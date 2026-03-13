Trực tiếp CLB Hà Nội vs SLNA 0-0 (H1): VAR từ chối bàn thắng của Hai Long

TPO - Từ một pha phản công nhanh bên cánh trái ở phút thứ 9, bóng được đưa vào trung lộ và Hai Long tận dụng cơ hội đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và xác định Fisher đã phạm lỗi trước khi bóng đến chân Hai Long khiến bàn thắng không được công nhận.

report Hai Long dứt điểm Phút 16: Hai Long cầm bóng "tả xung hữu đột" và dứt điểm trước khu vực cấm địa. Dù vậy, đường bóng từ Hai Long đi không hiểm và thiếu lực, bị thủ môn SLNA tóm gọn. var Trọng tài xem VAR, hủy bàn thắng của Hà Nội Phút 10: Trọng tài trực tiếp xem màn hình VAR để kiểm tra tình huống Fisher va chạm với Olaha. Quyết định cuối cùng là hủy bàn thắng của đội chủ nhà vì Fisher đã phạm lỗi với Olaha trước khi Hai Long dứt điểm. goal VÀO!!! CLB Hà Nội mở tỷ số 1-0 Phút 9: Đội chủ nhà ghi bàn bằng pha chuyển đổi trạng thái tấn công cực nhanh. Sau tình huống ban bật của Hoàng Hên và Văn Quyết, bóng được đưa vào vùng cấm SLNA. Văn Quyết trả ngược bóng vào trong, Fisher không thể dứt điểm nhưng Hai Long có mặt đúng lúc để ghi bàn. report CLB Hà Nội áp đặt thế trận Phút 7: Đội chủ nhà đang cầm bóng áp đảo và đẩy đội hình SLNA lui về sân nhà phòng ngự. var VAR kiểm tra tình huống Phút 4: VAR kiểm tra tình huống thẻ đỏ, sau khi Fisher va chạm với cầu thủ SLNA. Quyết định của trọng tài là không có chuyện gì xảy ra. start Trận đấu bắt đầu report BXH V.League 2025/26: CLB Hà Nội áp sát tốp 3 report Thành tích đối đầu 5 trận gần nhất report Đội hình xuất phát CLB Hà Nội Hà Nội XI: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Thành Chung, Công Nhật, Văn Toàn, Văn Quyết, Hùng Dũng, Hai Long, Fisher, Hoàng Hên. report Đội hình xuất phát SLNA

Trận thắng 2-1 trước CAHN ở vòng 15 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với CLB Hà Nội. Thầy trò HLV Kewell thắng về danh dự ở trận derby và giành 3 điểm quý giá để tiếp tục cuộc đua vào tốp 3. Hà Nội đã giúp cục diện cuộc đua vô địch V.League hấp dẫn hơn, khi cách biệt giữa CAHN và các đội xếp sau không bị nới rộng.

Với khí thế ngút trời như vậy, thầy trò HLV Kewell cần thắng SLNA. Đây sẽ là trận đấu vất vả cho "Bình đoàn áo tím" khi SLNA đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Lần gần nhất SLNA thất bại là trận đối đầu với chính Hà Nội. Sau 4 vòng, 2 CLB lại gặp nhau, liệu Hà Nội sẽ lại gieo sầu cho SLNA hay món nợ sẽ được đội bóng xứ Nghệ cả gốc lẫn lãi.

5 trận đấu gần đây giữa 2 CLB, CLB Hà Nội áp đảo SLNA. "Binh đoàn áo tím" giành tới 4 chiến thắng và hòa một. Lần gần nhất SLNA thắng được Hà Nội đã cách đây 3 năm và xảy ra tại Hàng Đẫy. Xuyên suốt lịch sử, 2 CLB gặp nhau 33 trận, Hà Nội thắng 15 và SLNA thắng 4 trận. Sự "kỵ giơ" của SLNA khi gặp Hà Nội đã rõ. Đêm nay, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn có vượt ải Hàng Đẫy thành công.

Đội chủ nhà không có sự phục vụ của Floro Da Silva Daniel vì án treo giò. Hoàng Văn Khánh bên phía SLNA đã nhận đủ 3 thẻ vàng, nghỉ trận này.

