenrecording2026-03-13at192323-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
goal VÀO!!! CLB Hà Nội mở tỷ số 1-0

Phút 9: Đội chủ nhà ghi bàn bằng pha chuyển đổi trạng thái tấn công cực nhanh. Sau tình huống ban bật của Hoàng Hên và Văn Quyết, bóng được đưa vào vùng cấm SLNA. Văn Quyết trả ngược bóng vào trong, Fisher không thể dứt điểm nhưng Hai Long có mặt đúng lúc để ghi bàn.

report CLB Hà Nội áp đặt thế trận

Phút 7: Đội chủ nhà đang cầm bóng áp đảo và đẩy đội hình SLNA lui về sân nhà phòng ngự.

var VAR kiểm tra tình huống

Phút 4: VAR kiểm tra tình huống thẻ đỏ, sau khi Fisher va chạm với cầu thủ SLNA. Quyết định của trọng tài là không có chuyện gì xảy ra.

start Trận đấu bắt đầu
report BXH V.League 2025/26: CLB Hà Nội áp sát tốp 3
ban-sao-cua-ban-sao-cua-19h15-73-4.jpg
report Thành tích đối đầu 5 trận gần nhất
ban-sao-cua-ban-sao-cua-19h15-73-3.jpg
report Đội hình xuất phát CLB Hà Nội

Hà Nội XI: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Thành Chung, Công Nhật, Văn Toàn, Văn Quyết, Hùng Dũng, Hai Long, Fisher, Hoàng Hên.

report Đội hình xuất phát SLNA
649682210-973398591690826-197966449071025659-n.jpg
651309076-1356506436507779-3390925820577699052-n-520.jpg

Trận thắng 2-1 trước CAHN ở vòng 15 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với CLB Hà Nội. Thầy trò HLV Kewell thắng về danh dự ở trận derby và giành 3 điểm quý giá để tiếp tục cuộc đua vào tốp 3. Hà Nội đã giúp cục diện cuộc đua vô địch V.League hấp dẫn hơn, khi cách biệt giữa CAHN và các đội xếp sau không bị nới rộng.

Với khí thế ngút trời như vậy, thầy trò HLV Kewell cần thắng SLNA. Đây sẽ là trận đấu vất vả cho "Bình đoàn áo tím" khi SLNA đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Lần gần nhất SLNA thất bại là trận đối đầu với chính Hà Nội. Sau 4 vòng, 2 CLB lại gặp nhau, liệu Hà Nội sẽ lại gieo sầu cho SLNA hay món nợ sẽ được đội bóng xứ Nghệ cả gốc lẫn lãi.

5 trận đấu gần đây giữa 2 CLB, CLB Hà Nội áp đảo SLNA. "Binh đoàn áo tím" giành tới 4 chiến thắng và hòa một. Lần gần nhất SLNA thắng được Hà Nội đã cách đây 3 năm và xảy ra tại Hàng Đẫy. Xuyên suốt lịch sử, 2 CLB gặp nhau 33 trận, Hà Nội thắng 15 và SLNA thắng 4 trận. Sự "kỵ giơ" của SLNA khi gặp Hà Nội đã rõ. Đêm nay, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn có vượt ải Hàng Đẫy thành công.

Đội chủ nhà không có sự phục vụ của Floro Da Silva Daniel vì án treo giò. Hoàng Văn Khánh bên phía SLNA đã nhận đủ 3 thẻ vàng, nghỉ trận này.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.

Hương Ly
Hoàng Nguyên
#Hà Nội #SLNA #V-League #đội bóng #bóng đá Việt Nam #trận đấu #vleague #Trực tiếp CLB Hà Nội vs SLNA #h1 CLB Hà Nội vs SLNA #đội hình CLB Hà Nội vs SLNA #bàn thắng CLB Hà Nội vs SLNA

Xem thêm

Cùng chuyên mục